Folklore - miesto, kde sa život stretáva so smrťou

Staňte sa cestovateľom medzi svetom živých a mŕtvych a pomôžte záhadnej dvojici vyriešiť mysteriózny oriešok skrývajúci sa na tajomnom ostrove.

19. nov 2007 o 8:58 Ján Pásztor

Množstvo záhad nás prevádza celý život a ľudstvo už odpradávna pácha rôzne zločiny. Ich odhaľovaní sa v nás prebúdza niečo, čo by sme len ťažko opísali slovami. Naša neskonalá zvedavosť nás poháňa dopredu a mi sa jej jednoducho nevieme ubrániť. Záhadné úmrtia, ale aj úkladné vraždy zrejme nikdy úplne nevymiznú. Dôkazom čoho je obraz každodenných správ. Detektívky a kriminálky každého druhu sprevádzajú televízny program po celý rok a aj napriek ich množstvu nestrácajú na príťažlivosti. Viaceré sa dokonca stali pravidelným obsahom vysielacích štruktúr bez ohľadu na počet repríz. Veď kto by nevidel Derrika, Dempsey a Makepeaceovú či Akty X. Videohier s podobnou tematikou napodiv nie je mnoho. Akoby napísať príbeh, ktorý by udržal hráča až do konca, nebolo jednoduché. Avšak nami dnes recenzovaná hra sa tento status chystá zmeniť a pritom nehovoríme o adventúre, ale o obyčajne neobyčajnom RPG.

Odrazom zaujímavého konceptu hry sú aj viaceré zahraničné recenzie a odozvy hráčov. Nie každému sadne mysteriózna záhada poprepletaná jadrom akčného RPG. Folklore v sebe kombinuje viaceré žánre a navrch k ním pridáva i čosi nové. Samotná hra sa skladá z dvoch častí. Sveta ľudí (ich záhadnej minulosti sprevádzanej až do prítomnosti) a sveta mŕtvych. Oba tieto svety sú vzájomne prepojené a zatiaľ čo svet ľudí predstavuje klasickú kriminálnu zápletku, svet mŕtvych je domovom nepokojných duší a snahách tunajšieho života o niečo, čomu v úvode nebudete vôbec rozumieť. Práve v tejto časti strávite najviac času, pretože zväčša len tu budete nachádzať fragmenty spojené s odhalením záhady na povrchu. Do cesty sa vám pritom postavia stovky nepriateľov, ktorých porazíte len ich vlastnými schopnosťami.

Príbeh vás zavedie do pochmúrnej oblasti Írska, obce Doolin, ktorú môžeme nájsť aj v reálnom svete na mape. Táto obec však skrýva nejedno tajomstvo a aj spôsob, ktorý vás privedie do nej, nepatrí medzi obyčajné. Hra sa odohráva v súčasnom svete, no vzhľadom na polohu miesta v nej nenájdeme výdobytky najmodernejšej techniky, skôr zapadnutú usadlosť. Z ničoho nič sa v jeden deň objaví list pre mladú dievčinu od jej vlastnej matky. Na tom by ešte nebolo nič zvláštne, pokiaľ by spomínaná matka nebola už niekoľko rokov mŕtva. Ide o nechutný žart alebo mŕtva mama ešte stále žije? Túto záhadu sa naša hrdinka menom Ellen pokúsi zistiť. Nasadne na loď a vydá sa v ústrety ostrovu plnom odstrašujúcich príhod. Ani kapitán lode sa neodváži priblížiť k ostrovu bližšie, než na pár desiatok metrov. Ellen je však odhodlaná zistiť čo je vo veci, a preto sa radšej vrhne do vody a rozhodne sa tam sama doplávať. Medzičasom Keats, žurnalista okultného časopisu zvaného Unknown Realms, obdrží zvláštny hovor od vystrašenej ženy, žiadajúcej pomoc v dedine Doolin. Pri myšlienke získať vynikajúci podklad pre článok roka neváha ani na sekundu a na spomínaný ostrov sa vydáva tiež. Tu sa stretáva s Ellen, no ešte predtým než sa s ňou stihne zoznámiť, sa obaja stanú svedkom vraždy. Každý s vlastným cieľom, avšak s rovnakým motívom, snahou odhalenia minulosti, zotrvajú v dedine až do samotného konca.

