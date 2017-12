MotoGP 07 - rýchle stroje prichádzajú

23. nov 2007 o 13:43 Ján Kordoš

Hier s motorkami je na hernom trhu každý rok toľko, že si beznádejne stratený hráč nevie, ktorý titul si má skôr vybrať. Je to myslené samozrejme ironicky, pretože situácia je naopak otočená o 180° a zmena je zatiaľ v nedohľadne. Jediným a tým pádom aj zaslúženým kráľom motocyklov je už niekoľko rokov séria MotoGP. Je pravdou, že sme si motorky mohli vyskúšať napríklad Test Drive Unlimited, ale čisto simulátorovú záležitosť sme nevideli, ani nepamätáme. MotoGP 07 ide po rovnakých stopách ako jeho predchodca, nevyberá sa ani vľavo na arkádovú cestu, ani vpravo do raja simulátorov. Hrateľnosť umiestnená niekde presne medzi vám umožní vyskúšať si nielen šampionát, ale aj rýchle stroje v extrémnom režime ilegálnych závodov v uliciach známych miest.

Priniesť len preteky motoriek by dnes bolo jednoznačným odchodom do večných lovísk, a hoci MotoGP 07 neprináša veľké množstvo noviniek, vylepšení alebo originálnych nápadov (tie už vôbec nie), bez akejkoľvek konkurencie hre jednoducho patrí na prvé miesto. Klasické voľby medzi jazdou, sezónou, kariérou, extrémnym módom a výzvami nikoho veľmi neprekvapia. Bližšie zastaviť by sme sa mohli pri posledných troch. Výzvy predstavujú akýsi druh tréningového módu, pri ktorom sa nielen učíte zvládať neposedný stroj, ale aj rôzne výhody, ktoré neskôr využijete na trati. Motorka totiž nie je auto, spôsob zatáčania a nájazdu do zákrut je s možnosťou selektívneho brzdenia prednou alebo zadnou brzdou úplne odlišný od preháňania sa v GTR, Forze alebo podobných pretekov. Cvičiť sa preto oplatí, prípadne minimálne skúšať, čo si môžete dovoliť. Je samozrejme možné zvoliť si jednu sezónu a vrhnúť sa hneď do praxe, avšak odporúčať vám to zrejme nebude nikto. Kariéra sa vyznačuje jemnými RPG prvkami, ktoré robia hru príťažlivou už len preto, aby ste si zlepšili vlastnosti, ktoré vás katapultujú ešte vyššie.

Upravovanie vzhľadu jazdca je už tradičnou výbavou nielen tejto série, takže po namaľovaní si prilby, overalu, sponzorov, loga alebo čísla, sa konečne vrhnete do vôd dlhodobého závodenia. Vlastností, ktorých hodnoty môžete dvíhať, sú síce len štyri (zatáčanie, brzdenie, maximálna rýchlosť a akcelerácia), avšak body dostávate len za adekvátne umiestnenia v šampionáte, prípadne pri plnení výziev, takže zo začiatku sa musíte rozhodnúť, aký typ pretekania je vám bližší, pretože ovládateľnosť stroja je spočiatku neprirodzená alebo skôr cudzia. Postupom času sa zlepšujete, výsledok je vidno i na trati a to ešte na povrch vypláva možnosť vyšantiť sa v dielni v Extrémnom režime. Tu si zadovážite vlastný stroj (5 výrobcov ponúka 4 modely), kupujete si lepšie kvalitnejšie súčiastky, ktoré zlepšujú výkon stroju. Možností je neúrekom: od kolies (ovplyvňujú zatáčanie a brzdenie), bŕzd (brzdný výkon), cez riadidlá, výfuky, pneumatiky (ovládanie, rýchlosť), karosériu (odľahčenie karosérie) až po zavesenie (pri nerovných povrchoch trate) a motor. Motor je základom, kde investujete pomerne mnoho, pretože je rozdelený na viacero súčiastok, ale na to už prídete sami. Navyše je možné vyladiť svoj stroj jednoduchými nastaveniami, ktoré síce nie sú z oblasti telemetrie až tak prepracované ako pri simulátoroch, stále tu však aspoň nejaká možnosť je.

