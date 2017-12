Zoho Writer už internet nepotrebuje

Vývojári online balíka Zoho oznámili, že aplikácia Writer je od dnes dostupná bez obmedzení i v offline režime. Znamená to, že súbory je možné na počítači bez prístupu na internet nielen prezerať, ale aj upravovať. Zaistila to úplná integrácia knižnice Go

27. nov 2007 o 8:10 Milan Gigel, (mg)

Písmo: A - | A + 0 0 ogle Gears. Ide o ďalší krok v zdokonaľovaní služieb, ktoré firma ohlásila už v minulosti, takže Google Docs & Spreadsheets začína mať vážneho konkurenta. Skvelé zvládnutie používateľského prostredia a podporovaných funkcií je neprehliadnuteľné. Vývojári sa netaja o tom, že knižnicu Google Gears budú v plnom rozsahu integrovať i do ďalších aplikácií online balíka. Výhodou technológie je, že je bezplatne dostupná pre všetkých vývojárov webových aplikácií, ktorí tak môžu internetistom sprístupniť svoje služby i v prípade, ak sa ocitnú mimo internetového pokrytia. Pri každej synchronizácii sa zaistí obojsmerný prenos dát medzi serverom a lokálnym počítačom.