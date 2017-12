V tendri o mýto vyradili päť firiem

Na verejnosť prenikli informácie, že z ôsmich firiem, ktoré chceli súťažiť o vybudovanie elektronického výberu mýta, až päť nemôže s 20-­miliardovým obchodom počítať. Diaľničná spoločnosť to nechce komentovať.

BRATISLAVA. Jeden z najväč­ších tendrov súčasnej vlády, ktorý má hodnotu 20 miliárd korún, môže byť opäť ohrozený. O vybudovanie systému elektronického výberu mýta na slovenských cestách prejavilo záujem osem nadnárodných konzorcií. Podľa neoficiálnych informácií päť z nich Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vylúčila. Vraj pre formálne nedostatky v ich ponukách. Diaľničná spoločnosť vzniknutú situáciu odmietla komentovať.

Neúspešní sa chcú odvolať

Päticu vyradených firiem tvoria konzorciá SanToll, ToSy.sk, Thales Transportation System, Studio Altieri a Housing and Construction Holding.

Konzorcium vedené firmou SanToll, ktorého súčasťou je francúzsky Sanef, dôvody, pre ktoré ich NDS vylúčila, zatiaľ nepozná. Oficiálne stanovisko dostali iba v piatok.

„Analyzujeme stanovisko NDS, aby sme pochopili dôvody vyradenia. Sme samozrejme sklamaní,“ povedala v piatok poradkyňa spoločnosti Veronika Čukášová. Včera sa Sanef po porade s právnikmi rozhodol podať oficiálne odvolanie proti vylúčeniu z tendra.

Rovnako odmietavé stanovisko na svoju ponuku dostalo aj slovensko-švajčiarske konzorcium ToSy.sk. Štefan Fecko z Elektrovodu Holding, ktorý je súčasťou konzorcia, povedal, že v stredu minulý týždeň dostali oficiálne oznámenie o vylúčení. „Dôvodom nebola kvantita, kvalita, alebo neúplnosť požadovanej dokumentácie.“

NDS včera neposkytla žiadne stanovisko. „My sa k týmto informáciám vyjadrovať nebudeme,“ povedal hovorca NDS Marcel Jánošík.

Dôvody nie sú známe

Podľa neoficiálnych informácií mali byť dôvodmi na vylúčenie z tendra formálne nedostatky. Teda napríklad chýbajúce podpisy, či zle preložené dokumenty.

Fecko z ToSy.sk povedal, že zdôvodnenie NDS je neštandardné. „Sme presvedčení, že argumentácia NDS nemá podporu v zákone o verejnom obstarávaní.“ Dôvody vylúčenia nechce zatiaľ medializovať. „Podáme žiadosť o nápravu, od čoho očakávame vyriešenie tohto, veríme, nedorozumenia,“ povedal Fecko.

Zdroj z prostredia konzorcií povedal, že v zahraničí je bežné a štandardné, že firmy, ktorým by takého drobné nedostatky mohli spôsobiť vylúčenie zo súťaže, najprv vyzve vyhlasovateľ na ich odstránenie. Až keď tak súťažiaci neurobí, vylúčia ho. Na Slovensku to zrejme bežné nie je. „Zo skúseností z Čiech viem, že uchádzači boli vylúčení napríklad aj pre chýbajúci výpis z obchodného registra. Všetko je však na zvážení vyhlasovateľa súťaže,“ doplnila informácie Sylvia Košťálová z rakúskej firmy Kapsch, ktorá nie je vylúčená z tendra.

Odmietnutí uchádzači majú sedem dní po doručení oznámenia od NDS na to, aby sa odvolali a podali žiadosť o nápravu. Odvolanie vyradených firiem by však nemalo mať odkladný účinok na priebeh tendra. Víťaz by mal byť teda známy 18. januára.

Ani úspešní zatiaľ veľa nevedia

Ani úspešní kandidáti na mýto nevedia, na čom sú. „My sme zatiaľ nič od diaľničnej spoločnosti nedostali, nevieme, či sme postúpili, alebo nie,“ povedala Košťálová.

NDS dala minulý týždeň Kapschu iba informácie, že budú posielať oznámenie o tom, kto postúpil do záverečného kola súťaže. Podľa Košťálovej by ho mali dostať do stredy.

Ani konzorcium Satways, ktoré má byť medzi úspešnými kandidátmi, nedostalo od NDS vyjadrenie. „Oficiálne nemáme žiadne stanovisko,“ povedal riaditeľ sekcie pre korporátnu komunikáciu Slovak Telekomu Ján Kondáš.

Tender na tretíkrát

Súťaž na výber firmy, ktorá bude od 1. januára 2009 prevádzkovať elektronický systém výberu mýta, sa koná už po tretíkrát. Prvý raz ho NDS zrušila pre vysoký počet záujemcov. Na verejnosť sa však dostali informácie, že za tým bol únik projektovej dokumentácie. O svoje miesto vtedy prišiel vysokopostavený manažér NDS.

Druhý tender zrušila NDS pre formálnu chybu zamestnanca, ktorý si pomýlil dátumy v oznámení o vyhlásení tendra.