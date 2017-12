NBA 08 - bieli muži doskákali

Basketbal nie je u nás až tak obľúbený šport ako napríklad taký futbal alebo hokej. Aj keď sa hrajú rôzne európske súťaže, stále dominuje kopanie na trávniku. Skutočnú silu dostal mužský basketbal až za Veľkou mlákou.

16. nov 2007 o 11:08 Ján Kordoš

Po minuloročnom miernom fiasku, ktoré si EA Sports uštedrili nie veľmi podarenou next-gen verziou, ktorú niektorí recenzenti doslova rozniesli v zuboch, si vývojári giganta sadli, pohli rozumom a spravili hru zábavnú. Tak, to by aj mohlo byť všetko, no nemôžeme vás predsa ochudobniť o také veci ako položky v menu. Takže áno, znovu tu máme jednu rýchlu hru, dynasty mód (obdoba kariéry), rôzne víkendové režimy (hádzanie trojok, smeče, rookie challenge, all-stars game), online zápasy, sledovanie štatistík, tréning s jedným hráčom na hracej ploche (počas nahrávania s ním však nehráte, ale odpovedáte na kvízové otázky, ktoré potrápia nejedného znalca) a keď sa budete veľmi nudiť, môžete hru si nastavovať rôzne serepetičky. Klasická zostava.

Okrem toho, čo vám povieme v hrateľnosti, by sme za skutočne dôležité novinky mohli považovať dva prvky, ktoré sa oplatí predstaviť už teraz. Jednak sú zaujímavé a jednak robia z virtuálneho basketbalu príťažlivý šport. Obe na seba nadväzujú a pri správnom zvládnutí sa budete úspešnou hrou nesmierne baviť. Tak najprv tu máme Go-To Move, čo je špeciálna abilita, ktorá vám umožní ovládať rôzne kúsky hráčov manuálne. Je zrejmé, že lepší zvládnu parádičky hodné majstrov a dokážete zamotať obrane riadne hlavu, ale bolo by to zbytočné, keby ste občas neťukli do L1. Práve po tomto aktivovaní sa vám objavia tzv. HotSpoty, čiže palubovka v obrannej časti súpera rozdelená na množstvo častí v troch farbách. Zóny zafarbené do červena dávajú obrovskú šancu na kôš, žltá je zdravý stred a z modrých pozícii radšej nestrieľajte, riskujete tak stratenú loptu. Najlepšie na tom je, že každý hráč má vlastné zóny podľa postu, na ktorom hráva a zároveň vlastností. Inak to je starý dobrý basketbal, takže nám nič nebráni v tom, aby sme rovnými nohami skočili do hodnotiacej časti.

GRAFIKA 7 / 10

Už podľa obrázkov musí byť každému zrejmé, že NBA Live 08 vôbec nevyzerá zle. Vďaka zobrazeniu pomerne menšej hernej plochy (diváci sú znovu ako zombie kulisa) sa mohli vývojári zamerať na viacero detailov, ktoré v konečnom dôsledku polahodia očiam. Palubovka sa takmer realisticky leskne, lopta je skutočne guľatá, animácie pohybov sú nasnímané takmer realisticky a aj z obrázkov máte určite ten správny pocit, akoby to bola fotka z niektorého zo zápasov. Áno, presne tak to vyzerá. Dokonca i spomalené zábery majú ten správny šmrnc, vychutnáte si na nich dokonalé modely hráčov, ktoré sa podobajú na svoje skutočné predlohy, potia sa, praktizujú svoje rituály pri hádzaní trestných hodov, jednoducho je basketbal, na ktorý sa chcete pozrieť. A potom sa naň pozriete, chvíľu uznanlivo prikyvujete hlavou, ale zrazu zostanete zarazení. Ešte stále totiž nie je vyriešená detekcia kolízii textúr a keďže je basketbal kontaktný šport, vyzerá to príliš okato. Niekedy je prechádzanie rúk cez telo príliš viditeľné, pri replayoch má stále občas hráč hlavu otočenú iným smerom ako smerujúca prihrávka. Zvolený pohľad zboku na ihrisko je inovovaný aj vďaka tomu, že kamera sa trochu viac snaží meniť uhol pohľadu, čím pripomína televíznu kameru, ale stále si zachováva prehľadnosť. Lepšie vyzerajúci basketbal však momentálne zrejme nezoženiete, len niektoré chybičky krásy, ktoré zrejme vyplynuli z nedostatku času, sú príliš viditeľné na rozdiel od iných športov.

