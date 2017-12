Chystajú sa nové SIM karty, ktoré pojmú tisíce kontaktov a SMS

Hoci je už zrejme neskoro, predsa len prídu na trh SIM karty, na ktoré si môže používateľ uložiť niekoľko tisíc kontaktov či SMS správ.

19. nov 2007 o 14:05 Ivan Kahanec

Spoločnosti Intel a Infineon oznámili spoluprácu v rámci ktorej budú vyrábať SIM karty s kapacitou pamäte od štyroch do 64 megabajtov. Tieto SIM karty budú niesť názov high-density (HD) SIM a ich formát bude rovnaký, ako doteraz.

HD Sim karty by mali podľa firiem v roku 2010 tvoriť 6 až 8 percent trhu so SIM kartami. Na konci budúceho roka by sa mali objaviť prvé prototypy týchto SIM kariet a do predaja by sa mali dostať v roku 2009.

Spoločnosť Intel sa bude na vývoji podielať dodávaním pamäťových modulov a Infineon bude dodávať ovládaciu elektroniku. Výroba by mala prebiehať 32-nanometrovou technológiou.

Zdroj: mobil.cz