Lekári z Pittsburghu budú liečiť cez internet

Na najvzdialenejšom ostrove sveta Tristan da Cunha, patriacom Veľkej Británii, je len jeden doktor na 274 pacientov. Keď sa chcel donedávna poradiť s odborníkmi, nemal inú možnosť, ako posielať röntgenové snímky a EKG faxom alebo e-mailom, čím sa zhoršila

16. nov 2007 o 12:58 (sita)

ich kvalita.

Pacientov v kritickom stave nemohol previezť na pevninu, lebo ostrov leží v južnej časti Atlantiku 2816 km od pobrežia Afriky a vyše 4000 km od juhoamerického Montevidea. Navyše tu neexistuje letecké spojenie a cesta loďou trvá sedem dní.

Odteraz sa ale môže pripojiť prostredníctvom internetu do medicínskej siete, kedykoľvek bude potrebovať pomoc. Spoločnosť IBM a medicínske centrum Pittsburghskej univerzity vytvoria systém, prostredníctvom ktorého bude možná real-time konzultácia s expertmi vzdialenými tisícky kilometrov.

Carel Van der Merwe bude sa bude môcť poradiť s pracovníkmi univerzity v Pittsburghu , ktorí mu budú pomáhať s diagnostikou a spôsobom liečby. Miestny doktor plánuje aj pravidelnú e-mailovú konzultáciu, aby špecialisti spoznali pacientov. "Je to veľmi užitočné, dáva nám to viac možností," vyjadril sa. "Je to pomerne unikátna situácia, takže možnosť podpory je podľa mňa fantastická," dodal.

Scott Harrington z Pittsburghskej univerzity povedal, že už majú podobné spojenie s niektorými komerčnými leteckými spoločnosťami, ale tento projekt je jedinečný. S nápadom na sieť Tristan prišli Paul Grundy, riaditeľ sekcie zdravotníckej techniky IBM a predseda Beacon Equity Partners Edward Mullen po smrti ich spoločného priateľa.

Pomoc obyvateľom vzdialeného územia považovali za pekný prejav pocty priateľovi, ktorý podľahol rakovine.