Sony odmietla herný telefón typu PlayStation

Hoci sa na internete objavili fámy o tom, že by spoločnosť Sony mohla pripravovať v spolupráci so Sony Ericssonom herný telefón typu PlayStation, nie je to tak.

26. nov 2007 o 10:38 Ivan Kahanec

Písmo: A - | A + 0 0 Fámy podporil aj jeden z výkonných riaditeľov Sony Computer Entertainment Jim Ryan. Ten totiž v rozhovore pre The Economic Times povedal, že spojenie hernej konzoly Playstation a mobilného telefónu do jedného zariadenia je "určite možné". Spoločnosť Sony však toto tvrdenie odmietla s tým, že išlo o nesprávne odcitovanie Jima Ryana. "Hovoríme s našimi divíziami o rôznych otázkach, no môžem potvrdiť, že v súčasnosti nespolupracujeme na vytvorení telefónu typu PlayStation," povedala hovorkyňa Sony vo Veľkej Británii. Zdroj: computerandvideogames.com