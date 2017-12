Nokia N81: herný telefón pre N-Gage v klasickom obale

Nová herná Nokia N81 je telefón štandardnej vysúvacej konštrukcie a zároveň je nástupcom herných telefónov N-Gage a N-Gage QD. Telefón ponúka funkcie bežné pre telefóny vyššej triedy, no prekvapil nás slabší fotoaparát len s rozlíšením 2 megapixely.

Dizajn a klávesnica

Na rozdiel od modelu N80, ktorý bol predchodcom N81, je novší model zameraný viac na hráčov a menej do ruky manažéra. Je to vidieť najmä na dizajne telefónu, keď kovovo vyzerajúci kryt nahradil lesklý čierny plast. N81 je rovnako ako N80 slider, no novší model je tenší, čo je vidieť najmä na prednej výsuvnej časti. Telefón je zároveň aj vyšší - rozmery N81 sú 102 x 50 x 17,9 milimetra a hmotnosť 140 gramov.

Na prednej strane je umiestnený displej s pomerne veľkou uhlopriečkou. Nad ním je reproduktor, videokamera pre videohovory a dvojica herných klávesov. Pod displejom sú ovládacie klávesy - štvorsmerné tlačidlo s potvrdzovaním uprostred, okolo neho je štvorsmerné tlačidlo na ovládanie hudobného prehrávača, tlačidlo pre prístup k multimediálnemu menu, dvojica kontextových kláves, tlačidlá na prijatie a odmietnutie hovoru, vymazávacie tlačidlo a tlačidlo pre vstup do hlavného menu. Ovládacie klávesy sú umiestnené pomerne na tesno, no najviac nám vadilo, že trojica - kontextové tlačidlo, tlačidlo na odmietnutie/prijatie hovoru a tlačidlo na vymazávanie/vstup do menu - nie je oddelená. Naopak páči sa nám hlavné štvorsmerné tlačidlo, ktoré je zároveň aj dotykové a sníma krúživé pohyby. Takto sa dá posúvať v multimediálnom menu a pri multimediálnych funkciách.

video //www.sme.sk/vp/2026/

Na prednej strane nám chýba akási opierka pre palec, ktorá má pomôcť pri otváraní a zatváraní telefónu.

Na ľavej bočnej strane je slot pre pamäťovú kartu a ľavý reproduktor. Na pravej strane je spúšť fotoaparátu, dvojica tlačidiel na ovládanie hlasitosti a pravý reproduktor. Na hornej strane je tlačidlo na zapnutie prístroja, 3,5 mm jack pre slúchadlá a posuvné tlačidlo na zablokovanie a odblokovanie klávesnice. Na spodnej strane je konektor pre nabíjačku a microUSB port. Celú zadnú stranu tvorí odnímateľný kryt batérie. V ňom je otvor pre objektív fotoaparátu s bleskom.

Videoporovnanie Nokie N80 a N81 (link na článok) video //www.sme.sk/vp/1967/

Klávesnica telefónu sa ukáže až po vysunutí prednej časti prístroja. Tvorí ju jeden blok, pričom rady kláves sú od seba oddelené jemným výstupkom. Vadilo nám, že nie sú oddelené aj klávesy vedľa seba. Ťažko sa teda nahmatáva, či idete stlačiť číslo 1 alebo 2. Celkovo je klávesnica natlačená na pomerne malý priestor, čo spôsobuje nepohodlné stláčanie spodného radu klávesov *, 0 a #. Problematické je aj stláčanie klávesov 1, 2 a 3. Problém spočíva v tom, že sú veľmi blízko spodnej hrany prednej časti telefónu. Toto je bežný problém sliderov a je čudné, že sa výrobcovia stále nenaučili nechať viac priestoru nad klávesmi 1, 2 a 3. Oproti klávesnici na N80 je táto klávesnica N81 o krok pozadu.

Displej

Na displeji N81 nás zaujalo, že má nižšie rozlíšenie, ako starší model N80 (240 x 320 u N81 k 352 x 416 pixelov u N80). Na druhej strane, N80 mala menšiu uhlopriečku displeja. Displej N81 je dostatočne jasný, farby zobrazí verne a je aj pomerne dobre čitateľný na priamom slnku. Aj keď, lesklá predná strana telefónu čitateľnosť na priamom slnku zhoršuje. Displej N81 zobrazí 16,7 milióna farieb a jeho uhlopriečka je 2,4 palca.

Ovládanie

Hlavným ovládacím prvkom N81 je dotykovo-tlačidlové štvorsmerné tlačidlo s potvrdzovaním uprostred. To funguje ako štandardné štvorsmerné tlačidlo, no pri multimediálnych funkciách a v multimediálnych menu sa aktivuje jeho dotyková funkcionalita. Vďaka nej sa nemusí používateľ posúvať v menu stláčaním smerov ale stačí, ak na povrchu tlačidla točí prstom. Telefón, ktorý sme testovali, nereagoval 100-percentne.

