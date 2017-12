Obedná pauza: Arkanoid

Opäť pre vás prostredníctvom Obednej pauzy oprášime klasiku, ktorú ste už iste neraz hrali. Je skutočným pôžitkom vrátiť sa k zvládnutému remaku kvalitnej hry. A takým dnešná flešová verzia Arkanoid určite je.

19. nov 2007 o 11:30 Slavomír Benko

Princíp je svojou jednoduchosťou a chytľavosťou porovnateľný s evergreenmi ako napríklad Tetris. Cieľom je odrážaním guľky zničiť všetky tehličky na obrazovke. Potrebujete k tomu najmä dobrý postreh, ale aj istú dávku šťastia.

Hru osviežujú rôzne farebné boxy, ktoré sa náhodne uvoľňujú z vystrieľaných tehličiek. Niektoré vám pomôžu, iné zas situáciu značne sťažia. Vo verzii Arkanoidu od Oyster Games sú rozmanité bonusy použité v striedmej miere - nie ste nimi permanentne zasypávaní, nie je ich ani úplný nedostatok.

Ovládanie:

Odrážaciu plošinku ovládate pohybom myšky v horizontálnej rovine. Prvý odraz odštartujete kliknutím. Dobre ho zvážte a nasmerujte, pretože správna trefa dokáže dostať loptu do miest, v ktorých zlikviduje veľa tehál. Pri odraze je to už ťažšie, aj vtedy sa ale dá smer ovládať, chce to len trochu praxe.

Všetky farby tehličiek majú rovnakú hodnotu (10 bodov) a zničíte ich jedným dotykom. V hre sa nachádzajú aj odolnejšie kúsky, hodné bodov viacerých. Na zničenie kamenných potrebujete dva presné zásahy, oceľové vyžadujú až tri. Prúžkované tehličky sú nezničiteľné.

V zásade platí, že červené boxy hru sťažujú, ostatné vám zväčša pomáhajú alebo minimálne situáciu osviežujú. Takže sa treba v rýchlosti rozhodnúť, ktorých sa zhostiť a ktorým sa vyhýbať. Môžete ich trafiť guľkou alebo zachytiť plošinou. Len pre ilustráciu - boxíky s hviezdou vám pridajú slušnú dávku bodov, ružové zvyšujú počet lôpt na ploche, srdcia samozrejme pridávajú život a lebky znamenajú smrť... V hre ich je oveľa viac, význam mnohých sa dá pochopiť z nákresov, ak si nie ste istí, pozrite si inštrukcie k hre.

Ešte drobné upozornenie - hru nemôžete spustiť, kým nezadáte svoj nick.

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.