Beatles budú na budúci rok dostupní na internete

Zrejme už na budúci rok bude na internete dostupná tvorba skupiny Beatles. Pre internetovú stránku Billboard.com to povedal jej bývalý člen Paul McCartney.

16. nov 2007 o 10:29 TASR

New York 16. novembra (TASR) -

Zverejneniu piesní Beatles na internete predchádzalo množstvo problémov. Nedávne súdne vyrovnanie v spore o obchodnú značku medzi Apple Computers a Apple Corps Ltd. (spoločnosť založená skupinou) nakoniec uvoľnilo cestu pre vstup rockovej legendy na internetový trh.

"Všetko to už pôjde rýchlo," povedal McCartney. "Väčšina z nás už je na to pripravená. Celé sa to môže spustiť - možno až na jednu maličkosť, ktorú odstraňujú práve teraz. Ide len o doladenie, ale som si istý, že to rozbehneme na budúci rok, teda 2008," dodal.

Podľa McCartneyho došlo k prieťahom najmä pre zmluvné problémy. "Je to treba dať všetko na správnu mieru. Treba sa vyhnúť tomu, aby sa taká skvelá vec neobrátila proti nám a nepovedali sme si „Do čerta, na čo sme to robili?!“

Sólo albumy všetkých štyroch muzikantov sú od októbra dostupné na digitálnych nosičoch po tom, ako konečne našiel cestu na digitálny trh aj George Harrison.

Spoločnosť Apple neuviedla, kedy plánuje sprístupniť albumy Beatles, hoci trh túto udalosť očakáva od februára tohto roku, kedy došlo k vyrovnaniu v spomínanom prípade obchodnej značky.