INTERFACE 8 / 10

Ovládanie prešlo výraznou zmenou, zapojenie oboch analógov v spojení s ostatnými tlačidlami pre streľbu alebo nahrávky, je spočiatku neprehľadné, no po niekoľkých odohraných zápasoch sa naučíte používať všetky ponúkané finesy vrátanie driblovanie pomedzi nohy, prihrávky spoza hráča, nahadzovanie na kôš, pričom nabiehajúci hráč to už len vo výskoku dorazí. Trestné hody už podobne ako minule fungujú bez akéhokoľvek zameriavača a pravým analógom len musíte správne načasovať potiahnutie k sebe a od seba. Dôležitou súčasťou ovládania je obranná hra. Chvalabohu tu nemáme žiadne automatické prepínanie hráčov (maximálne pri rozohrávaní, kedy musí prihrávka smerovať na vás), takže je obranná činnosť nielen vo vašej úlohe, ale i vašich spoluhráčov. Zónové bránenie je však občas trochu pošramotené faktom, že váš hráč loptu nezasiahne, ani keby mu letela milimeter pri jeho ruke, pokým nestlačíte príslušné tlačidlo. Fyzikálny model lopty je výborná pri hodoch na kôš, no odrazy od hráčov sú minimálne a niekedy sme mali dojem, že loptu mali hráči až príliš prilepenú na rukách.

video //www.sme.sk/vp/1900/

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Jednoznačne však môžeme byť spokojní s hrateľnosťou. Po minuloročnom nepríjemnom prekvapení, keď to s basketbalom nemalo nič spoločné, sme dostali ako na podnose vynikajúcu kombináciu arkády a simulátoru. Hra samotná je výborná, má typickú atmosféru zápasov zo zámoria a priznáme sa – pri niektorých podarených kúskoch sme vyskočili zo stoličky a tešili sa ako malé deti. Toto sa nám pri športoch už dlhšiu dobu nestalo, aby sme zápasy prežívali, leda tak pri futbalovom manažéri, ktorého zápasy sledujeme zásadne postojačky. Prelievanie skóre pri vyrovnanej hre má neskutočné grády, pretože ide o rýchlu hru. Nie je problémom niesť sa na vlne nepodarených pokusov súpera a dohnať jeho náskok alebo si vytvoriť vlastný. To je však už tradičná črta priamo tohto športu. Pri vhodne zvolenej obtiažnosti si však zahrá úplne každý a získavané skúsenosti môžete zúročiť napríklad aj vo svetovom šampionáte FIBA, ale úprimne, osmička mužstiev je príťažlivá maximálne raz. Skvelé rozdelenie obrany a útoku medzi dva rozdielne spôsoby hry, avšak rovnako dôležité časti, dáva hre spád. Ak vám idú obe, nesmierne sa bavíte, vidíte vynikajúce akcie. Špecialitou sú už v opisnej časti spomínané možnosti Go-To Move a HotSpots. Obe využijete maximálnou mierou práve v útočnej fáze. Nemusíte používať ani jednu súčasť, ale ich správna kombinácia vám prinesie tú správnu radosť z hry a potešenie z dokonalých smečov.

MULTIPLAYER 7 / 10

Zlepšila sa i táto voľba, možnosť virtuálnych líg dá určite všetkým fanúšikom dôvod na presedávanie pri hre do skonania vekov. Platí vlastne úplne to isté, čo v tohtoročnej sérii športov od EA Sports. Na dlhšie testovanie nám však nezostával čas, pár zápasov však problémových vôbec nebolo.

ZVUKY 8 / 10

Diváci sa ozvať vedia, komentátori glosujú omnoho lepšie a výstižnejšie ako pri ostatných športov, takže sme nemali žiadne nutkanie siahnuť po ich vypnutí. Dianie na palubovke je tak sprevádzané profesionálnymi analýzami – poukazujú na chyby v obrane, prečo tomu tak je (ľahkovážnosť, uspokojenie sa s výsledkom, nedostupovanie k hráčom, slabá efektivita streľby) a všetko to vyzerá ako priamy prenos. Trochu nás však rozosmútilo, že zvuky priamo z palubovky ako piskot tenisiek alebo pokriky hráčov takmer neexistujú. Možno je to tým, že je celý zápas sledovaný tisíckami ľudí v hľadisku.

HUDBA 8 / 10

Soundtrack zložený z licencovaných skupín má jednu výbornú vlastnosť, ktorú musíme jednoznačne oceniť, hoci v konečnom dôsledku na výsledné hodnotenie nemá žiadny vplyv. Výber piesní je rôznorodý, takže tu nemáme len černošskú hudbu (hip-hop), ale celé je to doplnené dokonca i rockovými skladbami alebo popom. Hudbu si už tradične vychutnáte v menu.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

Záleží na obtiažnosti, tu sa o tom nedá polemizovať. Najľahšia možnosť je naozaj najjednoduchšia a slúži úplným nováčikom na to, aby si zvykli na ovládanie. Nasledujúca už začne preverovať vaše schopnosti, bránenie sa stáva náročnejším, prienik pod súperov kôš už nie je len o jednej rýchlej prihrávke. Postupne rastúca náročnosť je teda vhodná pre každého, kto si chce hru užiť ako skutočnú výzvu. Umelá inteligencia súperových i vašich hráčov, je na pomerne vysokej úrovni. Nestoja na svojich miestach, ale sa snažia nájsť si čo najvhodnejšiu pozíciu, súper dokáže v určitých momentoch taktiež faulovať, dokonca funguje i výmena pozícii alebo zdvojenie či bránenie telom. Občas však rozhodne naštvú kiksy vo vašej obrane, keď si podkošoví hráči nevšímajú loptu a držia svoju pozíciu, čím umožnia nabiehajúcemu útočníkovi poľahky skórovať po nepresnom pokuse súpera.