Pred vírusom HIV sa možno chrániť aj deň po sexe

Ľudia, ktorí boli vystavení pôsobeniu HIV, sa nenakazia, ak do 72 hodín užijú antiretrovirálne lieky.

22. dec 2007 o 19:55 (reuters)

Ak o takejto proti-aidsovej „poistke“ navyše vedia, ich správanie sa nestáva rizikovejším; to sú závery výskumu, o ktorých informoval Dr. Steve Shoptaw z Lekárskej fakulty Kalifornskej univerzity v Los Angeles. „Je to schodná cesta,“ dodáva, „ako sa vyhnúť nákaze.“



Metóda Po expozícii profylaxia (PEP) je k dispozícii už dávnejšie pre ľudí, ktorí by sa mohli nakaziť v práci, napr. pre zdravotníkov náhodne škrabnutých kontaminovanou injekčnou striekačkou. V roku 2005 sa začal výskum metódy PEP na vzorke sto ľudí, z toho 95 mužov, prichádzajúcich do styku s HIV mimo svojich pracovných povinností, konkrétne pri rizikovom sexe, v prípade pretrhnutia prezervatívu alebo pri vpichovaní drogy.

Zdravotné poisťovne v takýchto prípadoch nehradia profylaxiu a aj komunitné centrá ju poskytujú iba zriedkakedy. Výskumný projekt pozostával z obšírneho inštruktážneho kurzu a asi polročného monitorovania, počas ktorého sa participanti testovali na HIV a niekedy dostali profylaktikum.



Počas sledovaného obdobia mala viac ako polovica účastníkov výskumu nechránený análny sex a asi dvadsiatim sa pretrhol kondóm; tri štvrtiny všetkých disciplinovane užívali profylaktické lieky podľa pokynov výskumného tímu. Nikto sa nenakazil. Steve Shoptaw popísal situáciu takto:

„Vedeli, že majú k dispozícii akoby padák a nezrútia sa medzi HIV-pozitívnych.“ Napriek tomu sa údajne nesprávali rizikovejšie, skôr naopak. Podľa výskumníkov by sa preto metóda PEP mala v širšom rozsahu aplikovať na ohrozené časti populácie. Nateraz je k dispozícii iba ľuďom, ktorí ju platia z vlastného vrecka – poradenstvo a lieky vyjdú na 2.200 dolárov. „Je to otázka sociálnej spravodlivosti,“ dodáva Steve Shoptaw, „Bohatší si to môžu dovoliť, chudobnejší nie.“