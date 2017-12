Asseco Slovakia získalo majoritný podiel v Rakúskej IT spoločnosti

Asseco Slovakia, a.s., dodávateľ IT riešení, technológií a služieb, rozšírila svoje európske pôsobenie, keď 19. novembra podpísala akvizičnú zmluvu o nadobudnutí 60-percentného podielu v Rakúskej spoločnosti Uniquare Software Development.

20. nov 2007 o 17:30 (sita)

V pondelok o tom informovala spoločnosť Asseco. Transakcia ešte podlieha schváleniu Protimonopolného úradu SR. "Skupina Asseco je pre Uniquare strategickým investorom a touto akvizíciou chce Asseco vytvoriť základ pre skupinu Asseco Austria. Po úspešnom dobudovaní nového silného českého piliera - Asseco Czech Republic, máme pred sebou ďalšiu výzvu a to kreovať Asseco Austria," vyjadril sa k akvizícii generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Asseco Slovakia, a.s. Jozef Klein.

Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Uniquare Software Development Dietmara Schwarzenbachera členstvo v skupine umožní firme Uniquare ponúkať klientom promptnú podporu vo viacerých krajinách.

Rastom skupiny Asseco do nových štátov sa otvárajú potenciálne nové trhy pre produkty a riešenia jej členov. Podľa informácií spoločnosti Asseco je dôležitým prvkom kapitálový rast skupiny, ktorý bol za deväť mesiacov tohto roku dynamický. „Významným krokom v najbližšom období bude pripravovaná fúzia Asseco Poland s poľským IT gigantom Prokom Software. Skupina Asseco by sa tak mala stať najväčšou IT spoločnosťou v stredoeurópskom regióne a plánuje sa prebojovať medzi Top 10 IT firiem v Európe.

Kapitalizácia skupiny by sa mala vyšplhať na úroveň 6 mld. PLN a počet zamestnancov kapitálovej skupiny zvýšiť na 7,5 tis. Po fúzii so spoločnosťou Prokom bude hlavným cieľom skupiny dosiahnuť v roku 2008 konsolidovaný čistý zisk na úrovni 65 mil. eur,“ informovala spoločnosť.

Spoločnosť Uniquare Software Development sa zameriava na vývoj softvérových riešení pre banky a finančné inštitúcie. Svoje riešenia dodáva do krajín Európy, Ázie, Stredného východu a Afriky. Medzi klientov Uniquare patria finančné inštitúcie ako Deutsche Bank, Fiducia IT, HVB Luxemburg, RZB, ARZ, Swisscom, Finnova, Bank Coop, LGT Bank Liechtenstein, First National Bank, Standard Bank, Public Bank a iné. Spoločnosť zamestnáva približne 180 zamestnancov a v roku 2007 plánuje dosiahnuť tržby na úrovni 12,6 mil. eur.

Asseco Slovakia je systémovým integrátorom a dodávateľom IT riešení, technológií a služieb pre finančné inštitúcie, štátny sektor a komerčné subjekty. Portfólio spoločnosti tvoria bankové a poistné informačné systémy, informačné systémy pre stavebné sporiteľne, systémy pre platobné karty, informačné systémy pre zdravotníctvo, DWH a BI riešenia, e-commerce, výkazníctvo a riešenia šité na mieru.

Spoločnosť Asseco Slovakia vstúpila začiatkom októbra 2006 na Varšavskú burzu cenných papierov a stala sa tak prvou slovenskou firmou kótovanou na zahraničnej burze cenných papierov priamym spôsobom. Asseco Slovakia dosiahlo v konsolidovaných výsledkoch v roku 2006 tržby na úrovni 1,4 mld. Sk.

Medzinárodná skupina Asseco poskytuje komplexné IT služby prostredníctvom národných pilierov v Poľsku, Slovenskej republike, Českej republike, Rumunsku, Adrii a Nemecku. V roku 2008 predpokladá akvizície aj v nových krajinách, a to v Srbsku, Macedónsku, Chorvátsku, Bosne a Hercegovine, Slovinsku a Spojených štátoch amerických.

(1 PLN = 9,014 SKK)

(1 EUR = 33,085 SKK)