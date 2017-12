Call of Duty 4: Modern Warfare - skutočná tvár vojny

Call of Duty 4 mať musíte, to berte ako fakt, hoci už teraz v úvode môžeme prezradiť, že hoci to s dĺžkou kampane vôbec nie je extrémne horúce, túto hru mať musíte! Už len kvôli tomu, že hru zlupnete na jedno príjemné posedenie a budete sa baviť a zároveň

28. nov 2007 o 9:36 Ján Kordoš

Séria Medal of Honor ostala verná Druhej svetovej vojne, zatiaľ čo Call of Duty vykročilo na cestu k súčasnosti. Hoci posledný diel Airborne nebol hitom, pre ktorý sa oplatí umrieť, ide o jediného poriadneho zástupcu strieľačiek z Druhej svetovej, ktorých sa tento rok urodilo presne... na to potrebujeme vedeckú kalkulačku... presne nula. Ruskú stealth akciu Death to Spies rátať nebudeme, ide o diametrálne odlišný žáner a zároveň i hrateľnosť je poslabšia. Možno práve preto nás Airborne vcelku bavilo – už nám chýbalo to klasické oslavné strieľanie do fašistov (v hre) a hoci to bola polievka už raz zohrievaná, z mikrovlnky vytiahnutý tanier nechutil zle, aj keď... aj keď je Call of Duty 4: Modern Warfare na tom omnoho lepšie. Príbeh je vo svojej podstate úplne tuctový a zo začiatku ho vnímať veľmi nebudete. O to viac však postupne sledujete brífingy, ktoré sa formou videa odohrávajú na pozadí pri nahrávaní úrovne, takže jednak nečumíte na nápis loading a jednak vás to postupne začína zaujímať. Konflikt sa odohráva v súčasnosti a je situovaný do dvoch rozličných miest, ku ktorým sa postupne pridajú i niektoré ďalšie, no ako základ poslúži informácia, že jeden zlý ruský ujo nemá príliš v láske Západ ako taký, takže sa rozhodne poslať mu pozdrav v podobe nukleárnych rakiet. Tomu treba zabrániť.

Na druhej strane tu máme dvoch hrdinov pôsobiacich v prepletenom konflikte. Svoju úlohu zohrávajú aj teroristi z Blízkeho východu, ktorí zvrhli tamojšiu vládu a prvé zábery z rozpálenej krajiny vás okamžite dostanú, to nám verte. Prezradiť akékoľvek spojivo, akúkoľvek naskriptovanú scénu, je hriechom, ktorý vás oberie o nesmierne filmový zážitok. Áno, príbeh primitívny je, avšak gradovanie každej sekvencie, nevnucujúce sa videá, skvele navrhnutá kamera – to je len niekoľko vlastností, ktoré vás prinútia na všetko to naokolo doslova čumieť a keď ste konečne pustení znovu k hre, kypí vo vás žlč alebo sa zvíjate v zúrivých kŕčoch a chcete im to vrátiť. Je úplne jedno, či beháte po ruských planinách, snažíte sa deratizovať (rozumej vystrieľať nepriateľských panákov) v osadách, či zakrádajúc sa lesom cez snehové vločky sledujete okolitú krajinu. Je jedno, či beháte po rozpálenom piesku pomedzi rozborené budovy, ukrývate sa rozstrieľané steny alebo vkročíte do budovy. A je taktiež jedno, že v mestečku poblíž Černobyľu je zamračené. Každé miesto je niečím špecifické, každá úroveň má svoje čaro, svoj príbehový základ, ktorý konečne nie je plný chlapského potľapkávania sa po pleci po dobehnutí na koniec mapy.

