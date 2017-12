Ďalekohľad pre mobily: sedemnásobné optické priblíženie pre všetky mobily

To, čo mobilným telefónom s fotoaparátom doteraz najviac chýbalo, je optický zoom. Pomoc podala Čína, kde kúpite čokoľvek a aj ďalekohľad pre mobily so sedemnásobným priblížením.

24. nov 2007 o 10:00 Ivan Kahanec

To, čo mobilným telefónom s fotoaparátom doteraz najviac chýbalo, je optický zoom. Hoci sa už prvé lastovičky objavili, no takmer všetky doteraz predané telefóny sú bez neho. Pomoc podala Čína, kde kúpite čokoľvek a aj ďalekohľad pre mobily so sedemnásobným priblížením. MOBIL.SME.SK jeden takýto ďalekohľad zakúpil na otestovanie.

Kúpa prebehla jednoducho na stránke obchodu Brando.com.hk, za ďalekohľad sme zaplatili kreditnou kartou. Ďalekohľad dorazil na Slovensko leteckou poštou asi o dva týždne, pričom poštovné bolo len 3 doláre.

Dizajn a konštrukcia

Ďalekohľad pripevnený k mobilu vyzerá navonok pomerne čudne a pri fotení budú na váš okoloidúci nechápavo pozerať. Predsa len, celý objektív meria sedem centimetrov a asi pol centimetra treba počítať na úchopný mechanizmus. Ten umožňuje upevniť ďalekohľad na mobilný telefón s dĺžkou od 91 do 109 milimetrov a hrúbkou väčšou ako 20 milimetrov. Tieto podmienky spĺňa veľká väčšina telefónov klasickej konštrukcie alebo sliderov. Pri vyklápacom véčkovom telefóne je použitie takmer nemožné, keďže nie je možné vidieť na displej.

video //www.sme.sk/vp/1952/

Ďalekohľad je možné posúvať na mobile v dvoch osiach - po šírke telefónu aj po dĺžke. Takto teda možno takmer presne nastaviť ďalekohľad pred objektív fotoaparátu. Nie pri všetkých telefónoch sa nám podarilo nastaviť ho úplne presne. Ďalekohľad sa na úchopný mechanizmus pripevňuje pomocou závitu. Na mobil sa potom celý pripevný dvoma úchytkami, ktoré sú pomerne tuhé, čím sa zabezpečí pevné spojenie mobilu a ďalekohľadu. Pevne sa nám javilo aj celé telo ďalekohľadu aj s úchopným mechanizmom.

K ďalekohľadu dostane spotrebiteľ aj handričku na čistenie šošoviek a šnúrku na krk.

Celé telo ďalekohľadu je vyrobené z plastu. Prednou časťou ďalekohľadu možno otáčať, čím sa dá obraz zaostriť od 3 metrov do nekonečna. Pri ostrení ocení používateľ gumenú časť tela, vďaka ktorej sa prsty pri otáčaní nešmýkajú. Otáčanie ide zľahka.

Používanie

Samotné použitie ďalekohľadu je dosť problematické, ak vezmeme do úvahy, že sa mobilom fotia najmä momentky. Na druhej strane, takýto ďalekohľad má význam, ak sa fotený objekt nepohybuje a je ďaleko. Počas testu sme ďalekohľad vyskúšali s viacerými mobilnými telefónmi a výsledky boli porovnateľné. Samozrejme, o niečo lepšie na tom boli fotky, ktoré sme robili fotomobilom s automatickým ostrením.

Čo nám naviac prekážalo bol tmavý okrúhly okraj na fotografii. Ten je spôsobený aj tým, že objektív nie je tesne pri tele mobilu, ale je pár milimetrov vzdialený. Priblížený objekt je však pri fotomobile s automatickým ostrením pomerne dobre viditeľný a navyše, je výrazne ostrejší ako pri digitálnom zoome. Zároveň má výsledná fotografia aj vyššie rozlíšenie, ako keby sme použili digitálny zoom - a to aj po osekaní čiernych okrajov.

Pri fotení sme dosahovali lepšie výsledky používali zaostrenie na nekonečno, a to aj pri fotomobile s automatickým ostrením aj bez neho.

V šere boli fotografie výrazne zrnitejšie, čo bolo spôsobené tým, že ďalekohľad znižoval celkovú svetelnosť fotoaparátu v mobile. Pri lepšom osvetlení sú fotografie vcelku použiteľné. Pri použití ďalekohľadu však vnikajú niektoré optické chyby.

Galéria

Zverejnené fotky sú zmenšené na rozlíšenie 1024 x 768 pixelov. Zmenšením sa čiastočne vylepšili niektoré chyby ako jemné rozostrenie spôsobené pohybom ruky či čiastočne aj zrnitosť. Nokia 3500 Classic a Nokia N81 majú 2 Mpix fotoaparát, Sony Ericsson P1i má 3,2 Mpix fotoaparát s automatickým ostrením.

Tieto fotografie boli snímané Nokiou 3500 Classic: bez ostrenia, za pomerne dobrých svetelných podmienok.

Táto skupina fotografií bola robená Nokiou N81: bez ostrenia, vonku sa už stmievalo čo spôsobilo zazrnenie priblížených fotografií.

Táto skupina fotografií bola robená Nokiou N81: bez ostrenia; počas dňa, ale bolo zamračené.

Táto skupina fotografií bola robená Sony Ericssonom P1i: s automatickým ostrením;

prvé fotografie boli robené počas stmievania, čo spôsobilo zazrnenie priblížených fotografií; fotografie v interiéri taktiež trpia zazrnení;

za dobrého počasia a svetla (posledná priblížená fotka) sú však fotografie takmer bez zrnenia;

dve fotografie vľavo dole sú fotené pri maximálnom digitálnom zoome.





Táto skupina fotografií bola robená Sony Ericssonom P1i: s automatickým ostrením za dňa počas zamračeného počasia.

Celkové hodnotenie

Ďalekohľad pre fotomobily má svoje plusy aj mínusy. Pomáha najmä vtedy, ak chce človek odfotiť niečo vzdialené a nezáleží mu až tak na kvalite fotky. Chce napríklad zachytiť zviera v zoologickej záhrade, hrad na kopci alebo zle parkujúce auto. Pri pevnej ruke je totiž pomerne dobre čitateľné evidenčné číslo vozidla. Pre bežné fotenie momentiek je však tento ďalekohľad nepoužiteľný. Navyše, treba mať pevnú ruku, inak je snímka rozmazaná. Priblížené fotografie taktiež trpia niektorými optickými chybami a preto výsledný verdikt nechávame na čitateľovi. Posúdiť kvality ďalekohľadu môže na zverejnených fotografiách.