Hra: Výlet do trópov

Prakticky najočakávanejšou hrou ostatných mesiacov bol projekt autorov slávneho Far Cry s názvom Crysis. Akčná hra, ktorá mala spĺňať všetky parametre hier novej generácie. Už pár dní si môžeme vyskúšať, čo znamená splniť sľuby.

21. nov 2007 o 0:00 Michal Gardian

Od prvých sekúnd hry vás uchváti fantastický príbeh, ktorý napriek posunu pár rokov do budúcnosti pôsobí maximálne realisticky. Výsadok špeciálnych amerických jednotiek niekde nad Tichým oceánom nádherne dýcha atmosférou kultového Predátora. Hlavne keď začnú popri rutinných potýčkach s kórejskou armádou vystrkovať rožky aj zvláštne potvory. Autori majstrovsky zvládli najmä gradáciu príbehu, keď z „obyčaj­ných“ súbojov s vojakmi postupne prejdete na strhujúcu bitku o prežitie s agresívnou mimozemskou rasou.

Celej hre dominuje najmä voľnosť výberu taktiky a postupu hrou. Každú situáciu v hre môžete riešiť mnohými spôsobmi.

O zábavu sa stará aj nadpriemerná umelá inteligencia nepriateľov. Prirodzene reagujú na podnety a dokážu spolupracovať, hľadať vás alebo logicky padnúť do pasce. Ak sa pustíte do akcie bezhlavo, veľa šancí vám nedajú.

Na opis grafiky sa ťažko hľadajú superlatíva. Malebné exteriéry tropického ostrova, dokonalé detaily postáv a objektov či grandiózne špeciálne efekty skrátka nemajú konkurenciu. Nároky na výkon počítača sú však pri vysokých nastaveniach kvality grafiky extrémne vysoké. Počítač, ktorý by ich zvládol úplne uspokojivo, asi ani nekúpite. Pri znížení detailov však Crysis zvládajú aj stredne výkonné počítače. Zvuky, hudba alebo dabing pokračujú v trende súčasnej hernej špičky. Nerozoznáte ich od filmu.

Hre Crysis sa do bodky podarilo splniť to, čo sľúbila. Akokoľvek by sme chceli hľadať nedostatky, pôjde iba o nepodstatné mušky. Kto si Crysis nevyskúša, akoby ani nehral počítačové hry.

www.ea.com/crysis/

