Pamäťové karty pravdepodobne zlacnejú

Zdá sa, že ceny pamäťových kariet by mohli opäť klesnúť. Vstúpiť na trh s polovodičovými médiami sa rozhodol Samsung, ktorý doposiaľ zásoboval výrobcov NAND flash čipmi. Tie sú základnou stavebnou súčasťou pamäťových kariet.

20. nov 2007 o 12:00 Milan Gigel, (mg)

Samsung je najväčším výrobcom polovodičových flash čipov a tak nemožno prehliadnuť jeho výhodnú pozíciu v segmente pamäťových kariet. Prvé dodávky by mali smerovať priamo k výrobcom mobilných zariadení, očakáva sa však dostupnosť kariet priamo na trhu pre koncových používateľov.

Nová cenová politika, ktorá vypustí dvojitú výrobnú maržu, sa môže premietnuť do nižších koncových cien a môže ohroziť menšie firmy pôsobiace v tomto segmente. Do kariet hrá i to, že na Taiwane končia s výrobou flash čipov hneď traja výrobcovia – A-Data, PQI a Transcend.