GRAFIKA 7 / 10

Z hľadiska technických možností PlayStation 3 neposúva Folklore hranice konzoly, dokonca sa k ním ani nepribližuje, ale na druhej strane dosahuje oveľa vyššie hodnoty. Už po niekoľkých minútach hrania vám bude jasné, že tvorcom ani zďaleka nešlo o prevratné technické spracovanie, aj keď zároveň nemôžeme tvrdiť o opaku. Folklore vyzerá dôstojne, no čo ho robí skutočne výnimočným je umelecká stránka. Úvodné menu pôsobí skôr ako brána do sveta fantázie. Pokojná harmonická hudba sprevádza cestu bielych vtákov k majáku a príchod názvu hry. Dokonca aj obrázok znázorňujúci uloženú pozíciu bol vytvorený s citom a obmieňa sa podľa práve navštívenej oblasti. Hru samozrejme otvára dlhá animácia, tak ako sa na poriadne RPG patrí, potom už ale nasledujú takmer výlučne animácie v engine hry, opäť s umeleckým nádychom. Na pestrofarebnom podklade, ktorý sa dúfam objaví aj na jednom z obrázkov v našej recenzii, prebieha sled udalosti v podobe zastavených momentov, jednotlivým postavám sa objavujú bublinky s textom a hráč môže udalosti buď zrýchliť, vrátiť alebo nechať v pôvodnom stave. Tento druh animácii nie je nahovorený, čím sa mierne vytráca čaro rozpovedania príbehu.

V malom množstve sa v hre nachádzajú aj klasické animácie, ktoré sú aj nahovorené, nie je ich však veľa, preto netvoria základ vyrozprávania príbehu. Postavy sú vymodelované do posledného detailu, pohybujú sa absolútne prirodzene a vôbec tvoria jednu z najpodarenejších častí. Tvorcovia odviedli skvelú prácu. Ellen pôsobí ustráchaným dojmom, až vám to postupom času začne prekážať. Teda aspoň mne to vadilo, blížite sa ku koncu hry a ona stále aj pri drobnostiach si vystrašene zakrýva časť tváre a nahadzuje pózy totálneho zdesenia, akoby v tej dedine bola prvý deň. Keats naopak chodí uvoľnene a nerozladí ho ani smrtiace nebezpečenstvo. Pokiaľ sa len prechádzate, chodí s rukami zastrčenými vo svojom kabáte. Nepriatelia a bossovia sa rovnako nemajú začo hanbiť. Ich tvary pripomínajú rôzne mutácie zvierať a podobne ako postavy sa pohybujú prirodzene. Výnimočnosť ale držia prostredia, zatiaľ čo Doolin je dedina ako každá iná, svet mŕtvych oplýva fantáziou a bizarnými nápadmi. Spočiatku začínate v hojne zarastenej prírode, no dostanete sa aj do vojnou zničených miest či podmorského sveta. Tieto oblasti mohli vyzerať ďaleko lepšie, ale ako sa zdá, Uncharted je zatiaľ len jeden.

INTERFACE 8 / 10

Ovládanie priam nemohlo dopadnúť lepšie. Prirodzene sa i tu nájdu problémy s kamerou, ktorá sa bude snažiť všetko prekaziť, no gro ovládania Folklore vychádza z konceptu aký sa osvedčil v Zelde od Nintenda. V pravom hornom rohu obrazovky sa nachádza životná energia spolu s energiou potrebnou na vyvolávanie príšer a malé menu, pre rýchlu voľbu získaných duší. Doň si môže hráč dosadiť štyri príšery, pričom každá z nich reprezentuje jeden gombík na pravej strane ovládača. V tomto smere nie je hráč vôbec obmedzovaný a preto čím viac monštier získa, tým voľnejšiu má ruku pri kreatívnom vyberaní tých najobľúbenejších. Okrem toho môže vyvolať i centrálne menu, kde si popri informáciách o získaných monštrách môže prezrieť aj získané chýbajúce strany z knižiek alebo cenných predmetov.

video //www.sme.sk/vp/1094/

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Folklore obsahuje niekoľko kapitol, radšej nepoviem presný počet, aby ste pri hraní neboli deprimovaní z blížiaceho sa konca hry. Každú z nich je možné prejsť za Ellen a Keatsa, pričom na zachovanie rôznosti autori rozčlenili niekoľko unikátnych nepriateľov pre obe tieto postavy. Zároveň obdarili Keatsa schopnosťou premeniť sa na veľmi silnú osobnosť. Oba scenáre sa pridržiavajú rovnakej záplatky, len sú prezentované z iných perspektív. Úlohou našich hrdinov je nájsť a poraziť ozrutných nepriateľov na konci každej z kapitol. Títo, ale aj ostatní nepriatelia, predstavujú duše, ktoré po svojej smrti nenašli pokoj. Zatiaľ čo malé dušičky nedokážu vypovedať svoj príbeh, veľké áno. Preto po ich porazení sa dostáva na povrch osoba, ktorá ostala uväznená medzi svetom živých a mŕtvych. Odhalí kúsok minulosti a pátranie pokračuje ďalej. Záhady však nie sú okamžite vyriešené. Spočiatku sa všetko len väčšmi skomplikuje a zamotá.

