V Prahe stačí ako lístok SMS

Pražská mestská doprava umožňuje kúpu cestovného lístka mobilným telefónom. V Bratislave by sa mohli SMS lístky pilotne zaviesť už na budúci rok.

23. nov 2007 o 0:00

Častá výhovorka niektorých čiernych pasažierov mestskej dopravy, že pri kúpe lístka v automate nemali mince, odvčera v Prahe už neobstojí.

Lístok sa tam dá kúpiť aj zaslaním SMS z mobilného telefónu. Pražská integrovaná doprava (PID) totiž spustila testovaciu prevádzku tzv. SMS líst­kov, ktorá potrvá do konca roka. Prestupný SMS lístok platný 90 minút stojí 20 českých korún – rovnako ako jeho papierová verzia. Novú službu pražskej verejnej dopravy podporujú všetci českí mobilní operátori.

Forma SMS je však pomerne komplikovaná a jej naťukanie trvá oveľa dlhšie než jednoduché vhodenie mincí do automatu. Do autobusu či metra alebo električky je nutné vstúpiť už so zakúpeným SMS lístkom. Ak si ho cestujúci nechtiac z telefónu vymaže, za šesť korún sa dá kúpiť duplikát.

O podobnom systéme SMS lístkov uvažuje aj bratislavský dopravný podniku.

Predseda jeho predstavenstva Branislav Zahradník pre SME povedal, že systém by sa v slovenskej metropole mohol skušobne vyskúšať už na budúci rok. „Samozrejme, že o takejto forme uvažujeme, hľadáme zodpovedajúce technické riešenie,“ povedal.

V Európe nie sú SMS lístky na MHD unikátom. Dajú sa zakúpiť vo fínskych Helsinkách aj v chorvátskom Záhrebe.