Základný popis máme za sebou, MotoGP 07 sa inak sústredí výhradne na pretekanie, pretekanie a ešte raz pretekanie. Špecifické zaradenie medzi arkády a simulátory síce nemusí šmakovať každému, pretože to napokon nie je ani ryba, ani rak, ale hrateľnosťou by MotoGP 07 mohlo zaujať obe skupiny. Otázkou však zostáva – a to zohráva v hodnotení dôležitú úlohu – nakoľko sú u vás motorky obľúbené, či vám dobrovoľné darovanie orgánov nepripadá ako nezáživné a radšej sa orientujete na automobily. V tom prípade by mohlo byť MotoGP 07 akokoľvek kvalitné, aj tak by vás neprilákalo. Vysoký štandard si však hra drží vo všetkých položkách a ani po rokoch nestráca ten zdravý entuziazmus, ktorý na nás pravidelne dýcha. Poďme sa teda pozrieť, ako to dopadlo.

GRAFIKA 7 / 10

Na MotoGP 07 sa pozerá dobre, ale vo vysokých rýchlostiach nebudete okolie ani veľmi vnímať a skôr sa sústredíte na dianie pred sebou pretože v rýchlosti nad 250 km/hod. rozhoduje akákoľvek maličkosť. Modely motoriek, to je základ úspechu, ktorý priláka všetkých fanúšikov a vývojári z Climaxu majú dlhoročné skúsenosti, takže to veľmi dobre vedia a pripravili pre nás nádherne vyzerajúce stroje. Jazdci na nich sa pohybujú reálne, nakláňajú sa, gestikulujú pri osobných súbojoch, avšak pády dopadli omnoho horšie a sú takmer všetky na jedno kopyto. Nie je to síce žiadny simulátor pádov na motorke, ale trochu viac snahy pri tejto „zábave“ by nikomu neuškodilo. Detailnosť okolia trate záleží na vašom nastavení, rozhodne však pocítite stúpajúcu grafickú kvalitu, ktorá pozostáva už nielen z prázdnych, hoci príjemne navrhnutých miest, ale si užijete aj divákov. Výbornú atmosféru tvorí úvodná sekvencia pred každým pretekom. Hoci jej možno budete mať neskôr plné zuby, nie je nad to si užiť pohľad kamery prechádzajúci od hosteskami a mechanikmi obklopených jazdcov. Trochu nás však mrzeli kolízie jazdcov, ktoré sú akoby umelé, nekompaktné a správali sa podľa zopár naprogramovaných modelov, čím sa latka prirodzenosti rozhodne nezvyšuje. Niekedy to nepostrehnete, inokedy to zas bije do očí. Grafické spracovanie je však so všetkým naokolo skutočne podarené a nenastane žiadne prekvapenie ako pri PC verzii posledného hokeja od EA.

INTERFACE 8 / 10

Väčšinu času sme testovali PC verziu, no pre porovnanie sme si vyskúšali aj konzolovú, ktorá má jednu výhodu. Už len preto, že je konzolová, je systém menu vhodnejší. Obrovské fonty, jednoduché menu bez akéhokoľvek balastu okolo – to všetko pôsobí konzolovo. Nevadí nám to, ide len o hru. K ovládaniu je nutné doporučiť gamepad. Na klávesnici to boli niekedy galeje a hru si tak rozhodne neužijete tak ako by ste chceli. Práve lepšie gamepady (čo je v prípade Xboxu 360 automaticky zariadené) vám nechajú všetko si to užiť. Je totiž rozdiel jemne spomaľovať prednou brzdou ako simulovať tlačidlom maximálny účinok oboch. O pohodlnom zatáčaní a plynulou reguláciou plynu sa vám bude i zdať. V tomto momente budete skutočne pohltení, pretože rokmi prepracovaná schéma ovládania už jednoducho funguje na výbornú. Počet ovládacích prvkov navyše nie je mnoho, takže sa nebudete cítiť ubíjaní zložitým ovládaním.

HRATEĽNOSŤ 7 / 10

Všetko záleží na tom, či vás motorky berú alebo nie. Nesmiete očakávať vernú simuláciu, na to sa MotoGP 07 vôbec nehrá, samotný šampionát pôsobí neuveriteľne arkádovo a možno to bude pôsobiť divne, ale pravidelne sa nám darilo pendlovať medzi tretím miestom a chvostom, pretože zvládnuť celý ten roj a ukočírovať stroj pri agresívne jazdiacich pretekároch je nesmierne náročné. Na druhú stranu, prečo to nepriznať, adrenalínom sa nešetrilo a každá zákruta a jej prejazd je tým pádom nesmierne dôležitý. Má to šťavu, ak brzdíte doslova i pohľadom a neustále sa predbiehate so súpermi. Chce to riadnu dávku odvahy a riskovania, ale pádov pri kolíziách sme zažili pomerne dosť a mnoho z nich bolo nie našou vinou, takže niekedy toto zúrivé správanie ostatných jazdcov jemne napísané rozhodí. Sú to jednoducho len motorky, je to len ďalší ročník a nič špeciálne sa nezmenilo a omieľať znovu výborný kompromis medzi arkádou a simulátorom už nebudeme. Veľmi potešili RPG prvky, pretože ich vplyv pocítite okamžite a neoplatí sa vám dávať zúrivo body do rýchlosti, ak v každej zákrute kosíte miestny trávnik alebo sa hrabete v piesku. Vynikajúce maličkosti v podobe nastavovania stroja vás baviť nemusia, ale tá možnosť tu stále je. Nabaľovanie takýchto drobností aspoň trochu posúva série dopredu pri zachovaní rovnako chytľavej hrateľnosti.