Modern Warfare sa vďaka neustálemu skriptovaniu nezbavil svojej priamočiarosti, preto ho môžeme pokojne pomenovať ako tunelovú hru, pretože hoci vidíte pomerne ďaleko, cesta je väčšinou len jedna, prípadne si vyberiete, či vkročíte tam a tam z ľavej strany alebo to celé obehnete zo strany druhej. Napriek tomu to však v tomto prípade nevadí. Tvorcovia sa poučili z minulosti a naučili sa dávať tieto atmosféru dvíhajúce momenty na správne miesta, so správnym rozsahom a v správnu dobu. Navyše to nie je strieľačka pre všetky vekové skupiny, hra totiž pomerne dosť zdrsnela. Tak napríklad zbrane nie sú slabučké, pri každom výstrele doslova cítite jeho silu, demolácia prostredia vám dáva možnosť vidieť, že nedržíte vo svojich virtuálnych rukách detskú hračku. Keď sa navyše dostanete k streľbe na nepriateľa, uvidíte hotové peklo, pretože zásahové zóny sú spracované verne a rana z brokovnice je jednoducho rana z brokovnice. Arzenál zbraní pozostáva zo známych kúskov, naraz ponesiete len dvojicu zbraní (plus granáty), avšak s možnosťou zbierať zbrane po mŕtvych nepriateľoch to nie je problém. Musíte však taktizovať a nebrať do rúk všetko, čo sa váľa na ceste, pretože pohoríte nesmierne rýchlo vďaka vynikajúco nastaveným vlastnostiam zbraní. Každá je smrteľná, no rozdielnym spôsobom a ste to práve vy, kto musí zhodnotiť svoje kvality korešpondujúce s používanou zbraňou.

Okrem príbehovej kampane, nájdete v menu aj arkádový mód (ten sa vám otvorí až po dohraní príbehu), ktorý pozostáva z dobre známych úrovní (už ste ich raz prešli). Dostanete časový limit nutný na dokončenie a zbierate body za zásahy. Tréning je vytvorený jednoduchou formou, konečne nás nikto nenúti stráviť na virtuálnej strelnici desiatky minút, ktoré musíme stráviť skúšaním každej zbrane. Navyše vám hra sama zvolí náročnosť podľa úspešnosti v tomto režime, ale to môžete ignorovať. Zatiaľ sa Call of Duty 4: Modern Warfare nejaví ako žiadna výnimočná strieľačka z vlastného pohľadu, ale aby sme vás presvedčili o opaku, vrhneme sa radšej hneď na hodnotiacu časť, pretože práve v nej to začne poriadne vrieť.

GRAFIKA 8 / 10

Či už sa pozriete na konzolovú verziu alebo tú pre osobné počítače, obe vyzerajú neskutočne nádherne, pri oboch si budete užívať vizuálnu nádheru. O prostredí sme už niekoľko slov utrúsili, niečo ešte spomenieme v hrateľnosti, takže len zhrnutie: všetko, čo v hre uvidíte, vyzerá hodnoverne. Vyzerá reálne a pre rýchlosť, ktorou budete musieť napredovať, nebudete veľmi nadávať na uzatvorené priestory, ktoré vám nedovolia vybrať sa na dané miesto vlastnou cestou. Všetky dvere sú zatvorené, len tie jediné správne, posúvajúce príbeh dopredu, môžete vyraziť z pántov. Spracovanie vás svojou zúrivosťou pri prestrelkách presvedčí o tom, že ohromenie je na mieste, hoci by si niektoré časti žiadali o niečo krajšie textúry. To by sme mohli povedať napríklad pri záverečných bojoch v podzemí, kde šedé chodby výrazne gradovaniu atmosféry nepomohli. Je vidieť, že exteriéry idú programovému kódu omnoho lepšie, dizajnéri ich vedeli viac vyšperkovať a vyhrať sa s nimi, preto vlastne môžeme byť radi, že sa v nich ocitneme väčšinu hernej doby. Tak napríklad hneď úvodná misia odohrávajúca sa počas búrky na otvorenom mori. S vojenským vrtuľníkom pristávate na hojdajúcej sa palube, z oblohy nekvapká, ale doslova leje a tmavú noc osvetľujú iba blesky a chabé reflektory na lodi. Spoločne s vašim tímom postupujete najprv vonku, takže ste očarení podmanivou atmosférou. Nasleduje prechod dovnútra, kde to je hneď na prvý pohľad slabšie, vidíte len tradičnú schému trubiek, úzkych chodieb a podobných predmetov pre tú ktorú úroveň. Už-už začnete zaspávať, keď vás preberie prestrelka a následná interaktívna scéne.

