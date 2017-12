Na blogu Pravdy zmazali obsah troch národniarskych blogov

15. nov 2007 o 9:14 TASR

Bratislava 15. novembra (TASR) - Administrátor blogového portálu denníka Pravda zmazal v októbri obsah troch národne orientovaných blogov. Išlo o internetové zápisníky predsedu Slovenského hnutia obrody Róberta Šveca, Viliama Černáka a Ladislava Siváka. Všetci traja prispievajú aj na webstránku Národný pozorovateľ.

O zmazaní obsahu blogov rozhodol riaditeľ multimediálneho úseku spoločnosti Perex Jaroslav Matyáš. Spoločnosť vydáva denník Pravda a vlastní portál blog.sk. Matyáš pre TASR odmietol pomenovať dôvody odstránenia blogov a svoje konanie obhajoval podmienkami poskytovania služby, s ktorými musia blogeri súhlasiť.

Černák konanie Matyáša pripisuje majetkovému pozadiu vlastníka serveru. "Sto percent akcií vydavateľstva Perex kúpila v júli tohto roku britská skupina Daily Mail and General Trust prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Northcliffe International. Majiteľom Northcliffe je Viscount Rothermere, ktorého predok prežíval Trianon ako traumu a ktorý nabádal Adolfa Hitlera na inváziu Rumunska," uviedol pre TASR. Černák sa nazdáva, že takýmto spôsobom sú na Slovensku umlčiavané hlasy, ktoré nesúhlasia s názorom "maďarských šéfov".

Matyáš svoje kroky Švecovi zdôvodnil ochranou dobrého mena a obchodných záujmov svojho zamestnávateľa. "Myslím si, že je zbytočné diskutovať o slobode prejavu," vysvetľoval. "Musím chrániť záujmy firmy, ktorá ma platí, ktorá pôsobí na silne konkurenčnom trhu a ktorá živí približne dvesto ľudí."

Autorom zmazaných textov sa nepáči ani to, že ich na zákrok vopred neupozornili. Matyáš to priznal a Švecovi sa za to ospravedlňoval tým, že musel konať rýchlo.