Okolo hlavného tlačidla je štvorica tlačidiel na ovládanie hudobného prehrávača. Výhodou je, že sa dá hudobný prehrávač spustiť aj bez potreby vstupu do menu. Rýchly prístup k multimédiám zabezpečuje špecializované strieborné tlačidlo na pravej strane medzi štvorsmerný ovládacím tlačidlom a tlačidlom na odmietnutie hovoru. Okolo multimediálnych tlačidiel sú už tradičné - dvojica kontextových tlačidiel, tlačidlo pre vstup do menu, tlačidlo na vymazávanie a dvojica tlačidiel na prijatie a odmietnutie hovoru.

Všetky ovládacie prvky sa nám zdali natlačené na sebe a aj keď sú pomerne veľké, občas sme váhali, či ideme stlačiť to tlačidlo, ktoré chceme stlačiť. Navyše sú ovládacie klávesy pomerne tuhé, a to najmä štvorsmerné ovládacie tlačidlo.

Posuvné blokovanie tlačidiel na hornej strane mobilu má výhodu v tom, že používateľ nemusí odblokovávať telefón nejakým dvojhmatom, ako je to tradične u iných modelov. Takto sa dá rýchlejšie dostať k hudobnému prehrávaču alebo k fotoaparátu.

Menu a operačný systém telefónu

Nokia N81 beží na operačnom systéme Symbian v9.2 s používateľským rozhraním S60 tretej edície s Feature Packom 1. Prostredie je rýchle a ponúka všetky možnosti prostredia S60, na ktoré sme zvyknutí.

Hlavné menu tvorí matica ikon, pričom naraz je vidieť 12 ikon v štyroch radoch. Platí, že hlavné menu aj submenu sú maticové, ikony sú farebné a neanimujú sa. Menu môže byť aj v tvare zoznamu, podkovy a véčka.

Telefón ponúka aj aktívny desktop. Tradične je v ňom rad ikon s vybranými funkciami, kalendár či vyhľadávanie Wi-Fi sietí. Okrem toho je v aktívnom desktope vyhľadávanie a po spustení hudobného prehrávača sa tu zobrazí aj názov skladby a interpreta.

Funkcie

Funkčná výbava N81 zodpovedá Nseries. Okrem tradičných funkcií ako je kalendár, budík či stopky, tu nájdeme aj Quickoffice na prezeranie kancelárskych dokumentov, prehliadač PDF či Nokia Maps - podrobné mapy vhodné pre GPS navigáciu. GPS modul však v telefóne nie je vstavaný.

Telefónny adresár

Telefónny adresár v telefóne je viacpoložkový a ponúka prakticky neobmedzenú kapacitu. Pri vyhľadávaní podľa písmen sa filtrujú kontakty, pri ktorých vyhovuje zadanej postupnosti znakov priezvisko alebo krstné meno. Telefón pracuje s adresárom v telefóne a na SIM karte osobitne. Adresár možno synchronizovať s Outlookom v počítači, aj so vzdialeným serverom.

Správy

Z telefónu možno posielať SMS, MMS a e-mailové správy. E-mailové konto sa vytvára pomocou tzv. wizarda, kedy sa jednotlivé dôležité údaje vypĺňajú postupne. Využiť sa dá protokol POP3 alebo IMAP4. Na odosielanie správ slúži SMTP. V telefóne môže používateľ sledovať niekoľko e-mailových schránok.

Pri písaní SMS správ sa zobrazuje okrem textu a telefónneho čísla príjemcu aj počet ostávajúcich znakov a počet správ, do ktorých sa text pri odosielaní rozdelí.

Editor MMS správ je jednoduchý a podobá sa na editor SMS správ. Rozdiel je len v tom, že sa tu zobrazuje objem správy v kilobajtoch a počet listov správy. Do správy možno pridať obrázok, fotku, video alebo zvukový klip.

Pri písaní správ je k dispozícii slovník T9 s diakritikou. Tú by si však Nokia mohla odpustiť, keďže znaky s mäkčeňom výrazne skracujú každú SMS správu.

Multimédia a Java

Telefón má hudobný prehrávač, ktorý si poradí s formátmi MP3, MP4, AAC, e-AAC+ a WMA. Na vylepšenie zvuku je k dispozícii ekvalizér so šiestimi nastaveniami, no používateľ si môže pridávať ďalšie. Okrem toho je tu aj efekt rozšírenie sterea. Samozrejmosťou je náhodný režim prehrávania a opakovanie jednej alebo všetkých skladieb. Nechýba ani hudobná knižnica, ktorá oddeľuje Podcasty a hudobné skladby v telefóne. Jednotlivé skladby sú v knižnici triedené podľa interpreta, albumu, žánru či skladateľa. Okrem toho sú k dispozícii playlisty a zoznamy nahrávok - najhranejšie, naposledy prehrávané a najnovšie.

