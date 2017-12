Ponuka pre náročných - Orange all inclusive

Orange prišiel s novou ponukou pre ľudí, ktorí potrebujú veľa telefonovať, pripájať sa na internet a volať v zahraničí lacnejšie.

16. nov 2007 o 17:08 Ivan Kahanec

Ponuka VIP all inclusive za 3590 korún mesačne zahŕňa predplatené minúty na volania do všetkých mobilných a pevných národných sietí i sietí krajín Európskej únie, bezplatné volania v silnej prevádzke do siete Orange počas celého fakturačného obdobia, mobilný internet a možnosť volať a prijímať hovory v Európskej únii so zľavou 25 percent v porovnaní so štandardným cenníkom.

K VIP all inclusive ponúka Orange okrem telefónov zo štandardnej ponuky aj exkluzívne mobilné telefóny a notebooky za zvýhodnenú cenu. Ide o telefóny LG Prada a Nokia 8600 Luna a v polovici decembra k nim pribudne aj Motorola RAZR/V8 LE.

V balíku all inclusive teda je:

600 preplatených minút mesačne na volania do všetkých mobilných aj pevných sietí na Slovensku a aj do krajín Európskej únie

2000 minút mesačne na volania v sieti Orange v silnej prevádzke, ktoré je možné využívať už od prvej sekundy

Mobilný Orange Internet Nonstop aj s modemom za korunu

Európsky roaming, s ktorým zákazník získa zľavu 25% na prichádzajúce aj odchádzajúce hovory v rámci EÚ.

Ostatné služby pre VIP klientov.



Podmienkou aktivácie VIp all inclusive je uzavretie dvoch akciových dodatkov na 24 mesiacov, na hlasovú a dátovú SIM kartu. Skrátenie záväzku z 24 na 18 mesiacov sa týka iba hlasového účastníckeho programu a je podmienené nepretržitým využívaním Balíka VIP all inclusive.

Ponuka Balíka VIP all inclusive je časovo obmedzená a platí do 20.1. 2008. Ponuka telefónov a notebookov platí do 20.1. 2008 alebo do vyčerpania zásob.