They - prichádzajú oni

Londýn to v poslednom čase vôbec nemá jednoduché. Akčný titul They ho ničí znovu.

22. nov 2007 o 12:20 Ján Kordoš

Tí sa nám naposledy predstavili pomerne slušnou strieľačkou Infernal. Hra bežala na engine Nitrous, ktorého vylepšenú verziu predstavujú tvorcovia práve formou They. Hoci z prvých obrázkov nemusíte mať pocit masových orgií, hra má do dokončenia ešte ďaleko (predpokladaný termín vydania zatiaľ stanovený nie je, no skôr než o rok to určite nebude), ale i tak je hra vyšperkovaná detailnými textúrami a dynamickým osvetlením. Hnacou silou by mal byť aj deštrukčný model, ktorý nám umožní pretvoriť prostredie podľa svojho a je teda zrejmé, že po zúrivých prestrelkách s robotmi zostane na každej mape riadna spúšť. Dosť však technických rečí, na ktoré je ešte skutočne priskoro, poďme sa pozrieť na zápletku.

Nikto o nich nič nevie, no s bielymi vlajkami podivná mimozemská rasa určite neprišla. Hráč ich ako jeden z mála vidí a podivní duchovia ako vystrihnutý z RPG ságy Final Fantasy, sa preháňajú po Londýne a prebudili k životu robotov. Práve tí sú vykonávateľmi celej skazy, proti ktorej musí hráč aktívne bojovať. Na začiatku nám ako veliteľovi jednotky nebezpeční plecháči zdecimujú takmer celú jednotku a záchrana tak leží výhradne na našich pleciach, hoci sa k nám občas niekto pridá, veľkú úlohu v boji zohrávať nebude. Typicky vyblednutá zápletka však v akčnom žánri nerobí príliš veľkú škodu a čo je to pre hráča jedna záchrana celého sveta navyše?

Máme tu teda strieľačku z vlastného pohľadu s pomerne dobre spracovaným deštrukčným modelom, no čím by nás mala zaujať? Vývojári z Metropolisu jednoznačne prehlasujú, že nás dostanú zbrane. Vlastne zbraň. Jedna jediná, no plne modifikovateľná s nesmierne mnoho možnosťami úprav, ktoré vykonáva hráč samotní pred každou misiou. Tento koncept je dokonca dotiahnutí do takých absurdít ako možnosť zafarbenia si vlastného kvéru, čím sa odlíšite nielen samotnou funkčnosťou zbrane, ale aj jej stvárnením v multiplayeri, do ktorého sa vkladajú veľké nádeje práve vďaka tejto modifikácii.

video //www.sme.sk/vp/1139/

Základom zbrane sú dve hlavne, ktoré upravujete voľbou zamerania: rýchlopalný guľomet, plazmatická puška alebo formou celistvých lúčov. Vhodnou kombináciou si namiešate vlastný koktejl, no treba upozorniť na fakt, že zbraň sa skladá zo štyroch dielov, pričom rovnako dôležitý je generátor, ktorým určujete rýchlosť streľby a druh používanej munície – čím vlastne určujete mieru poškodenia. Okrem toho si zbraň môžete vylepšiť ďalekohľadom alebo rozšíreným zásobníkom. Pred každou úrovňou si zvolíte jednu, základnú konfiguráciu a podľa sily a druhu generátoru si do prídavných slotov (uloženými pod číslami 1 až 9 na klávesnici) nadefinujete ďalšie „zbrane“. Okrem toho dostaneme do rúk obrovský počet modifikovateľných čipov, ktorými zlepšíme niektorú z vlastností zbrane.

V úvode každej úrovne teda bude vhodné navoliť si účinnú zbraň, inak budete proti efektivita proti nepriateľom výrazne oslabená. Na začiatku hrania samozrejme nebudeme mať k dispozícii úplne všetko, ale postupom v hre si otvoríme nové možnosti. Pripomínať, že niečo iné bude platiť na robotov, niečo iné na podivné éterické bytosti, je zbytočné. Sme zvedaví, ako sa vývojári popasujú s muníciou do jednotlivých konfigurácií zbrane. A bude nám ku šťastiu stačiť po celý čas hrania pozerať na jednu, hoci komplexne modifikovateľnú, zbraň? Otázok je skrátka mnoho, odpovedí už menej, ale potenciál tento projekt určite má. Keď sa k nám Oni priblížia bližšie, určite vás o tom budeme informovať, zatiaľ si tento titul zapamätajte, určite o ňom ešte budeme počuť.