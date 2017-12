Čo IPCC odporúča na zníženie emisií a spomalenie globálneho otepľovania?

* prejsť z uhlia na plyn, využívať jadrovú energiu, alternatívne zdroje a ukladať CO 2 pod zem;

22. nov 2007 o 0:00

* v doprave viac využívať biopalivá a automobily s kombinovaným pohonom, prejsť z automobilovej dopravy na železničnú a podporovať hromadnú dopravu;

* priemysel by sa mal starať o recykláciu používaných materiálov, tepla a efektívnejšie využívanie elektrických prístrojov;

* v poľnohospodárstve vedci volajú po lepšom hospodárení s pôdou, investíciách do pestovania ryže, lepších systémoch zavlažovania, a tiež po účinnejšom skladovaní hnoja, aby neunikal metán, jeden z najvýznamnejších skleníkových plynov, či oxid dusný;

* lokálnym politikom a zákonodarcom zdaniť nákupy automobilov, podporovať pridávanie biopalív do nafty a zvýšiť investície do hromadnej dopravy;

* pokiaľ ide o odpad, IPCC považuje za potrebné nielen ho minimalizovať a znížiť emisie metánu na skládkach, ale tiež využívať skládkové plyny, vzniknuté spaľovaním odpadov, ako energiu.

Pred čím varuje a čo navrhuje Medzivládny panel pre klimatickú zmenu - IPCCNa otepľovaní atmosféry sa podieľajú ľudia

IPCC vydal prvú správu v roku 1990. Ako napredoval výskum, narastala istota vedcov, že ľudia významne ovplyvňujú podnebie. Už zo správy z roku 1995 vyplynulo, že vplyv človeka je "rozoznateľný". V roku 2001 sa ešte zvýraznila istota klimatológov, že ľudia sa podieľajú na otepľovaní atmosféry. V predchádzajúcich správach však bolo dosť dôvodov, prečo sa ešte nezaoberať výrazným znižovaním skleníkových plynov, najmä oxidu uhličitého. Správa z tohto roku však už hovorí jasnou rečou. Šéf IPCC Rajendra Pachauri pri jej prezentácii povedal, že emisie skleníkových plynov by mali začať klesať od roku 2015. Preto už rozhodnutia v najbližších rokoch určia, ktorým smerom sa svet uberie. Klimatológovia považujú za relatívne bezpečný scenár stabilizáciu koncentrácie CO2 na úrovni 455 - 490 ppm (častíc na milión). Emisie skleníkových plynov, porovnané s vrcholom, ktorý práve prežívame (teda roky 2000 až 2015), by sa mali do roku 2050 znížiť o 50 až 80 %.

Podnebie sa už začalo meniť, o tom nediskutujeme

Medzivládny panel IPCC, ktorý je spolu s bývalým americkým viceprezidentom Al Gorom čerstvým laureátom Nobelovej ceny za mier, v poslednom zverejnenom dokumente varuje, že podnebie Zeme sa už preukázateľne začalo meniť. Dokazujú to merania teplôt vzduchu i morí, úroveň topenia ľadovcov a stúpajúce hladiny morí. IPCC súdi, že zmeny klímy sú nespochybniteľné a s viac ako 90-percentnou istotou možno tvrdiť, že sú ich hlavnou príčinou emisie skleníkových plynov, ktoré do atmosféry vypúšťajú ľudia. Tieto emisie a ich koncentrácie teraz rastú rýchlejšie, ako kedykoľvek v histórii priemyselnej civilizácie.