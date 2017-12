Prototype - pojedač ľudí

28. nov 2007 o 15:08 Ján Kordoš

Základná myšlienka akčného titulu Prototype je jednoduchá: máme tu New York, máme tu hlavného hrdinu Alexa, ktorý je mutantom a dokáže zabíjaním ľudí extrahovať z ľudských tiel ich DNA a máme tu konšpiráciu s bojom armády, príšer a vás ako hlavného hrdinu. Tento koncept je prvý pohľad riadne bláznivý, no zároveň i natoľko zábavný, aby sa Prototype stalo hrou, ktorá bude nesmierne hrateľná.

New York v budúcnosti je riadne spustošený, ľudia sa na uliciach nemôžu cítiť bezpečne ani na pravé poludnie. Príšery rôznych tvarov a druhov zvádzajú boje s armádou, ktorá sa snaží všetko ustrážiť a naoko vytvoriť idylku pokojného domova, ale už z obrázkov je jasné, že to tak ľahko nepôjde. A to už napríklad len preto, že ste tu vy ako Alex. Nevydarený genetický pokus, ktorý sa rozhodol žiť vlastným životom, čo sa vláde určite nepáči a má teraz tvár ukrytú v dlaniach z pekla, ktoré rozpútala. Hlavným dôvodom, prečo však hru sledovať, hoci je len na počiatku vývoja, je hlavný hrdina. Nejde o žiadneho hrdinu so sklonmi k spravodlivosti, veď sa ho nikto nepýtal, či chce viesť takýto život, no snaha prežiť ho núti konať tak ako koná.

Alex nie je bežný človek, o čom sa presvedčíte po prvom zabití človeka a získaním jeho DNA. Nielenže sa vám zlepšia schopnosti a získate vlastnosti, ktorými disponoval predchodca, do hlavy si prenesiete aj myšlienky z hláv obetí. V snahe zistiť, čo sa vlastne stalo, sa môžete rozbehnúť do ulíc a likvidovať len „tých zlých“, no až tak jednoduché to nebude a vládna konšpirácia siaha do najvyšších kruhov. Náš hrdina sa postupne stáva schopnejším, behá neskutočne rýchlo, takže by ho policajti mohli pokutovať za prekročenie maximálne dovolenej rýchlosti, skáče na niekoľko metrov vysoké budovy a dokáže si do rúk namontovať účinné palné zbrane či zo zeme vyvolať obrovské ostne. Voľnosť pri prechádzkach mestom tak dáva hráčovi do rúk neskutočnú moc a možnosti, ako sa s danou situáciou vysporiada.

Brutálne zabíjanie sa môže pre niekoho zdať až príliš násilnou cestou k úspechu, navyše je jeho podoba surovo realistická, avšak keď zúri naokolo vás peklo, musíte sa prispôsobiť. New York je spracovaný v pomerne rozsiahlej podobe. Nebude preto žiadnou výnimkou, keď svojimi „pařátmi“ rozrežete civilistu na dve časti. Okrem zlepšovania útočných aktivít sa musíte zamerať aj na vlastný pancier, ktorý sa stáva stále pevnejším. Behanie po meste s anti-hrdinom a nadpozemskými schopnosťami je zábavné, o tom sme sa mohli presvedčiť napríklad v titule Crackdown a rovnako i tu dostaneme občas pod ruky aj nejaké to vozidlo. Lenže učený z neba nikto nespadol a predtým ako sa rozhodnete naskočiť do kokpitu helikoptéry, musíte vedieť stroj aj ovládať. Na čítanie manuálov sa tu nikto nehrá, taktiež odpadá letecký tréning, jednoducho si potrebné informácie požičiate od pilota. Áno, zabijete ho (a samozrejme dosť brutálnym spôsobom), avšak keďže jeho spomienky a schopnosti ostávajú zachované vo vašom tele, nedá sa striktne hovoriť o zabíjaní. Slovami tvorcov: nezabíjate, ostatní sa k vám pridávajú.

Šialená kompozícia, čo poviete? Akčná hrateľnosť, ktorá zabezpečuje, že sa neustále niečo deje, je zásadným prvkom titulu Prototype. Zaručuje to, že sa jednoducho nikdy nezačnete nudiť a na scénu nenastúpi stereotyp. Do vydania je ešte času pomerne dosť, už teraz sa hovorí o tom, že sa Prototype neobjaví skôr ako ku koncu budúceho roku.