Detaily si necháme pre seba, lenže v týchto momentoch nastáva obrat. O cítiteľnej sile zbraní sme už písali, no tentoraz sa k slovu dostane aj krv a maľovať červenou budete teda riadne. Stopy po strelách sú evergreenom akčných hier, tentoraz však prichádza k slovu fyzikálny engine a animácie. Animácie pohybov sú dokonalé, detailné, hodnoverné, prepracované, je ich mnoho a keď sledujete krytie sa, vykúkanie spoza rohu, nabíjanie či beh alebo chôdzu početnejšej skupiny vojakov, konečne nevnímate, že vlastne nesledujete film, ale vy to hráte! Občas sa síce nejaké to prekrytie textúry objaví, ale to je zanedbateľné. Fyzikálny engine nie je úplne dokonalým, všetko zboriť alebo rozstrieľať nemôžete, ale dôležité základy sú postavené na jednoduchom princípe priestreľnosti prekážok. Je vojak ukrytý za drevenou prekážkou (plot, bedňa...)? Skúste odhadnúť, kde stojí a zastreľte ho aj cez tento krehký materiál. Funguje to i na betónové steny, pričom to využívate nielen vy, ale aj nepriatelia, takže neexistuje nič také ako pobehovanie medzi dizajnérmi rozhádzanými objektmi, ktoré tvoria bezpečnú zónu, z ktorej vás nik nedostane. Ako ďalší príklad by mohla byť uvedená scéne v televíznom štúdiu – predstavte si tradičné kancelárske kóje oddelené kartónovými stenami s množstvom predmetov na stoloch. A početnú armádu vojakov a teroristov stojacich proti sebe. Tá mela, keď všetko lieta, keď nie ste nikde v bezpečí, je jednoducho situácia, ktorú v hernom svete prežívame všetci nesmierne radi.

Do tretice napríklad paleta tvárnic. V rôznych hrách celistvý objekt, tu odpadávajú po streľbe jednotlivé tvárnice, zásah granátom spôsobí väčšie zničenie vášho úkrytu. Misie sa odohrávajú cez deň i v noci, za úsvitu i za súmraku, takže si užijete nielen dokonalé tiene, ale aj nádhernú hru svetla, zábleskov a hlavne akoby rôznych filtrov, ktoré pre dané miesta tvorcovia použili. Slnečný Blízky východ doslova žiari, používajú preexponované svetlé farby, obraz vhodne ťahá oči. Pri výlete do Černobyľu vás zasiahnu chladné farby, všetko je odeté do depresívneho, priam vyblednutého výzoru, lokácie pôsobia pusto. Rusko je všehochuť a záleží na tom, v ktorú dennú dobu beháte a strieľate. Rôznorodosť však pocítite okamžite. Keby nebolo slabších interiérov, bol by dôvod na skutočne obrovskú oslavu, takto zostaneme radšej pri zemi, pochválime vynikajúce spracovanie a presunieme sa ďalej.

INTERFACE 9 / 10

Je úplne jedno, ktorú verziu si zaobstaráte. Pri konzolovej pomáha pomalšiemu ovládaniu s gamepadom asistent pri mierení, takže nemusíte s kurzorom ísť na milimeter presne a pri PC verzii zas vynikne precíznosť spojenia klávesnica + myš, ktorá je pre strieľačky stále najvhodnejšiu alternatívou. Základné ovládacie prvky a ich namapovanie sa naučíte behom niekoľkých sekúnd, nemáme tu žiadne novinky alebo originálne fázy, všetko funguje ako má. Obrazovka je prehľadná, okrem ukazovateľa stavu munície vidíte ešte výsek kompasu (čiže nie celú mapu) s ukazovateľom, ktorým smerom sa máte vybrať. Životy vo svojej podstate nefungujú, pri zásahoch začne obrazovka po rohoch červenieť (krvavé fľaky) a vy sa musíte rýchlo ukryť na nejaké bezpečné miesto, inak nasleduje nutné nahranie poslednej pozície. Ovládanie klasika, žiadny problém, všetko funguje na výbornú.

