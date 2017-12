Samsung Serenata: večerná ľúbostná pieseň s podporou Bang&Olufsen

16. nov 2007 o 0:00 Ivan Kahanec

Serenáda -y -nád ž. (v angličtine Serenata)

1. večerná ľúbostná pieseň: spievať serenádu

2. inštrumentálne dielo s takou tematikou: serenáda pre sláčikový orchester;

serenádový príd. (Zdroj: Slex99)

Dizajn a displej

Samsung Serenata patrí rozhodne medzi pár tohtoročných telefónov s najlepším dizajnom. Už na prvý pohľad ide o zaujímavý vzhľad a najmä usporiadanie jednotlivých súčasti - na mieste klávesnice je dotykový displej a na mieste displeja je veľké kruhové ovládacie tlačidlo á la iPod. Tam to aj končí. Viac tlačidiel na telefóne nenájdete. Dotykový displej tiež nie je plnohodnotne dotykový - nedá sa na ňom písať ani vyberať medzi položkami v menu.

Samsung Serenata Pozrite si parametre Samsungu Serenata v našom katalógu.

Dotykom možno z pohotovostnej obrazovky spustiť hudobný prehrávač, dve rýchle menu a dotykom do stredu sa dá dostať k vytáčaniu telefónnych čísel. Displej je dostatočne veľký, jeho uhlopriečka je 2,26 palca, rozlíšenie 240 x 240 pixelov a zobrazí 262-tisíc farieb. Je aj pomerne dobre čitateľný na priamom slnku a farby zobrazuje verne.

video //www.sme.sk/vp/1856/

Vráťme sa ešte k dizajnu telefónu. Tvar telefónu nie je tradičný tehloidný, ale horná časť je zaoblená do polkruhu a spodná časť je smerom dozadu skosená. Na zadnej strane je umiestnený integrovaný stojan telefónu. Keďže ide o hudobný telefón, má zabudovaný aj pomerne slušný reproduktor. Ten je bežne schovaný a vysúva sa z hornej časti telefónu. Povrch telefónu je pogumovaný a niektoré jeho časti sú kovové. K batérii a SIM karte sa možno dostať len po otvorení stojanu a vysunutí reproduktora. Výmena SIM karty však prebehne pomerne rýchlo.

Telefón má pevnú konštrukciu, ktorá pri stlačení nevŕzga ani nepraská. Telefón je pomerne ťažký, za čo môžu zvolené materiály. Jeho rozmery sú 109 x 63 x 20 milimetrov a hmotnosť je 136 gramov.

Ovládanie

Na ovládanie slúži otočné koliesko podobné tomu v prvých iPodoch. Koliesko sa otáča a je možné ho aj stláčať vpravo, vľavo, hore a dole. Vnútri kolieska je ešte potvrdzovacie tlačidlo, ktorým sa aj vstupuje do menu. Štyrmi smermi kolieska sa ovláda prijatie a odmietnutie hovoru, vymazávanie a návrat späť v menu. Niektoré činnosti možno ovládať aj priamo dotykovým displejom. V podstate ho možno rozdeliť na niekoľko dotykových zón - stred, horná časť a spodná časť. Po dotyku na displeji v strede a jeho okolí sa spustí vytáčanie a možno vytáčať telefónne čísla. Samotné vytáčanie sa realizuje otočným kolieskom. V hornej a dolnej dotykovej časti je niekoľko virtuálnych tlačidiel, ktorých funkcia sa mení. V pohotovostnom režime sú v hornej časti dve tlačidlá - menu a music. Stlačením music sa vojde do hudobného prehrávača a stlačením menu do rýchleho menu so skratkami.

video //www.sme.sk/vp/1857/

Ovládanie otočným kolieskom je veľmi rýchle, no písanie a vytáčanie čísel už také rýchle nie je. Je priam pomalé, čo nie je spôsobené rýchlosťou operačného systému, ale systémom písania a vytáčania. Pri písaní si totiž prv treba zvoliť trojicu písmen, ako pri klávesoch, a potom stláčaním stredu kolieska vybrať potrebné písmeno. Vytáčanie čísel zase prebieha na akomsi kruhovom ciferníku.

Pohyb v menu a v zozname kontaktov je však bleskový.

Menu a operačný systém telefónu

Operačný systém telefónu je uzatvorený. Menu telefónu tvorí zoznam položiek, pričom chýbajú ikony na začiatku každého riadku. Pohyb v menu je bleskurýchly. V hlavnom menu sú správy, prehliadač, organizér, multimediálna knižnica, telefónny adresár, zoznam hovorov, aplikácie, nastavenia a simtoolkit menu. Každé ďalšie submenu je tiež vo forme zoznamu bez ikoniek. Telefón nemá aktívny pohotovostný režim (Active desktop).

