Microsoft spustil betatest SP3 pre Windows XP

12 tisíc betatesterov spustilo vlnu testov, ktorou má pred oficiálnym uverejnením prejsť balík záplat a doplnkov SP3 pre operačný systém Windows XP. Obsahovať má kumulatívne záplaty od augusta 2004 a rozšírenia, ktoré sú natívnou súčasťou Visty.

19. nov 2007 o 13:58 Milan Gigel, (mg)

Záplatovanie operačného systému z médií obsahujúcich balík SP2 začína byť neúnosné. Pri pomalom pripojení k internetu môže stiahnutie desiatok opravných balíčkov trvať večnosť. Nové médiá, ktoré budú mať integrovaný balík SP3 ušetria čas a nervy používateľov. Na trhu sa však neobjavia skôr ako v polovici budúceho roka. Či bude SP3 bezplatne distribuovaný na samostatných CD nosičoch po objednávke cez internet, zatiaľ známe nie je.

Balík so záplatami a doplnkami má približne 340 megabajtov, počítať možno s lepšou správou sieťových pripojení, podporou silnej kryptografie a vynovenou aktiváciou. Tá by sa mala odvíjať od vloženia sériového čísla do systému až po tom, čo používateľ uskutoční jeho plnú inštaláciu.