HRATEĽNOSŤ 10 / 10

Atmosféra je aj vďaka skriptom úžasná, pohlcujúca, extrémne na stotinu sekundy dávkovaná, dokonale filmová, pre hráča mimoriadne omamná. Možností, ktoré by stáli za popis, je mnoho, je ich neúrekom, vlastne by sa hodil popis celého hrania od prvej až po poslednej minúty (neodklepávajte predstavenie autorov úplne na konci!), pretože Call of Duty 4: Modern Warfare je jedna veľká jazda, na ktorej nezastavíte, vlastne zastaviť ani nechcete a bežíte neustále vpred, hoci s dychom už nevládzete, do konca to dotiahnuť musíte. Moderný konflikt hre len a len prospel z hľadiska zápletky, kde si mohli vývojári z Infinity Ward dovoliť ísť podľa svojho a vytvoriť síce otrepané, ale nesmierne výborne prezentované dielko, ktoré vás chytí za srdce, takže budete mať v hlave pevne definované, že ten a ten je sviňa a zaslúži si zomrieť a tomu musíme pomôcť. Nejde tu však o typickú hrdosť s americkými vlajkami na každom kroku, nie je to hranie na žiadnu hrdinskú strunu, pri ktorej by vás každý oslovoval pán celého sveta. Ste len členom jednotky (či už SAS alebo US Mariňákov), ste jedným z mnohých, ktorí sa priplietli na nesprávne miesto a vy to na pľaci aj sami vidíte, pretože sa musíte podriadiť veleniu. To sú práve tie skripty, ktoré však v tejto podobe vyznievajú akosi prirodzene, takže vám vôbec nemusí vadiť markantné obmedzenie.

Ak sa dostanete do prvej masovej prestrelky, pochopíte spomínanú silu zbraní a vojnový chaos, pri ktorom môžete schytať ranu z hocakého smeru. Môžete síce jedného zasiahnuť, ale druhý nepriateľ už na vás mieri a strieľa. Musíte mať všeobecne výhodné postavenie, nielen byť postavený tam, kde nikto nestrieľa, pretože potom nemusíte strieľať ani vy, lebo ste mimo diania. A to by bola obrovská škoda, veď ktorejkoľvek situácii nechýba adrenalín. Keď sa budete brániť na farme alebo pobehovať niekoľko minút v spomínanom televíznom štúdiu, určite pochopíte, že samotná vojna je len veľký chaos pre veľkých chlapcov. Do pamäti budete mať zapísaných mnoho momentov. Tak napríklad ak je úlohou zničiť tank, môžete vziať jed na to, že adrenalín bude vybičovaný až na maximálne možnú únosnú mieru. Vy totiž musíte prísť k tanku, stlačiť tlačidlo a chvíľu ho držať, aby ste pripevnili výbušninu na jedno z dvoch miest, následne sa vzdialiť do bezpečia, aktivovať detonátor a vychutnať si víťazný okamih. Znie to jednoducho? Dobre, tak tank neustále niekto bráni, on sa navyše bráni aj sám (bráni ho posádka, ale detaily bokom) a pecka z kanónu medzi zuby sa rovná smrti. Potupnej, s C4 v rukách. Takto končievajú hrdinovia, všakže. Ak sa vám však slalom vydarí a vy to dokážete, máte ten správny pocit z dobre odvedenej práce a tep cítite až v spánkoch.

