Dead Space - noví votrelci vo vesmíre

Hoci sa zatiaľ mnoho konkrétnych informácií o samotnej hre nevie, bližšie si predstavíme aspoň to, čím nás optimistickí vývojári kŕmia.

20. nov 2007 o 15:23 Ján Kordoš

Keď Electronic Arts predstavuje akýkoľvek nový projekt (teda žiadne pokračovanie alebo titul vznikajúci na základe licencie), robí to s obrovskou noblesou. A je to nečakané. V poslednom čase si však na to začíname zvykať a sme nesmierne radi, že okrem dobre známych značiek si niekto v EA vypočul i externé štúdio EA Redwood Shores a splnil im ich sen. Už dlhšiu dobu v menšom počte vývojárov totiž pracovali na ich vysnívanom projekte, pomenovanom Dead Space.

Keby sme mali Dead Space zaradiť do žánrovej škatuľky, ľahkú úlohu by sme rozhodne nemali, pretože ide o zlepenec viacerých žánrov. Už z názvu je zrejmé, že pôjde o sci-fi, dôležitú úlohu bude zohrávať akcia, no primárny bude strach a riešenie logických hádaniek, pričom vo vesmíre nebudeme okrem nepriateľov úplne sami. Spájanie viacerých motívov do komplexného celku býva v poslednom čase nesmierne obľúbený, avšak niekedy mávame obavy, či nejde o príliš veľké sústo pre vývojárov. V prípade herného molochu Electronic Arts to tak určite nebude, tak sa poďme pozrieť na príbeh.

Isaac Clarke (meno hlavného hrdinu je zvolené ako pocta velikánom sci-fi svete kníh - Isaac Asimov a A.C.Clarke) je obyčajným technikom, ktorý má na starosti údržbu vesmírnych plavidiel, takže väčšinu času môže pokojne odpočívať. Voľno mu však skončí po náhlom hlásení CEC (Concordance Extraction Corporation), ktoré má pre Isaaca dôležitú úlohu. Je to už nejaký ten čas, čo nemajú spojenie s obrovskou ťažobnou loďou USG Ishimura, tak je na jej palubu vyslaná trojčlenná skupina, ktorá ma za úlohu zistiť, kdeže sa stala chyba. Pôvodne si aj Isaac myslel, že ide len o nejakú technickú poruchu, avšak po príchode na gigantickú loď zisťuje, že za tým bude niečo úplne iné. Posádka sa akoby vyparila a spoločne so šéfom ochranky, Zachom Hammondom a ďalšou techničkou Kendrou Daniels musí zistiť, čo sa stalo. Alebo si len zachrániť život.

Vesmírna loď USG Ishimura bola totiž napadnutá neznámym organizmom, ktorý spôsobil zmutovanie celej posádky. Ak si spomeniete na prvého Votrelca, určite získate tú najsprávnejšiu predstavu, čože sa vlastne stalo. USG Ishimura totiž nie je žiadny trpaslík a jej úlohou je získavanie minerálov a nerastov z planét. Spôsob tejto ťažby však obyčajný rozhodne nie je – neobývané planéty sú vyhadzované do vzduchu (dobre, v tomto prípade do vesmíru) a dôležité kúsky horniny materská loď už len vyzobe. Už asi tušíte, kde sa stala chyba. Novodobí baníci totiž narazili na niečo neznáme a keďže nevedeli, s čím sa zahrávajú, pokojne si zmutovali a teraz sa snažia nakaziť aj vás.

video //www.sme.sk/vp/1705/

V tento moment už viete, že z temných zákutí opustenej vesmírnej lode na vás budú vyskakovať nepriatelia, s ktorými by ste na pivo určite nešli a romantickú prechádzku si s nimi dokážeme i my predstaviť len veľmi ťažko. Najlepšie na týchto parazitických votrelcoch však je, že ich nezneškodníte jednoduchým oddelením (kedysi) ľudskej hlavy od (kedysi) ľudského tela. Každý protivník má totiž citlivé miesto a pokým na toto indivíduum pôjdete nesprávne, z amputovaného otvoru po vás pôjde mimozemské chápadlo s omnoho väčšou vervou, než keď bolo uzavreté v ľudskom tele. Nepôjde o žiadnych pomalých zombíkov, ale o rýchle beštie. Streľba bez rozmýšľania nebude najlepším riešením, teda ak sa k streľbe vôbec dostanete.

Isaac Clarke totiž nie je tradičným hrdinom ovešaným olovom, ale technikom. K zbraniam teda pričuchne málokedy, tentoraz však bojuje o život a hoci sa mu kde tu nejaká moderná bambitka do ruky dostane, väčšinou bude využívať skôr svoj rozum a znalosti z oblasti jednotlivých zariadení, ktoré na USG Ishimura ležia mŕtve. Okrem toho však dostaneme do rúk dve vymoženosti, ktoré síce z hrania nespravia taktickú hru, no rozmýšľaniu sa nevyhneme. Stasis je špecialita, ktorá nám umožní zastaviť nepriateľov v tesnom okruhu. Náhrada spomalenia času vám síce dovolí usrknúť si z poobedného čaju, lepšie však urobíte, ak sa poľahky zbavíte protivníka, ktorého by ste normálne zdolávali s problémami. Druhým efektným nástrojom bude Kinesis, čo je akýsi ekvivalent Gravity gunu z Half-Life 2. Fyzikálne hrátky s predmetmi nás teda neminú. Aby to nebolo všetko, dokonca sa vyberieme i do vesmíru, kde jediný chybný krok pri slabej gravitácií znamená nutné nahranie úrovne. Ak si to spojíme so súbojmi, ktoré sa budú vo vesmíre odohrávať, máme pred očami zaujímavé momenty.

Ďalej sa hovorí o priestorových hádankách, v ktorých využijeme vyššie spomínané vylepšenia, avšak žiadne príklady nám predstavené neboli, no vývojári tvrdia, že nepôjde o žiadne primitívne úlohy, ale niekedy sa problémy roztiahnu i na niekoľko miestností. Veríme, že to nebude až príliš tragicky naťahované a rozporciovaná hrateľnosť tým neutrpí veľkú ujmu. Čo sa týka grafického spracovania, určite nepôjde o projekt určený najmenším. Hororový dojem je umocnený krvavými scénami. Sme len radi, že v Electronic Arts sa rozhodli k tomuto razantnému kroku a stvoria hru pre dospelé publikum. Aspoň to teda zatiaľ hlásajú a my im veríme. Dead Space sa objaví na trhu až ku koncu budúceho roku, takže na odhalenie podrobností (napríklad úloha ďalších dvoch postáv) je času dosť. Zrejme nepôjde o ďalší System Shock, do toho má Dead Space skutočne ďaleko, ale sme nesmierne zvedaví, ako sa s hororovou tematikou v Electronic Arts pobijú.