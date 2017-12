Roland Baranovič patrí k typických hubárom – samotárom: pri stretnutí v lese radšej pozerá do zeme a o hubárčení veľa nehovorí. To, čo hubári nerobia v bežnom živote, však dokázal na webe: už osem rokov vedie komunitu tisícok hubárov, ktorí fotografujú, d

21. nov 2007 o 0:01 Tomáš Ulej

iskutujú a radia iným.

Stránku nahuby.sk denne navštívi päť tisíc unikátnych návštevníkov, server nahuby.sk je príkladom jednej z prvých fungujúcich mikrokomunít na slovenskom internete.

Úspech webu viacerých zarazil. „Pri zakladaní sa projekt javil ako neperspektívny – mysleli sme si, že hubári nikdy neprezradia svoje miesta, nepovedia, či huby rastú alebo nerastú – že sú to svojim spôsobom čudáci,“ hovorí Baranovič.

Nahuby.sk: Web, ktorý naučil hubárov hovoriť

video //www.sme.sk/vp/1957/

Video: Lukáš Kodoň

„Že to nie je pravda, bolo naše najväčšie prekvapenie. Je to ale možno spôsobené aj tým, že medzi našimi návštevníkmi sú mladší ľudia, ktorí majú blízko k internetu.“

Web sa za osem rokov vyprofiloval ako základňa ľudí, ktorí sa venujú hubárčeniu – fotia svoje úlovky, pomáhajú iným s identifikáciou neznámych húb.

Jednou z najužitočnejších funkcií webu je mapa výskytu húb, ktorú tvoria samotní návštevníci tak, že zaznamenávajú kedy a kde sa im podarilo v poslednej dobe nájsť huby. Ešte aj v polovici novembra na nej možno nájsť osemnásť lokalít s výskytom jedlých húb.

Podľa Baranoviča sa ešte nikto nesťažoval, že by server týmto spôsobom verejnosti prezrádzal to, čo si má každý hubár nechať pre seba. „Málokedy sa stane, že sa napíše presná lokalita. Presná lokalita vlastne vôbec nie je zaujímavá, pretože každý človek má svoje vlastné miesta. Často je pre hubárov najzaujímavejšia informácia, že huby nerastú. Pokiaľ huby rastú, potom človek vie, že si to svoje nájde,“ tvrdí Baranovič.

Server okrem bežných návštevníkov pomáhajú budovať aj odborníci – tí odpovedajú na otázky v mykologickej poradni a zároveň podľa fotografií od návštevníkov na požiadanie identifikujú neznáme huby. Pomocou fotky od čitateľa sa napríklad na serveri podarilo identifikovať dosiaľ neznámy druh huby.

„V tomto vidím veľký význam podobných stránok – zanietení hubári chodia po lese a fotografujú prakticky všetko, pričom sami niekedy nevedia, čo to vlastne je. Viackrát boli napríklad odfotografované prvonálezy niektorých druhov húb na Slovensku, ktoré sú pre bežného hubára nezaujímavé, no pre odbornú mykologickú verejnosť je to dôležité.“

V čase zimy a sucha, keď huby nerastú, podľa Baranoviča ľudia na webe nemali čo robiť, preto v poslednej dobe zameranie servera rozšíril aj o sekcie spojené s prírodou.

Veľký posun podľa neho spôsobil aj masový príchod digitálnej fotografie. „Keď stránky vznikali, o každú fotografiu sme museli bojovať – platilo sa okolo dvesto korún za každú fotografiu, tá sa skenovala z diapozitívu. Toto príchod digitálnych fotoaparátov radikálne zmenil. Dnes už nemusíme bojovať o fotografie, ale o kvalitu.“

Mikrokomunitné stránky ako nahuby.sk majú podľa Baranoviča veľkú budúcnosť.

„Ja im hovorím - samozabávacie stránky. Sú to stránky, kde obsah aj spravovanie si robia návštevníci sami. Moje stránky by nemohli fungovať, keby som ja mal zabezpečovať informácie, či pripravovať fotografie. Tento model má perspektívu – keď si ľudia sami dávajú informácie. Každý vie niečo a spolu vieme veľa. “