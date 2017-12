ZOS chce systémové riešenie problému audiotexových čísel

Združenie občianskej sebaobrany (ZOS) chce dosiahnuť zákonnú úpravu, ktorá by riešila problém volaní na audiotexové čísla prostredníctvom funkčného systémového riešenia.

15. nov 2007 o 16:23 SITA

BRATISLAVA. Združenie občianskej sebaobrany (ZOS), ktorého činnosť je zameraná na ochranu práv spotrebiteľov, chce dosiahnuť zákonnú úpravu, ktorá by riešila problém volaní na audiotexové čísla prostredníctvom funkčného systémového riešenia. Na štvrtkovej tlačovej besede ZOS, ktorá sa konala po okrúhlom stole na tému "Stop poškodzovaniu spotrebiteľov dodávateľmi telekomunikačnej služby", na ktorom sa zúčastnili zástupcovia telekomunikačných operátorov Slovak Telekom, a.s., Orange, Telekomunikačného úradu SR, Ministerstva hospodárstva SR a samotní poškodení zákazníci, to povedala PR manažérka ZOS Jana Miklovičová. Problém vidí ZOS najmä v nedostatočnej informovanosti o tarife za volania na tieto čísla. Existuje tiež nedostatočná kontrola nad systémom presmerovaní na záznamník, ktoré sú tiež spoplatňované ako hovor dvoch účastníkov volania.

ZOS eviduje sťažnosti koncových užívateľov telekomunikačných služieb, ktorý využili možnosť telefonovania na audiotexové čísla, pričom výška faktúry za tieto služby nezodpovedala skutočnému stavu. Audiotexové čísla sú telefónne čísla, ktoré sú spoplatňované zvýšenou tarifou. Ako agentúru SITA informoval hovorca Telekomunikačného úradu SR (TÚ) Roman Vavro, v prípade nesprávneho vyúčtovania alebo nekvalitne poskytnutej služby je potrebné, aby užívateľ služby podal reklamáciu u podniku, ktorý mu službu poskytol. "V prípade, že s výsledkom reklamačného konania nebude spokojný, tak je oprávnený predložiť spor TÚ, ktorý ho rieši mimosúdne. Napriek tomu, že úrad pri riešení sporu nemá rozhodovacie kompetencie, tak dosahuje pomerne vysokú úspešnosť," povedal Vavro, pričom dodal, že v roku 2006 bola táto úspešnosť 69-percentná.