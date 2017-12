S mobilom si budeme môcť premietať video alebo fotky na stenu

S mobilným telefónom si zrejme v horizonte niekoľkých málo rokov budeme môcť premietať videá či fotografie priamo na stene alebo plátne.

28. nov 2007 o 10:00 Ivan Kahanec

Spoločnosť Displaytech totiž oznámila, že bude svoje produkty dodávať trinástim firmám, ktoré vyvíjajú ultra malé projektory. Tie by sa mohli zabudovávať do mobilných telefónov, osobných asistentov PDA či digitálnych fotoaparátov a kamier. Druhou možnosťou by bolo vyrábať malé projektory ako príslušenstvo. Spoločnosť Displaytech vyrába mikrodispleje na báze tekutých kryštálov na kremíku (LCOS).

Medzi trinástimi firmami, ktorým Displaytech mikrodispleje dodáva, sú niektorí známi výrobcovia projekčnej optiky či spotrebnej elektroniky. Tieto spoločnosti sú z Ázie, Európy a USA.

Spoločnosť Displaytech predpokladá, že prvé mikroprojektory by sa mohli objaviť už na januárovej výstave CES. Rozlíšenie týchto projektorov by pritom malo dosiahnuť 640 x 480 (VGA)alebo 800 x 600 (SVGA) pixelov.

via businesswire.com