Lost - Nezvestní v hre

Herných spracovaní úspešných seriálov je nesmierne malé množstvo. Teraz tu máme dokonca spracovanie jedného z najúspešnejších seriálov.

15. nov 2007 o 12:50 Ján Kordoš

Príchod na herné pole preto musel vziať herný gigant riadne do svojich rúk a okamžite ukázať, že na to má a k známemu menu pridá i kvalitu. Čochvíľa sa objaví Beowulf, no nás viac zaujíma úspešný seriál Lost. Dodnes si nepamätáme príliš veľa seriálových hier: kedysi dávno to boli kvízové hry z Friends, bavili sme sa pri Desperate Housewives, ale inak sucho a slabota. Lost (alebo u nás Nezvestní) sú nesmierne známi, natáčaná štvrtá epizóda je momentálne zrejme najočakávanejším pokračovaním seriálového sveta. Akokoľvek sa na to pozrieme, lepšiu predlohu si Ubisoft ani vybrať nemohol. Pre nás je dôležité, že si nebude príbeh cucať z prstu alebo opakovať už raz „zažité“ udalosti z pohľadu hlavných hrdinov, ale sa na celú situáciu pozrie iným okom. A najlepšie na tom všetkom je, že na zápletke spolupracovala aj scenáristka seriálových epizód, Dawn Kelly.

Keď po prvýkrát priniesli tvorcom seriálu konkrétny návrh s hrou, tí boli doslova unesení touto ideou a rozhodli sa okamžite na spolupracovať i na hre. Na začiatku je všetko úplne rovnaké. Let Oceanic 815 nečaká šťastné pristátie, respektíve nie na vopred určenom mieste a po havárii necháva na tajomnom ostrove niekoľko ľudí napospas osudu. Stretnete sa s každou známou postavou, ktorá sa v seriáli predstavila a odohrala si svoje. Určite teda môžeme rátať s Jackom, Kate, nezabudlo sa na Sawyera, Hurleyho, Charlieho, Sayida, Michaela a jeho syna alebo Locka. Vymenovávať a charakterizovať všetky postavy však nie je našou úlohou. Tvorcovia vopred prehlasujú, že do hry síce môžete vkročiť aj seriálom nepoznačení, avšak takých je medzi vami určite málo a to, čo všetko viete, sa bude istotne hodiť.

Hlavnou postavou sa totiž stáva Elliot, novinár, ktorý taktiež prežil nebezpečný pád lietadla, avšak ako to už býva zvykom, stratil pamäť a tým pádom sa stáva pre ostatných preživších úplne neznámym. Keďže nepoznáte svoju minulosť, neviete nič o svojich nových priateľoch, hlavná časť hry bude založená na vzájomnom poznávaní sa a získavaní si dôvere ostatných. Najdôležitejšie však bude jednoducho prežiť. Hra je založená na epizodickom charaktere, takže celou hrou sa prenesiete cez 7 častí, pričom by na začiatku každej malo nasledovať tradičné zhrnutie posledných udalostí.

Cieľom bude navzájom si pomáhať. Príbeh je zložený z troch prvých sezón a žiadnym spôsobom sa nesnaží odpovedať na otázky nastolené posledným dielom tretej série. Väčšina úloh má svoj základ v seriáli: na začiatku to bude záchrana preživších, neskôr sa istotne pozrieme k Black Smoke alebo navštívime aj poklop do základne Dharmy alebo aj Tých Druhých a... jednoducho si prejdeme udalosti známe zo seriálu. To by vo svojej podstate nebolo až tak zábavné, lenže tieto kúsky príbehu budeme sledovať z iného uhlu pohľadu, často pri nich ani nemusíme byť a budeme sa zapodievať úplne inými vecami. Ako bude čas plynúť, začnú na povrch vychádzať nové skutočnosti, všetko sa bude zamotávať, neviete, komu máte vlastne veriť. V tomto si i hra zachová ducha príťažlivého seriálu.

Ďalšou dôležitou súčasťou budú flashbacky. Keďže tie zo seriálu už poznáme, budú Elliotove spomienky určite zaujímavé a objasnia nám minulosť hlavného hrdinu. Podľa všetkého pôjde o hrateľné sekvencie. Elliot je novinár, nevyhne sa používaniu fotoaparátu, ktorý má so sebou a môže zaznamenávať pre zápletku dôležité skutočnosti a s nimi sa následne podeliť s postavami, ktorým dôveruje. Komunikácia s ostatnými bude nesmierne dôležitá a bude založená hlavne na rozhovoroch s ostatnými. Áno, už teraz sa tešíme na Hurleyho „Dude“! To však nie je všetko, na pláži dlho stroskotanci nevydržia a musia sa odhodlať vkročiť do džungle – a pre hráča nastáva dôležitý moment, pretože bude skúmať prostredie. Občas sa vyskytne aj nejaká akčná sekvencia, no zbraň dostanete do rúk málokedy, ale občas sa ozbrojeným konfliktom nevyhnete.

Veľkú časť hry budú zastupovať logické hádanky a rôzne rébusy založené na manipulácií s objektmi a podobne (hackovanie, oprava predmetov). Akcie bude pomenej a nám to vôbec nevadí. Zatiaľ bolo uvoľnené len prvé video, z ktorého sa grafické spracovanie zatiaľ veľmi posudzovať nedá, avšak už teraz vieme, že Lost pobežia na engine Ghost Recon: Advanced Warfighter 2, ktorý je špeciálne upravený, aby zvládol zobraziť husto zalesnené exteriéry, pretože GRAW2 sa odohrával v pomerne monotónnej púštnej oblasti, ktoré boli živšie vďaka obytným zónam. Nebudeme sa preto ani my zaoberať grafikou, do konca vývoja zostáva ešte pomerne dlhá doba, aby sme to zistili. Najlepšie by bolo, keby hlasy postáv nadabovali samotní herci. Uvidíme ako sa k tomu postavia protagonisti, vzhľadom na licenciu by to však nemuselo byť až tak zlé. Predbežný termín vydania je stanovený na jún 2008 pre PC, Xbox 360 a Playstation 3. Určite je na čo sa tešiť, Lost majú šancu stať sa projektom, ktorí má mnoho fanúšikov medzi hráčmi, tvorcovia nie sú zviazaní termínmi, spolupracujú s tvorcami a... a ide predsa o štúdio Ubisoftu, ktoré pracovalo napríklad na Assassin´s Creed.