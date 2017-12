O projekt elektronického mýta sa zaujíma aj Orange

Projekt elektronického výberu cestného mýta je zaujímavý aj pre najväčšieho slovenského telekomunikačného operátora Orange Slovensko. Na Medzinárodnom telekomunikačnom fóre ATO 2007 to uviedol riaditeľ pre stratégiu a regulačné vzťahy spoločnosti Orange S

21. nov 2007 o 10:40 SITA

BRATISLAVA 20. novembra (SITA) - lovensko Ivan Marták.

Podľa neho sa od nástupu elektronického mýta od 1. januára 2009 potenciálne vytvorí trh pre 200 tis. nových SIM kariet, predpokladom však je, že vybraté riešenie bude založené aj na báze GSM/GPS alebo hybridnom systéme. Od zavedenia systému elektronického mýta aj pre osobné autá v roku 2013 by tak podľa Martáka mohol počet SIM kariet implementovaných do systému dosiahnuť milión kusov.

O účasť v tendri na dodanie komplexnej služby elektronického mýta je momentálne prihlásených osem konzorcií. Jedným z nich je aj konzorcium Satways s členmi Slovak Telekom, a.s. Bratislava, nemecký T-Systems, Enterprise Services, Siemens, s.r.o. a holandská banka ABN Amro ETC.

Ako pre agentúru SITA ďalej uviedol Marták, v prípade, ak v tendri uspeje práve toto konzorcium, existuje vysoká pravdepodobnosť zabezpečenia SIM kariet do systému spoločnosťou T-Mobile Slovensko, a.s., ktorá je dcérskou spoločnosťou Slovak Telekom. V prípade výhry iného konzorcia sa podľa Martáka vytvára možnosť uplatnenia v oblasti SIM kariet aj pre spoločnosť Orange Slovensko.

V ôsmich združeniach záujemcov o účasť v tendri na dodanie komplexnej služby elektronického mýta je spolu 30 spoločností. Do súťaže sa podľa zoznamu, ktorý agentúre SITA poskytla Národná diaľničná spoločnosť, prihlásilo slovensko-švajčiarske konzorcium ToSy.sk s piatimi členmi na čele s firmou Elektrovod Holding, a.s. Bratislava. Rakúska spoločnosť Kapsch vytvorila združenie so svojimi šiestimi zahraničnými filiálkami a portugalskou firmou Viaverde Portugal.

V skupine dodávateľov Satways so štyrmi členmi je Slovak Telekom, a.s. Bratislava, nemecký T-Systems, Enterprise Services, Siemens, s.r.o. a holandská banka ABN Amro ETC. Ďalšiu trojčlennú skupinu vedie francúzska firma Thales Transportation Systems, jedným z jej dvoch partnerov je Alcatel - Lucent Slovakia, a.s. Liptovský Hrádok. Firma SanToll, s.r.o. Bratislava predstavuje v dvojčlennom združení francúzsku diaľničnú spoločnosť Sanef, ďalším členom je firma Ibertax, a.s. Bratislava.

Skupinu dodávateľov Slovakpass s tromi zástupcami vedie talianska diaľničná firma Autostrade. Ďalšia talianska spoločnosť Studio Altieri je na čele trojčlenného združenia. Zoznam uchádzačov uzatvára skupina pod vedením rakúskej firmy Strabag, ktorá uzatvorila partnerstvo s dvoma izraelskými firmami Africa Israel Investment a Housing and Construction Holding.