Prestreliek je mnoho: na lodi, v ruskej dedinke (v noci i následný útek za svetla), v uliciach arabského mesta. Tých správnych momentov je viacero a prežívať ich budete všetky, pretože sa neustále niečo deje. Tak napríklad záchrana pilotky vrtuľníku po zostrelení je vskutku famóznou ukážkou krátkeho, avšak dokonalého momentu, pri ktorom by sa dala atmosféra krájať. Úloha je časovo obmedzená, no do ulíc sa dostali roje protivníkov, ktoré sa snažia vám odrezať cestu od svojho úlovku. Besné pobehovanie, strieľanie a snaha dostať sa k pilotke nekončí po vyzdvihnutí tela, vy sa musíte dostať s ranenou osobou späť, pričom sa môžete už iba pohybovať, streľba odpadá. Podobnú situáciu zažijete aj v mestečku Pripjať a s touto úrovňou odohrávajúcou sa v minulosti sa budete kamarátiť do skonania sveta a zapíšete si ju do herných análov. Je proste výborná od začiatku až po záverečnú bodku, pri ktorej nebudete ani dýchať. Prvá polovica je zameraná na tichý pochod a nenápadnú likvidáciu či obchádzanie nepríjemností. Kadiaľ sa budete plaziť vám nikto neprezradí, ale keď sa zrazu pred vami objaví nepriateľská jednotka zložená z niekoľkých tankov a desiatok vojakov, pripravte sa na famózne riešenie. A k tomu je tu chytľavé napredovanie príbehu. A ešte raz výborné prestrelky. A rýchly postup vpred. A kopec ďalších vecí. Je to síce celé naskriptované a keď to budete hrať po druhýkrát, už to nebude mať tú správnu atmosféru, no šesť hodín sa budete kráľovsky baviť. Úplne inak ako pri Bioshocku alebo Half-Life 2, no kvalitatívne rovnako, pretože Call of Duty 4: Modern Warfare je o vojne a vojnové operácie predvádza ako tú najlepšiu kombináciu Hollywoodu a uveriteľnosti, na akú za posledné roky nie a nie natrafiť. Potlesk!

MULTIPLAYER

Kampaň je pomerne krátka, všetko však vyvažuje multiplayer. Nepodarilo sa nám otestovať ho tak dlho, ako by sa patrilo, preto sa s ním stretneme ešte v špeciálnom článku, ktorý vám prinesieme o niekoľko dní neskôr a rozoberieme si v ňom základy a dojmy z hrania. Už teraz sa však oplatí prezradiť, že systém odmeňovania hráčov v podobe hodností sa vydaril a následné získavanie nových schopnosti je vynikajúco prepracovaný a vybalansovaný, takže si svoje zameranie nájde úplne každý. Navyše si postupne odomykáte aj možnosti v MP samotnom, takže výsledný počet módov sa vám stále navyšuje, zároveň i ich úpravy. Ak si zvolíte napríklad realistické modely, jedna strela znamená pre vás smrť a čakanie na ukončenie kola! Je len na vás, ako si hru upravíte. Možností je neúrekom a zatiaľ ide o ohromne vyváženú záležitosť, no s konkrétnym hodnotením a popisom sa stretnete o niečo neskôr. Multiplayer z Call of Duty 4: Modern Warfare si svoj vlastný článok rozhodne zaslúži.

ZVUKY 9 / 10

Zo zvukových efektov boli všetci nadšení už z minulých dielov a teraz je všetok ten ruch naokolo spracovaný ešte vernejšie, s moderným feelingom, takže štekot zbraní znie až nepríjemne realisticky. Keď si ponecháte hlasitosť na vyššej úrovni, určite bude bojová nálada u vás hodnoverná, ale na vašom mieste by sme vopred upozornili susedov, že žiadni teroristi vás vo vašom príbytku nestrieľajú. Okrem streľby, ktorá znie často a ohlušujúco (aj týmto sa zvyšuje dojem uveriteľnej zbrane, pretože je hlučná ako má byť), sa k slovu dostanú aj samotní vojaci. Vaša jednotka neustále upozorňuje na dianie vo svojej blízkosti a výkriky zrejme nahrávali pri skutočnom ostreľovaní, inak je ťažko predstaviteľné ako napríklad mohli nadabovať tak výborné zvolenie: Pozor, granát! Vaši parťáci „speakujú po englicky“, veď ide o vojakov zo SAS a US Marine Corps. V Rusku na vás nebude nikto vrieskať v najpoužívanejšom jazyku, ale banda nepriateľov sa navzájom dohovára po rusky. Tak to má byť.