MULTIPLAYER 7 / 10

Hra ho obsahuje, ponúka až možnosť zapojiť sa do jedného závodu 16tim hráčom, čo je riadne zaujímavý moment pri rôznorodom štartovnom poli. Vyskúšali sme si to a upozorníme na priepastný rozdiel medzi notorickými „búračmi“ a „čistými jazdcami“, ktorí majú zrejme trate vypálené do mozgu a zvládajú ich poslepiačky. Je to však rozhodne zaujímavejší a zábavnejší model ako pri SP, pretože sa často nepreteká v jednej veľkej guči, ale sa jazdci aspoň minimálne rozvrstvia.

ZVUKY 6 / 10

Motorky znejú ako motorky a počas preteku nič iné nepotrebujete počuť. Pneumatiky pri prudkom brzdení kvília, komentátora nikto nezavolal, jazdci si nenadávajú, je to len tradične dobre spracované ozvučenie, ktoré nikoho neurazí, ani nerozpáli.

HUDBA 7 / 10

Zaujímavosťou je, že skladby vám nehrajú len v menu, ale aj počas preteku, čím sa ešte viac zvyšuje akčnejšie zameranie hry. Vôbec to však nevadí, práveže to napomáha k vyburcovaniu a k motorkám to jednoducho patrí. Žiadne operné árie nečakajte, rýchle, často rockové až popové skladby znejú výborne a správne to rozpumpujú.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6 / 10

Môžeme povedať, že niekoľko prvých hráčov (asi tak pätica) jazdí v každom preteku celkom slušne a dokonca i s rozumom. Ak sa nechcete moriť s kvalifikáciou, musíte si najprv poradiť s ostatnými prasatami pred vami. Jazdia tak arogantne, až to možné nie je, nemajú problém skrížiť vašu stopu s ich, pretože to tak majú naprogramované a nadpolovičná väčšina pádov bola spôsobená práve držaním stopy počítačových oponentov, ktorí sa ani raz nesnažili uhnúť alebo povoliť. Je to príliš okaté, pretože ostatní jazdci medzi sebou až tak drsne nebojujú. Na druhú stranu je ten nápor adrenalínu tak vysoký, že ak vás nejaký dement (najlepšie z pozície na stupňoch víťazov) zostrelí v poslednej zákrute (najlepšie takej, ktorú viete prejsť bravúrne a predbehnúť početnú skupinu pred vami) a vy končíte na posledných priečkach (najlepšie nebodovaných), máte takú radosť a úsmev na perách, až sa tá klávesnica/gamepad sám od seba rozsypal na márne kúsky od toľkého šťastia. Nemusíte však mať strach, že by vám pelotón po niekoľkých pádoch nadobro utiekol, v tomto prípade vás ostatní solidárne počkajú a pokým sa intímne nespoznáte z povrchom zemským v každej zákrute, máte vždy ostatných na dohľad. Funguje to však aj opačne, takže na výrazné odpútanie od ostatných ani len nepomyslite.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7,2 / 10

Kúpiť či nekúpiť? Všetko záleží na tom, nakoľko ste ochotní investovať do nového ročníku. Ak žiadny z predošlých dielov série MotoGP nevlastníte a motorky vás aspoň trochu bavia a chceli by ste si občas virtuálne zajazdiť (máte to rozhodne bezpečnejšie, každý motorkár je darca orgánov), je MotoGP 07 vhodnou voľbou – ono je vlastne voľbou jedinou, čo je tak možno trochu alarmujúce. Oficiálna licencia na jazdcov, motorky a súťaže z posledného ročníku Moto Grand Prix 2007 je lákavá ponuka, taktiež možnosť zajazdiť si v uličkách veľkomiest.