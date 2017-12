Viva Pinata: Party Animals - papierové zvieratká sú na roztrhanie

Microsoft sa rozhodol, že svet piňát dostane po Rare do rúk menšie štúdio a spraví hru určenú pre široké publikum. Tým vyvoleným sa stali vývojári z Krome Studios a vytvorili masovku pre celé rodiny. Viva Piñata: Party Animals je tu.

Tentoraz necháme záhradku z pôvodnej hry záhradkou a budeme si užívať ako na veľkej party. Po výbere obľúbeného zvieratka (na výber je celkovo osem kusov, pričom ide o štyri druhy v dvoch odlišných „pohlaviach“ – teda ak sa pri papierových zvieratkách dá hovoriť o pohlaví) už nasleduje zmes minihier, ktoré sa dajú rozdeliť do niekoľko rôznych skupín. Štyri rôzne svety (pláže, ľadový svet, mesto, továreň) zaručujú pestrosť disciplín, ktorých tu spoločne s traťami je niečo cez 50 druhov, a to ani pri maximálnom počte všetkých výziev počas jedného turnaju nestihnete vyskúšať. Po nejakej tej hodinke hrania síce prídete na to, že sa úlohy v niekoľkých bodoch odlišujú, no vo svojej podstate ide o variácie dobre známych postupov, v ktorých sa mení len zopár maličkostí. Nevadí to však, pretože zastúpenie je pomerne kvalitné a na výrazne slabý kúsok nenarazíte – čo bol výrazný problém Fuzion Frenzy 2, kde sa výborné a hrateľné hry striedali s nudnými. Aj keď teda natrafíte na pomerne známe stláčanie tlačidiel v správnom poradí, vždy je to zábava. Aby ste mali aspoň základný prehľad o minihrách, ktoré tu máme k dispozícii, pôjdeme na menšiu exkurziu na ostrov piňát.

Okrem pretekov, ktoré sú v každej časti ostrova súčasťou súbojov, tu máme jednotlivé úlohy rozdelené do niekoľkých skúpín. Pohybuj sa & Zbieraj je už dobre známa súčasť podobných titulov. Na obrazovke máte ohraničenú plochu, po ktorej sa hýbete a zbierate predmety, v tomto prípade sladkosti. Aby to nebolo až tak jednoduché, zvieratká sa môžu odstrkovať – nech je využité aspoň jedno tlačidlo na gamepade a nie len analógová páčka. V niektorých prípadoch musíte najprv rozbiť zdroj sladkostí, avšak netreba zabudnúť, že vám súper môže sladkosti ukradnúť pred nosom – na to slúži práve odstrkovanie, často pri tomto pohybe z piňát niečo vypadne. Namier & Strieľaj funguje na rovnako princípe, ale nehýbete priamo zvieratkom, ale kurzorom, ktorým si napríklad snažíte niečo trafiť alebo aktivovať. Ďalším pomerne zábavným momentom je u nás pomerne neznáme, no v Amerike využívané trieskanie do papierových piňát zavesených na povraze. Ak triafate presne a dostatočne dlho, zvieratko sa rozpadne a vypadnú z neho sladkosti. Rovnakým princíp je námetom jednej minihry, no keďže objekt visí, nestačí len hlúpo stláčať tlačidlo pre buchnutie. Ďalšie úlohy sa zakladajú na aktivovaní vhodných tlačidiel v správny moment. Napríklad A-čkom vypijete džús (rozhoduje rýchlosť stláčania) a ľubovoľnou dvojicou zamiešate žalúdok tak, aby ste si čo najnechutnejšie odgrgli. Pokračovať by sa dalo hrami na reflexy, ale to ide len o kombináciu vyššie popísaných možností. Jedného šampionátu sa zúčastní vždy štvorica hráčov, za umiestnenie získavate body, pričom nie je núdza ani o bonusy, ktoré si vybojujete v pretekoch.

GRAFIKA 7 / 10

Roztomilé spracovanie sa páčila každému pri staraní sa o piňáty, pretože záhradka doslova žiarila rozličnými farbami a bola radosť si tú nádheru obzerať. Pri spracovaní minihier sa však už nemohlo hľadieť na krásu, ale na prehľadnosť, čím vizuálna stránka v mnohých prípadoch utrpela, pretože kamera musí zaberať celú plochu a tým pádom sa miera detailov znižuje. Niektoré minihry sú roztomilé a užasne pestrofarebné, pre iné platí pravý opak, avšak roztomilosť si udržiava drvivá väčšina z nich. Animácia pohybov papierových hrdinov sú ladené komixovo, všetko jednoducho musí pôsobiť detsky a k tomu patria aj trochu neštandardné úkony. Najviac pastelových farieb a grafickej krásy si užijete práve pri pretekoch, ktoré by mali očariť už len preto, že ich nie je až tak mnoho a mohli sa na nich grafici vyšantiť. Je tu vidieť snahu ukázať sa s niečím neohraným, ale ide to pomaly a nie tak, ako by sme si pôvodne predstavovali. Zo spracovanie extrémne nadšený nebude nikto, ale plní svoju úlohu a predvádza pozerataľnú zábavu.

