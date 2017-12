Telekomunikačný úrad zverejnil záujemcov o frekvencie

BRATISLAVA 15. novembra (SITA) - Telekomunikačný úrad po októbrovom zverejnení šiestich výziev na predkladanie ponúk do tendrov na získanie frekvencií na poskytovanie telekomunikačných služieb evidoval k stanovenému termínu viacero ponúk.

16. nov 2007 o 9:40 SITA

BRATISLAVA 15. novembra (SITA) - Telekomunikačný úrad SR (TÚ) po októbrovom zverejnení šiestich výziev na predkladanie ponúk do tendrov na získanie frekvencií na poskytovanie telekomunikačných služieb evidoval k stanovenému termínu viacero ponúk.

Podľa informácií, ktoré vo štvrtok zverejnil TÚ ide konkrétne o ponuky do výberových konaní na pridelenie frekvencií o "štandardnej" šírke 56 MHz aj o šírke 112 MHz v pásme 26 GHz spoločnosti GTS Nextra, a.s. a T-Mobile Slovensko, a.s. Ponuku do výberového konania na pridelenie frekvencií v pásme 28/29 GHz predložila spoločnosť T-Mobile Slovensko, a.s. a ponuky do výberových konaní na pridelenie frekvencií v pásme 41,5 - 43,5 GHz v lokalitách Bratislava, Trenčín a Trnava predložili spoločnosti MOVYS Com, s.r.o., Orange Slovensko, a.s., Tachyón, s.r.o. a TBDS, a.s.

Podľa úradu stanoví poradie uchádzačov výberová komisia na základe jediného kritéria, ktorým je výška ponúknutej jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií, alebo frekvenčných blokov. Zákon umožňuje operátorom obchodovať s frekvenciami, pričom TÚ bral tento fakt do úvahy a stanovil výšku úhrady ako jediné kritérium z dôvodu jeho maximálnej transparentnosti. Podľa úradu sa tým zároveň vytvoril priestor pre maximalizáciu príjmu do štátneho rozpočtu za tieto frekvencie.

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ) v októbri zverejnil šesť výziev na predkladanie ponúk do výberových konaní na získanie frekvencií na poskytovanie telekomunikačných služieb. Vybrané frekvencie umožnia budovať siete a zvýšiť konkurenciu pri poskytovaní služieb, akými sú digitálna televízia, internet, hlas pre koncových užívateľov, alebo poskytovanie takzvanej poslednej míle pre alternatívnych operátorov. TÚ vo výberových konaniach určil ako jediné hodnotiace kritérium výšku ponúknutej ceny za pridelenie frekvencií, respektíve frekvenčných blokov, pričom stanovil minimálnu očakávanú cenovú ponuku. Víťaz každého tendra získa pridelené frekvencie na 10 rokov.

Tri výzvy sa týkajú pridelenia frekvencií v pásme 41,5 až 43,5 GHz na poskytovanie sietí určených na prevádzku multimediálnych služieb v lokalitách Bratislava, Trenčín a Trnava. TÚ stanovil minimálnu ponuku pre oblasť Bratislavy 500 tis. Sk a pre zvyšné dve lokality po 200 tis. Sk. Ďalšie dve výzvy sa týkajú pridelenia frekvencií na poskytovanie bezdrôtovej prístupovej siete vo frekvenčnom pásme 26 GHz pre oblasť celého Slovenska. V jednom prípade ide o pridelenie bloku frekvencií v štandardnej šírke 56 MHz, kde úrad očakáva minimálnu cenu 1,5 mil. Sk a v druhom prípade ide o pridelenie dvojnásobnej šírky 112 MHz, kde TÚ stanovil minimálnu cenu 3 mil. Sk. Siete FWA umožňujú poskytovanie dátových a hlasových služieb a poskytovanie poslednej míle pre alternatívnych operátorov. Posledná výzva sa týka pridelenia frekvencií v pásme 28/29 GHz, ktoré slúžia operátorom na vybudovanie celoslovenskej chrbtovej siete. Pri nej stanovil úrad očakávanú minimálnu ponuku na 1,5 mil. Sk.