Internetu hrozí do roku 2010 kolaps

Internet by z prevádzkového hľadiska už čoskoro nemusel uniesť zaťaženie, ktoré pre svetovú sieť predstavujú nové aplikácie. V prípade, že sa nebudú realizovať miliardové investície, hrozia ľuďom, ktorí ho využívajú na priame alebo potrebujú pre svoju čin

26. nov 2007 o 8:42 TASR

Frankfurt nad Mohanom 24. novembra (TASR) - nosť mediálny server YouTube, vážne obmedzenia.

Podľa zistení americkej spoločnosti pre prieskum trhu Nemertes Research by sa mohlo napríklad stať, že objednávky tovaru online by sa museli viacnásobne potvrdiť, kým by ich dodávateľská firma akceptovala. Stiahnutie videa z webu by sa mohlo zmeniť na veľkú skúšku trpezlivosti, čím by sa mediálne stránky ako YouTube mohli stať nepoužiteľnými.

To je dôvod, pre ktorý sa musia výdavky na budovanie internetovej infraštruktúry zvýšiť. Týka sa to predovšetkým pripojení pre širokopásmový internet. Iba v samotných Spojených štátoch sú potrebné dodatočné výdavky, ktorých objem prevyšuje o 60 až 70 percent aktuálne naplánované investície do internetových služieb. Podľa Nemertes Research v celosvetovom meradle sa musí investovať v najbližších rokoch do zabezpečenia hladkého chodu internetu na planéte dodatočných 93 miliárd EUR, v prepočte vyše 3,1 bilióna SKK.

Dôvodom rastúceho zaťaženia svetovej dátovej siete sú predovšetkým multimediálne aplikácie, pri ktorých sa prenášajú veľké objemy dát. Do tejto kategórie patrí sťahovanie hudby a videí, zdieľanie súborov (File Sharing), ale aj hlasové aplikácie.

Súčasný stav je zároveň brzdou pre inovácie. Pre nedostatočnú infraštruktúru by vôbec nemohli vzniknúť ďalšie internetové obchody Amazon, vyhľadávače Google, či mediálny server YouTube, varuje správa. Ako povedal šéf záujmového združenia amerických poskytovateľov pripojenia na širokopásmový internet Internet Innovation Alliance (IIA) Larry Irving: Musíme realizovať dôležité kroky, aby sa rozšírila kapacita siete, v opačnom prípade budeme konfrontovaní s kolapsom internetu, ktorý spôsobí chaos v internetových službách.

Informoval o tom denník Financial Times Deutschland.

(1 EUR = 33,459 SKK)