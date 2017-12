Česká Nova zbrojí na digitalizáciu

Televízia Nova začala v predstihu ofenzívu proti novým digitálnym televíziám, ktoré by mali začať v Česku vysielať v budúcom roku. Od 1. decembra štartuje v kábloch a na satelite filmový kanál Nova Cinema, ktorý by sa čoskoro mohol stať celoplošnou televí

20. nov 2007 o 15:20 TASR

Praha 20. novembra (TASR) - ziou.

Vlastník Novy, spoločnosť CME, má totiž dostať navyše jednu digitálnu licenciu, ak sa dobrovoľne vzdá súčasných analógových kmitočtov. A CME zvažuje, že túto licenciu použije práve na to, aby program Nova Cinema dostala do všetkých domácností. "Je to jedna z možností," potvrdil riaditeľ Novy Petr Dvořák.

Nova Cinema bude vysielať počas pracovných dní 12 hodín denne. Žánrovo najbližšie bude mať nový kanál k televízii HBO.

Vlastníci Novy sa v expanzii nechcú obmedziť iba na filmový kanál. CME okrem Novy Cinema vlastní aj športovú televíziu Galaxie Sport. Tá zrejme v priebehu budúceho roka zmení názov na Nova Sport.

Informoval o tom český denník Hospodářské noviny.