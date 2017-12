Virtuálny operátor Penty začne v Poľsku v prvej polovici 2008

26. nov 2007 o 9:59 SITA

BRATISLAVA 26. novembra (SITA) - Slovensko-česká investičná skupina Penta plánuje štart poskytovania mobilných služieb v Poľsku na báze virtuálneho operátora prostrednictvom spoločnosti Mobile Entertainment Company (MEC) v prvom polroku budúceho roka.

Ako ďalej agentúru SITA informoval PR špecialista Penta Investments Peter Húska, MEC podpísala dohodu s poľským operátorom Polska Telefonia Cyfrowa (PTC), ktorá prevádzkuje mobilné siete ERA a Heyah. “MEC tak bude tretím virtuálnym operátorom, ktorý bude využívať siete PTC,” uviedol Húska. PTC patrí v Poľsku medzi najväčších telekomunikačných operátorov s počtom klientov viac ako 12 mil.

“MEC analyzuje možnosti na vstup do ďalších krajín a je v rokovaní aj s niekoľkými operátormi v krajinách, v ktorých sú podmienky a priestor na spustenie služieb virtuálneho operátora podľa nášho modelu, podobne ako Slovensko,” informoval Húska. Podľa neho však zatiaľ nie je možné špecifikovať termín štartu, ako však ďalej upresnil, v tomto roku to nebude. Virtuálny operátor totiž ponúka služby pod vlastnou značkou, na ich poskytovanie ale využíva sieť existujúcich operátorov.

Ako ešte v júli tohto roka informoval agentúru SITA hovorca Penta Investments Martin Danko spoločnosť chcela začať s poskytovaním služieb už na jeseň tohto roka v Poľsku, pričom ohlásila aj rokovania so slovenskými operátormi. "Pôvodne sme chceli ako prvé spustiť poskytovanie služieb mobilného virtuálneho operátora na Slovensku. Spustenie služby sme podmieňovali s rokovaniami so slovenskými operátormi, na základe ktorých to však nevyzerá, že službu spustíme v priebehu tohto roka," povedal ešte v júli pre agentúru SITA Danko.

Penta Investments bola založená v roku 1994 s oblasťou pôsobenia v európskom regióne a v Rusku. Podniká napríklad v oblasti zdravotníctva, energetiky, stávkových kancelárií alebo v obchode s pohľadávkami. Penta podniká s kapitálom svojich piatich akcionárov, fyzických osôb. V mnohých prípadoch však Penta investuje spolu s medzinárodnými inštitucionálnymi investormi. Podľa vlastnej internetovej stránky spravuje Penta aktíva v objeme 862 mil. eur a v spoločnostiach vo svojom portfóliu zamestnáva viac ako 20 tis. pracovníkov.