V kráľovstve kvantových javov

Vďaka ľudskej fantázii, presahujúcej všednú realitu, umožnil Lewis Carrol svojej svetoznámej literárnej Alici prežiť neuveriteľné dobrodružstvá v krajine divov.

15. nov 2007 o 0:00 Dagmar Gregorová

Sama, či s pomocou dvoch svojráznych sprievodcov, Kvantového mechanika a Klasického mechanika, Alica spoznáva prazvláštne zákony panujúce v ríši elementárnych častíc, ktoré sa s ňou rozprávajú v podobe rôznych postavičiek. Cesta ju zavedie do kvantových inštitúcií - do Heisenbergovej banky, Ústavu mechaniky, Kodanskej školy, Fermiho - Boseho akadémie, do Stavovej realitnej a Virtuálno - realitnej kancelárie. Prechádza parkom Virtuálnej reality či morom Prázdnoty, kde sa cez potenciálovú jamu prepadá pomedzi elektróny k hradbám Rutherfordštajnu - do kráľovstva atómového jadra.

Takto interaktívne spoznáva Alica tajomstvá stavby hmoty. Ako sa elementárne kvarky spájajú s pomocou iných častíc, gluónov, nositeľov silnej jadrovej interakcie, do protónov a neutrónov. A aké sily ich udržujú pospolu v malých atómových jadrách uprostred oblaku elektrónov, ktorým vládne Pauliho vylučovací princíp. Prečo Heisenbergov princíp neurčitosti znemožňuje presne zmerať zároveň polohu a hybnosť častice. Alica postupne začína chápať význam dovtedy pre ňu neznámych pojmov: rozdelenie pravdepodobnosti, interferencia, kvantová fluktuácia, tunelovanie cez energetickú bariéru, virtuálna častica, antičastica, superpozícia amplitúd a ich redukcia, fermióny a bozóny, stimulovaná emisia.

Pomerne útla knižka Roberta Gilmora nie je, ako by napovedal letmý pohľad, určená deťom. Inšpirácia známou rozprávkou iba pomohla autorovi nájsť príťažlivú, pomerne zrozumiteľnú a doslova pôvabnú alegorickú formu ako poodhaliť tým, ktorí sa o jadrovú a kvantovú fyziku bližšie nezaujímali, kvantový svet, prapodstatu každej hmoty a fyzikálnej interakcie. Veď ak sa na univerzum pozrieme cez prizmu poznania na najväčšej a najmenšej rozmerovej škále, objavíme jeho také neuveriteľné a fascinujúce podoby, že aj najbujnejšia ľudská fantázia bude prikrátka.

Kto by chcel hlbšie načrieť do tajomstiev kvantovej ríše, môže siahnuť po ďalšej vynikajúcej, aj keď podstatne náročnejšej a odbornejšie napísanej vedecko-populárnej knižke nositeľa Nobelovej ceny Martinusa Veltmana: Fakty a záhady vo fyzike elementárnych častíc (vydavateľstvo Academia, Praha, 2007). Je to úžasný, napínavý príbeh bez konca.

* Robert Gilmore: Alica v kvantovej ríši. Alegória kvantovej fyziky.

* Preložil Jiří Langer.

* Vydavateľstvo Ladislav Horáček - Paseka, Praha, 2007.