Funkcie

V telefóne sú bežné funkcie ako kalendár, budík, svetový čas, kalkulačka, konvertor mien, diktafón, poznámkový blok a zoznam úloh. Diktafón umožňuje nahrávať hodinové záznamy, no nie je možné nahrávať telefonáty. Chýba možnosť prehliadania kancelárskych dokumentov.

Telefónny adresár

Telefónny adresár v Samsungu Serenata je viacpoložkový a pojme 1000 kontaktov. Kvôli rýchlejšiemu vyhľadávaniu v zozname sa kontakty zobrazujú tak, že je v hornom riadku abeceda a najprv si musí používateľ zvoliť správne písmeno. Zoznam písmen je dynamický, teda nevyužité písmená sa nezobrazujú. Potom po zvolení správneho písmena sa dá vyhľadávať medzi zodpovedajúcimi kontaktmi. Tento mód vyhľadávania sa nám zdal rýchlejší, ako vyhľadávanie v abecedne zoradenom zozname, ktoré možno tiež využívať.

Správy

Tak Samsung Serenata nie je telefón na posielanie textových správ. Ich písanie je totiž zdĺhavé. Aj tak možno z telefónu odosielať SMS, MMS a e-maily. Písanie správ funguje nasledovne. Najprv si treba zvoliť skupinu písmen, ktoré sú rozdelené rovnako, ako keby boli na alfanumerických klávesoch. Potom ešte treba vybrať presne potrebné písmeno. Naopak, posielanie multimediálnych súborov je jednoduché a rýchle. Pri písaní nemožno využiť prediktívny slovník T9.

Multimédia a Java

Samsung Serenata je hudobný telefón o čom svedčí aj nápis Bang&Olufsen na prednej strane pod displejom. Tento výrobca špičkovej high-end audio techniky dodal pre Samsung zosilňovač typu ICEpower. Ten zaručuje skreslenie maximálne o 1 percento a odstup signálu od šumu na úrovni 80 dB. Zvukový výkon prehrávača je teda na špičkovej úrovni. Je len škoda, že telefón nemá 3,5 mm jack konektor pre priame pripojenie slúchadiel. Používateľ tak musí použiť dodávanú redukciu, pričom každé použitie nadbytočného konektora sa prejaví v znížení kvality zvuku - samozrejme, počuje ho len trénované ucho.

Hudobný prehrávač ponúka tradične hudobnú knižnicu, ktorá triedi skladby podľa názvu, interpreta, albumu či žánru. Prehrávač dokáže pracovať aj s playlistami a podcastmi. Počas prehrávania možno zvýrazniť basy, jednotlivé skladby možno prehrávať náhodne alebo opakovane. V prehrávači sme nenašli nastavenie ekvalizéra, čo by sme pri hudobnom telefóne očakávali. Serenata teda zrejme nastavuje ekvalizér podľa žánru.

Hlasitosť reproduktora je slušná a ozvučí bez problémov menšiu miestnosť.

Telefón nepodporuje java aplikácie.

Dáta a pamäť

Hoci telefón nepodporuje pamäťové karty, má k dispozícii slušnú kapacitu vstavanej pamäte - štyri gigabajty. Táto pamäť v súčasnosti postačuje aj pre náročnejších používateľov.

So Serenatou sa dá pripojiť aj k internetu a to maximálnou rýchlosťou 3,6 megabitu za sekundu vďaka podpore sietí 3G a ich nadstavby HSDPA. Mimo pokrytia 3G je k dispozícii len GPRS s maximálkou 56 kilobitov za sekundu. Na pripojenie k počítaču a iným mobilným zariadeniam poslúži bluetooth v2.0 s A2DP profilom pre prenos stereo zvuku. Na rýchlejší prenos skladieb je k dispozícii USB 2.0. Nevýhodou je, že Samsung nepoužil štandardný miniUSB konektor ale proprietárny.

Fotoaparát

Telefón nemá vstavaný fotoaparát.

Batéria

V telefóne je Li-Ion batéria s kapacitou 1000 mAh. Výdrž telefónu je na slušnej úrovni a pri nízkom zaťažení nám vydržal zapnutý vyše 5 dní bez vypínania na noc. Pri bežnom používaní a najmä pri posluchu hudby cez hlasný reproduktor sa táto doba výrazne zníži.

Celkové hodnotenie

Samsung Serenata je mobilný telefón určený pre úzku skupinu záujemcov, ktorí hľadajú netradičný dizajn a zároveň chcú mať špičkový hudobný prehrávač a mobilný telefón v jednom. Po hudobnej stránke ide v tomto prípade o špičku medzi mobilmi, ale aj jednoúčelovými hudobnými prehrávačmi. Používateľ si však musí zvyknúť na to, že nie len hudobný prehrávač, ale aj telefónne funkcie musí ovládať otočným kolieskom. Ide to a je to aj veľmi rýchle, no na druhej strane, písanie trvá neskutočne dlho. Kto teda nepíše veľa SMS správ a skôr telefonuje, tento hendikep nepocíti.