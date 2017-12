Ako lepšie predpovedať hurikány

Americkí vedci zistili, že snehové vločky a kvapky vody vo vzduchu dokážu ovplyvňovať pohyb hurikánov.

29. nov 2007 o 0:00

Hurikán je najsilnejšia a najnebezpečnejšia búrka na Zemi. Určiť jeho budúci pohyb je preto veľmi zložité. Meteorológovia na to zvyčajne používajú komplexné modely spolu s informáciami o teplote oceánov a tlaku vzduchu. Robert Fovell z University of California a Hui Su z Jet Propulsion Laboratory v Pasadene sa však domnievajú, že našli kľúč k lepšiemu predpovedaniu pohybu hurikánov. Podľa nich by týmto kľúčom mal byť dážď a sneh vznikajúci vnútri mračien hurikánu.

Ako informoval New Scientist, americkí vedci použili model, ktorý predpovedal pohyb ničivého hurikánu Rita v roku 2005. Fovell a Hui Su model niekoľkokrát nechali bežať v počítači, pričom menili spôsob, akým sa zrážala vodná para do snehu a kvapiek vody. Pokiaľ sa v hurikáne nachádzali iba kvapôčky vody, búrka sa vydala na západ k Houstonu. Snehové vločky však spôsobili pohyb Rity k hraniciam Texasu a Lousiany, ako sa to v skutočnosti pred dvoma rokmi stalo.

Významný vplyv môže mať aj samotná veľkosť kvapiek. Čím sú menšie, tým pomalšie padajú a tým ďalej sa dostanú od stredu hurikánu. V konečnom dôsledku z toho možno vyvodiť, že silnejšie vetry, fúkajúce proti smeru hodinových ručičiek, by mohli smerovať hurikány viac na západ. (der)