Dosť bolo ale okolkov a prejdem priamo k základu každého RPG, mechanizmu zvyšovania úrovní a porážaniu nepriateľov. V tomto prípade si treba uvedomiť, kde sa hra odohráva. Nepriatelia sú už totižto mŕtvi, preto by ich ďalšie zabíjanie nemalo veľký význam. Úlohou hráča je omráčiť nepriateľa do tej podoby, aby z neho z časti vystúpila duša, ktorú môže následne pohltiť. Tým sme sa prepracovali k tomu najzaujímavejšiemu nápadu, aký mohol tvorcov v súvislosti s možnosťami nového ovládača k PlayStation 3 napadnúť. Nakoľko PS3 rozoznáva polohu ovládača, hráč vysáva duše myknutím ovládača smerom k sebe, akoby ste skutočne chceli niečo pritiahnuť (v tomto prípade dušu). Hráč sa tak z pasívneho sledovania diania na obrazovke dostáva k aktívnemu ovplyvňovaniu deja. Avšak nie každá duša sa dá len tak ľahko vytiahnuť. Niektoré budete musieť doslova obiť o zem, pohybmi ovládača zo strany na stranu a až následne potom vám bude umožnené dušu vysať. V priebehu hry sa stretnete s viacerými dušami, na ktoré budú platiť rôzne stratégie. Najdôležitejším prvkom hry však nie je vysávanie duší z porazených nepriateľov, ale ich pohlcovanie, čo vám umožňuje každú z vysatých duší okamžite použiť v boji. Folklore rozlišuje rôzne druhy príšer, od obranných po deštruktívne útočné. Napriek tomu nie na každého platí útok od hociktorého tvora. Kľúčom k úspechu je všímanie si elementov získaných stvorení. Moja jediná výhrada smerom k hrateľnosti smeruje k interakcii s prostredím. Všetky prostredia pôsobia umelým dojmom, čo v konečnom dôsledku je aj pravdou, nič z prostredia nemôžete zničiť ani posunúť, dokonca ani trávou nepohnete, keď cez ňu prebehnete.

MULTIPLAYER

Hru pre viacerých hráčov Folklore v pravom zmysle slova neobsahuje. Lež okrem putovania naprieč svetom mŕtvych si môže každý hráč vytvoriť vlastný svet, ktorý následne umiestni na PlayStation Network a umožní ho ostatným stiahnuť. Uzdu vašej fantázie značne limitujú iba ponúkané možnosti, no i tak sa snaha tvorcom, priniesť nám niečo osviežujúce okrem lineárneho príbehu, nedá uprieť.

ZVUKY 7 / 10

Zvukové efekty sú zvládnuté na veľmi slušnej úrovni, prakticky im nie je čo vytknúť. Veterná smršť vyvolaná po určitom type nepriateľa znie presne tak, ako by ste si ju predstavovali. Rovnako tak aj ďalšie dielčie zvuky sú prispôsobené prislúchajúcim situáciám. Dabing nemožno komplexne hodnotiť, nakoľko sa v hre nachádza len v obmedzenej miere (v priebehu úzkeho okruhu animácii), stále však možno povedať, že aj tu cítiť dobre odvedenú prácu.

HUDBA 8 / 10

Vo všeobecnosti som od tohto titulu neočakával zázraky, o to väčšie bolo moje prekvapenie z aktuálnej hudobnej kulisy. Soundtrack sa k hre náramne hodí a aj keď niektoré skladby mohli byť nahradené inými, väčšia časť z nich pasuje k hre výborne.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

Spočiatku, ako to už v prípade RPG hier býva zvykom, nemáte k dispozícii temer nič. Postupom času získavate nové príšery do svojho repertoáru a tým sa zvyšujú vyše šance uspieť v tvrdých bojoch. Okrem toho za každého nepriateľa získavate skúsenostné body. Nečakajte ale, že v závere hry sa z vás stane nepremožiteľné monštrum. Práve naopak, tu sa dostáva k slovu akčná časť hry. Budete musieť rozvážne voliť útoky, zrýchliť vlastné reflexy a opatrnosť, inak zomriete skôr než stihnete vyvolať monštrum na vašu obranu.