HUDBA 8 / 10

Za hudbu je zodpovedný Harry Gregson-Williams. To môžeme byť len a len radi, pretože ak sa ozvú vynikajúce tóny úžasných melódií, istotne rozpoznáte hollywoodsky rukopis skladateľa, ktorý vsadil na bezpečnú kartu epických skladieb s monumentálnymi prvkami striedajúcimi sa s jednoduchými pasážami. Portfólio hovorí za všetko: na hudbu z filmov Enemy of the State, Shrek, Deja Vu, The Nimber 23 nadávať nebude nik. Z herných projektov ide o výhradného skladateľa pre sériu Metal Gear Solid od druhého dielu. Musíte to počuť, aby ste si uvedomili, ako dokáže hudba ovplyvniť dianie na obrazovke, ako dokáže bezprostredne zdvihnúť atmosféru o úroveň vyššie. Pre dokonalosť však treba viac ambientných skladieb znejúcich na pozadí a špecifickú základnú melódiu, ktorá sa vám vryje pod kožu.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

Modern Warfare má štyri druhy obtiažnosti. Na tú najľahšiu vám neodporúčame ani pozerať, pokazíte si tak zážitok a skočte hneď na druhú, vyššie len v prípade, že strieľačky z vlastného pohľadu ovládate bravúrne, pretože neskôr sa vyskytnú náročné pasáže, ktoré vás môžu zastaviť v pomerne rýchlom napredovaní. Nejde o početné miesta, ak sa vyhnete zbytočnému umieraniu, v hre nájdete maximálne štyri náročnejšie miesta, pričom niekedy ide skôr o vinu umelej inteligencie. Hrou síce prefrčíte za takých šesť hodiniek, ale si vychutnáte výborne odsýpajúcu zápletku i zúrivé prestrelky. Tie sú často masové a skutočne náročné, musíte sa neustále kryť, postupovať v skupine, pretože osamotení nebudete mať veľkú šancu na prežitie. Berte preto na vedomie, že doba hrania je síce krátka, ale zážitok je to intenzívny a ak si myslíte, že je Modern Warfare i hrou jednoduchou, stačí si zdvihnúť obtiažnosť, prípadne sa vrhnúť do multiplayeru. Druhá časť hodnotenia je tvorená umelou inteligenciou. Protivník sa snaží, nie je prehnane slepý, ani príliš presný, snaží sa skrývať podľa voľby obtiažnosti, presúva sa z miesta na miesto do najvýhodnejšej pozície, rozdáva granáty presne pod nohy (musíte buď zdupkať alebo ho rýchlo chytiť a hodiť späť) a podivných kúskov sa u nich dočkáte málokedy.

Vaši parťáci postupujú skvele, len pri niektorých úlohách až príliš umelo a dokazujú, že sú primárne viazaní na vašu postavu, hoci tímu vôbec nevelíte. Pendlujú za vami, príkazy im udeľovať nemôžete a časovo obmedzený útek z jednej usadlosti cez nepriateľmi posiate územie sa stáva peklom na zemi, pretože cestu musíte vo veľkej miere vyčistiť vy sami, taktiež navrhujete rýchlosť postupu – a ten musí byť skutočne rýchly, pretože nepriatelia sa, ako už býva zvykom, po čase respawnujú, chvalabohu však nikdy nie za vašim chrbtom a nikdy nie príliš rýchlo, ale kľud nezažijete. Je to o hubu, často nastane situácia, keď zúfalo potrebujete pomôcť, musíte sa dostať do bezpečia či prebiť zbraň a váš parťák vám nijakým spôsobom nepomáha, občas sa pripletie do rany. Sú to malé problémy, nastali len v jednom či dvoch prípadoch, no keď už na ne narazíte, budete doslova zúriť. Inak zvláda umelá inteligencia na vašej strane všetko skvele, keď budete sledovať nekonečnú prestrelku medzi vašimi a súperovými vojakmi, uvidíte to sami. Vaši parťáci sú vo svojej podstate nesmrteľní, ak to už schytajú, o chvíľu sa vrátia späť, no neznamená to, že to bude prechádzka ružovou záhradou, svoje si musíte oddrieť.