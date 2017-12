Slovensko patrí v únii ku krajinám s najnižším počtom pevných liniek

Slovensko patrí v rámci Európskej únie ku krajinám s najnižším počtom pevných telefónnych liniek, keď na 100 obyvateľov pripadá 22 pripojení.

27. nov 2007 o 14:12 TASR

Brusel. Slovensko patrí v rámci Európskej únie ku krajinám s najnižším počtom pevných telefónnych liniek, keď na 100 obyvateľov pripadá 22 pripojení, čo je po Rumunsku 2. najnižší údaj. Vyplýva to zo štatistiky, ktorú dnes zverejnil Európsky štatistický úrad Eurostat na základe údajov z roku 2005.

V priemere pripadá v EÚ 48 pevných liniek na 100 obyvateľov. Najviac ich je v Nemecku (67/100) a Dánsku (61/100). Podiel domácností, ktoré mali v minulom roku mobil, ale nemali pevnú linku, predstavoval v únii 18 %. V prípade Slovenska ide o 38 %, čo je po Litve (48 %), Fínsku (47 %), Českej republike (42 %) a Lotyšsku (40 %) 5. najvyšší údaj.

Počet užívateľov mobilných telefónov sa v roku 2005 v porovnaní s rokom 1995 takmer 14-násobil, čo znamená, že v priemere ich v EÚ pripadá 96 na 100 obyvateľov. Do tohto údaja sú zarátané zmluvy i predplatné karty a takisto sa bralo do úvahy to, že jedna osoba môže mať aj viac mobilných telefónnych čísel. Dovedna 13 krajín uvádza viac než 100 čísel na 100 obyvateľov. Ide najmä o Luxembursko (158/100), Litvu (127/100), Taliansko (122/100) a Českú republiku (115/100). Naopak najmenší počet má Rumunsko (61/100), Poľsko (76/100) a Francúzsko (77/100). Na Slovensku to bolo 84 užívateľov mobilných telefónov na 100 obyvateľov.

Eurostat si všímal aj dostupnosť poštových úradov v krajinách EÚ, pričom sa medzi nimi zistili veľké rozdiely. Najväčšiu hustotu pôšt má Cyprus, kde pripadá na jednu pobočku 700 obyvateľov, zatiaľ čo na opačnom konci je Španielsko s 13 000 obyvateľmi na jednu stálu pobočku. Poštových schránok je najviac vo Švédsku (3,3 na 1 000 obyvateľov), najmenej v Španielsku (0,8/1000). Na Slovensku je to 1,3 schránok/1000 obyvateľov.

Cena poštovného za štandardný list poslaný v rámci krajiny je najvyššia vo Fínsku, kde sa platí 70 centov, v Dánsku (64 centov) a v Taliansku (60 centov). Slovensko je so 41 centami na 17. mieste, keď má známku na takýto list drahšiu než napríklad Španielsko. Najlacnejšie sú tieto známky na Malte (16 centov), v Slovinsku (20 centov) a v Bulharsku (23 centov).

V prípade listu zasielaného do zahraničia sa najviac zaplatí vo Švédsku (1,19 EUR), v Dánsku (0,97 EUR) a v Maďarsku (0,77 EUR), najmenej v ČR (0,34 EUR) a na Malte (0,37 EUR). Na Slovensku je to 60 centov, čo je rovnaká cena ako vo Francúzsku a Portugalsku.

Treťou oblasťou, ktorou sa zaoberá najnovšia štatistika, sú bankové služby. Celkovo 36 % respondentov uviedlo, že pri nákupe s minimálnou hodnotou 100 EUR platia radšej kartou, zatiaľ čo 49 % uprednostňuje hotovosť. Tú si najčastejšie zvolia Gréci, Poliaci a Cyperčania. Švédi, Holanďania a Luxemburčania uprednostňujú platbu kartou. Platba šekom je najrozšírenejšia vo Francúzsku, na Malte a vo Veľkej Británii. Spomedzi slovenských respondentov 68 % uprednostňuje hotovosť a 19 % kartu.

Najviac bankomatov - 125 na 100 000 obyvateľov - má Španielsko, nasledované Portugalskom (107), najmenej ich je v Poľsku a Rumunsku (20/100 000 obyvateľov). Slovenský údaj nie je k dispozícii.