INTERFACE 8 / 10

Všetko je podriadené úplnej jednoduchosti, aby všetky akcie zvládli i tí najmenší hráči, prípadne tí menej skúsení, pre ktorých je gamepad alchýmiou. Navyše uvidíte pred každou minihrou popis ovládania a jej princíp, takže sa nestane, aby ste išli do niečo naslepo. Nemusíte sa obávať maturovania v menu, žiadne rozsiahle možnosti tu vlastne nie sú, každý turnaj napreduje bez akejkoľvek možnosti stratiť sa. Navyše je Viva Piñata: Party Animals kompletne v češtine, takže všetkému okamžite porozumiete a ovládanie či interface vám nebude robiť problémy.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Zábava to je, o tom nemusíte ani na chvíľu polemizovať, len ide o odlišný druh hrania, než povedzme zažívate pri prechádzaní kobiek v temnom dungeone alebo pri dobývaní sveta či krvavom strieľaní. Je to zábava pre masy, zábava pre bežných ľudí, ktorí miesto toho, aby o ôsmej večer sadli pred televízor a nasávali stupidity vysielané našimi televíziami, si zahrajú niečo jednoduchého, spoločenského, pri čom sa zabaví každý člen rodiny alebo ten, kto je práve po ruke. Pre tieto účely poslúži Party Animals vynikajúco, pre jedného hráča ide o niečo slabšiu porciu, ktorá je síce v niektorých momentoch zábavná, ale niekedy je strojovosť príliš viditeľná.

MULTIPLAYER 8 / 10

Ak sa stretnete viacerí, výborne naladení si budete užívať v príjemne infantilnej atmosfére. Je dokázané, že hoci sa podobné primitívne úlohy nemusia zdať pri čítaní zaujímavé, ale pre zábavu vo štvorici (maximálny počet hráčov) postačí aj to. Do hry sa môže ktokoľvek prihlásiť hocikedy a ak náhodou nemáte nikoho po ruke, nie je problém nájsť si protihráčov cez Xbox Live. V tomto však vidíme menší problém, pretože môžete natrafiť na veľmi silných protivníkov a netušíte, s kým sa vlastne chystáte hrať. Nevadí, zábava je to ohromná, ale to je už pri podobných spoločenských hrách pravidlom.

ZVUKY 9 / 10

Okrem toho, že celá hra znie roztomilo, vychádza u nás lokalizovaná verzia do českého jazyka vrátane dabingu. Ten dopadol na výbornú, v pozadí nie sú počuť žiadne šumy, nemá to „štúdiový“ efekt, intonácia správne infantilná a roztomilá. Dojem, že sledujete kvalitný animovaný seriál všetky hlasy len a len zvýrazňujú, pri predstavovaní disciplíny sa snažia komentátori zľahčovať situáciu a darí sa im to vcelku vtipne. Keď počas pretekov počujete, že ide o drsnú jazdu, druhý komentátor len sarkasticky odpovie, že sa mu to páči a chce počuť zvuk trhajúceho sa papieru. Inteligentné, vtipné a kvalitné, vynikajúco hodiace sa do celého zjednodušeného konceptu. Navyše to nenudí a zbytočne neruší.

HUDBA 7 / 10

Skladieb je menej, sú doslova hravé a hoci to nie je žiaden Jesper Kyd, počúva sa to výborne. Nie sú to klasické melódie, ktoré by sa vám vryli do pamäti, ale adekvátne dopĺňajú dianie na obrazovke. Áno, ide o zmes detských skladieb, ale soundtrack Marylina Mansona zrejme nik nečakal.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6 / 10

Jeden hráč sa extrémne dlhú dobu baviť nebude, minihrami prelieza pomerne jednoducho, umelá inteligencia protivníkov je... je umelá. Niektoré z úloh sú možno až nepríjemne jednoduché, iné sa kvôli rýchlejšie reagujúcemu stroju stávajú nezvládnuteľné. Dĺžka celkové hrania sa teda nedá počítať na hodiny, avšak o tom vôbec Party Animals nie je, ide tu predovšetkým o spoločenskú zábavu. Tento fakt treba prijať okamžite, nie je totiž nič nádhernejšie, než vypnúť s priateľmi pri pomerne jednoduchej, no o to chytľavejšej party hre, takže sa napokon herná doba, ktorú pri hre strávite, môže vyšvihnúť pomerne vysoko.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7,0 / 10

Súbor rozmanitých minihier bude pri svojej myšlienke spoločenskej zábavy zaujímavý vždy, teda ak budú princípy fungovať a hra zaujme. Party Animals patrí k titulom, ktoré sa sústreďujú na mladšie publikum a vcelku sa mu to darí. Navyše je dopyt po podobných hrách na Xboxe pomerne veľký, ale ponuka takmer žiadna. Už len to je jeden z dôvodov, prečo ísť s hodnotením o niečo vyššie, než by možno bolo vhodné. Ak ste cieľovou skupinou, nemusíte nič riešiť, v prípade opaku sa Party Animals vyhnite obrovským oblúkom.