Zaujalo nás, že je prehrávač neustále spustený na pozadí a nie je možné ho vypnúť.

V telefóne je vstavané aj FM rádio, RealPlayer na prehrávanie videa a Adobe Flash 2.0. Telefón dokáže aj nahrávať zvukový záznam - dĺžka záznamu je limitovaná voľnou pamäťou v telefóne alebo na pamäťovej karte.

Potešil nás 3,5 mm jack konektor pre pripojenie slúchadiel. Používateľ tak nemusí siahať po redukcii z neštandardného konektora na 3,5 mm konektor slúchadiel.

V telefóne je aj multimediálne menu, ktoré je graficky pekne spracované a dá sa cez neho rýchlo pristupovať k multimédiám - fotky, obrázky, hudobné súbory, video súbory a podobne. Vďaka tomuto menu sú všetky multimédiá na jednom mieste.

Nokia N81 je zároveň aj jedným z prvých telefónov určených pre vynovenú hernú platformu N-Gage. Telefón má pre hry určené aj špeciálne klávesy pri reproduktore. Hry, ktoré boli v testovanom telefóne, bežali rýchlo a netrhali. Zároveň ponúkali na pomery mobilného telefónu peknú grafiku.

V telefóne možno spúšťať okrem aplikácií pre Symbian aj Java aplikácie. Prostredie je vo verzii MIDP 2.0.

Dáta a pamäť

V telefóne je síce podpora sietí tretej generácie, no chýba podpora rýchlych dátových prenosov cez HSDPA. Maximálna rýchlosť prenosu je tak len 384 kilobitov za sekundu. Mimo pokrytia 3G je k dispozícii EDGE s maximálkou cca 200 kilobitov za sekundu. Okrem 3G a GSM sa možno k internetu pripojiť cez Wi-Fi (802.11 b/g s UPnP). Na pripojenie k iným mobilom a mobilným zariadeniam slúži bluetooth vo verzii 2.0 s podporou A2DP pre pripojenie stereo slúchadiel. K počítaču možno telefón pripojiť cez microUSB port - rýchlosť prenosu zodpovedá špecifikácii USB 2.0.

Vnútorná pamäť telefónu je pomerne malá, len cca 25 megabajtov. Je možné ju rozšíriť pamäťovými kartami typu microSD až do kapacity 2 gigabajty. V predaji je aj verzia telefónu s 8 gigabajtovou vnútornou pamäťou - N81 8GB.

Fotoaparát

Fotoaparát N81 je sklamaním. Ponúka len 2 megapixely (1600 x 1200 pixelov) a nemá ani automatické ostrenie. Pre porovnanie, model N80 mal aspoň vyššie rozlíšenie 3,2 Mpix. Fotoaparát N80 ponúka bežné funkcie, ako napríklad vyváženie bielej, blesk, sekvenčné fotenie, samospúšť, farebné efekty, nastavenie uzávierky (EV) či nastavenie citlivosti ISO. Zoom je len digitálny.

Fotoaparát dokáže nahrávať aj viceo a to v rozlíšení 320 x 240 pixelov, čo je nadštandard. Bežne dokážu mobily nahrávať len v rozlíšení 176 x 144 pixelov.

Výsledné fotografie zodpovedajú parametrom. Najviac by im pomohlo automatické ostrenie.

Batéria

Telefón je dodávaný so štandardnou batériou BP-6MT. Tá je typu Li-Polymer a má kapacitu 1050 mAh. Ani takáto silná batéria však nepomôže, ak je telefón aktívne využívaný a hrajú sa na ňom hry. Pri nenáročnom používaní telefónu sme dosiahli výdrž na úrovni 2,5 až 3 dni bez vypínania na noc.

Celkové hodnotenie

Nokia N81 posunula hernú platformu N-Gage výrazne dopredu, pričom herný telefón Nokie prišiel konečne v štandardnom vysúvacom formáte. Na telefóne nám najviac prekážal poslabší fotoaparát s rozlíšením len 2 megapixely a bez automatického ostrenia. Vyhovovalo nám nové multimediálne menu, ktoré združuje všetky multimediálne objekty - obrázky, hudobné súbory, video súbory. Vynovená platforma N-Gage je rýchla a posunula grafiku na mobiloch opäť o niečo dopredu. Na telefóne nám vadilo ešte usporiadanie klávesov, a to tak ovládacích, ako aj alfanumerických.