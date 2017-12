Obedná pauza: neposlušné farby

Vašou úlohou v dnešnej flešovke je poprepínať farby a vzory tak, aby korešpondovali so zadanými. Nebudú vás však vždy poslúchať a občas sa zmenia aj bez vášho pričinenia.

16. nov 2007 o 11:30 Slavomír Benko

Hra Caixa pred vás predostrie 9 stĺpcov so zafarbenými vrcholmi. Práve tie budete prepínať a voliť na nich rôzne farby a vzory. Stĺpce postupne klesajú a vždy, keď sa dotknú zeme, vymrštia sa naspäť. To by vás vlastne nemuselo trápiť, nebyť toho, že pri tom zakaždým zmenia farbu doštičky nad nimi, úspešne vám tak mariac snahu všetko zosúladiť v danom časovom limite. Preto sa od vás vyžadujú pohotové reakcie a štipka logického uvažovania. Poradie farieb totiž má svoj pravidelný cyklus, ak si ho správne zapamätáte, môžete určité stĺpce nastaviť tak, aby doštičky zmenili v správny moment na požadovanú farbu.

Ovládanie:

Ponúkanou paletou farieb prechádzate klikaním na vrcholy kvádrov. Snažte sa zapamätať poradie, v akom farby nasledujú, aby ste mohli taktizovať a, v neposlednom rade, aby ste pri rýchlom klikaní požadovanú farbu "neprepásli". V hre je totiž každá sekundička cenná.

Časomiera je v pravom hornom rohu, nad stĺpcami si zas v každom novom kole musíte skontrolovať farbu, ktorú chcete všade nastaviť.

