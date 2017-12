TÝŽDEŇ V SIETI Bohemia

Ako sa oženiť s krásnou blondínkou, ktorá v skutočnosti môže byť trinásťročným synom vášho domovníka? Predsa na počítači. Ja viem, je to otrepaný vtip. Ale teraz ide naozaj do tuhého, a to vďaka dokonalým virtuálnym svetom, z ktorých najznámejší je Second

21. nov 2007 o 0:00 Miloš Čermák

Life. Jedna česká firma tu v októbri založila mesto Bohemia. Ľudí v ňom najviac zaujíma sex a medziľudské vzťahy. Nečudo. Všetci sú tu pohľadní a vysokí (v Bohemii musia stavať vyššie budovy než v skutočnosti, lebo skoro všetci majú dva metre). Ženy chodia provokatívne oblečené a majú tetovanie. Muži vyzerajú zámožne a silne. A nikomu nerobí problém sa zoznámiť. Preto sa už v Bohemii uskutočnili dve svadby. Či majú novomanželia nejakých iných partnerov v reálnom svete, sa nevie. Ako v inej súvislosti napísali médiá, virtuálne „pletky“ manžela v SecondLife boli už na jeden pražský súd podané ako oficiálny dôvod na rozvod. Je to smutné, zničiť si život pre niečo také pominuteľné ako virtuálny svet. Keď si manželka zbalí kufre a vy zostanete sám, čo vám vlastne v tom hmotnom svete zostane? Prístupové meno, heslo a... rozčúlený domovník.