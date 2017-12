Uncharted: Drake´s Fortune - nástupca Indiana Jonesa

Máme radi prekvapenia, dokonca ich milujeme. V prípade Uncharted: Drake´s Fortune sme však prekvapení neboli.

14. nov 2007 o 9:43 Ján Kordoš

Atak v podobe kvalitných kúskov je zakončený skutočne kráľovským projektom, pre ktorý sme mali, máme a aj budeme mať slabosť. Možno nás niektorí z vás pochopia, ale Indiana Jones pre nás predstavuje priam kultovú postavu z vynikajúcich filmov. Sme zvedaví ako sa zostarnutý Harrison Ford popasuje so svojim štvrtým vystúpením, dokonca upierame oči aj na herný projekt od LucasArts, aj keď tu už u nás badať nedôveru. Nevadí nám to, našli sme si nový vzor, nového dobrodruha pátrajúceho po poklade v spoločnosti dvoch postáv, dôležitých pre príbeh. Nathan Drake je moderný lovec pokladov. A neúspešný, ale v jeho očiach vidíte ten správny lesk, ktorý vám napovie, že to síce nie je až tak charizmatický hrdina, no iskra mu nechýba a držíte mu palce. Z pohľadu tretej osoby videná akčná hra, v ktorej hlavný hrdina verí, že je potomkom slávneho piráta Sira Francisa Drakea, ktorý pracoval pre anglickú kráľovnú. Jeho tajomstvami zahalená smrť vám však dáva nádej. Práve preto sa vyberie na šíre more hľadať rakvu zosnulého piráta spoločne s reportérkou Elenou Fisher. Prirodzená kráska s ľudskou tvárou (pri pohľade na Laru Croft i obyčajným a o to príťažlivejším hrudníkom) je celá horúca za odhalením tajomstva.

Obsahom prvej úrovne je práve vylovenie rakvy a následné bránenie sa pred nájazdom pirátov. V truhlici však nenachádzate žiadne pozostatky, lež iba denník. Slovíčko iba by sme mohli škrtnúť, pretože práve tento dokument vás má priviesť k bájnemu pokladu El Dorado. Proti pirátom si vyskúšate základné ovládanie bojov, aby vás po niekoľkých minútach zachránil váš mentor, Victor Sullivan. Starší pán, dobrodruh a ako neskôr zistíte, aj trochu problematický charakter, je vašim tretím spoločníkom. Rozpletať príbeh postáv tu nebudeme, ide o lineárne dobrodružstvo, preto by ste si mali následné zvraty v príbehu vychutnať sami. Nie sú to závratné prekvapenia, nad ktorými sa vám zježia všetky chĺpky tela, no do akčného dobrodružstva zapadajú výborne.

Uncharted: Drake´s Fortune by sme mohli nazvať akčnejším Indiana Jonesom, či v prípade posledného Tomb Raideru i akčnou Larou Croft v mužskom prevedení. Príde síce i na klasické lozenie po skalách, zdolávanie priepastí, hľadanie cesty či dokonca aj logické hádanky, pri ktorých využijete spomínaný denník. Hlavnou časťou sú však boje. K Nathanovi však patria akosi prirodzene, nepôsobia žiadnym velikášskym alebo hrdinským dojmom, pri ktorom hlavná postava kosí protivníkov po stovkách. Nathan je taký minimalistický hrdina – síce padne dosť nepriateľov, vždy je to malá skupina, či partaj väčšia pri striedaní akčnej časti s akrobatickými kúskami. Vôbec to však nie je nasilu, pretože po poklade baží aj niekto iný a ten má za sebou vreckovú armádu. Strelná časť by sa dala prirovnať ku Gears of War, pretože vašim základným prvkom potrebným k úspešnému prekonaniu úrovne je krytie sa za prekážky. Spoza nich sa občas vystrčíte a snažíte sa nepriateľa poslať do večných lovísk. V prípade, že sa rozhodnete si to s ním vysvetliť ručne, nasleduje úplne jednoduché stláčanie tlačidla pre útok, prípadne doplnenie so špeciálnym pohybom, ktorý automaticky zvolí vhodnú – a samozrejme oku lahodiacu – sekvenciu úderov.

Onú akrobatickú časť netreba bližšie predstavovať nikomu, kto si vyskúšal Tomb Raidera. Veríme, že je to drvivá väčšina z vás a v tom prípade nájdete hojné zastúpenie tohto spôsobu hrania i v Uncharted: Drake´s Fortune. Budete sa driapať na stĺpy, preskakovať prekážky, rúčkovať, hojdať sa na lianách, presúvať predmety, aktivovať páky, balansovať na kmeňoch stromov a to všetko je samozrejme zábavné. Občas, skutočne len občas (a je to rozhodne škoda) sa pripravte i na logickejšie úlohy spojené s odomknutím cesty vpred. Nejedná sa o zložité hádanky, nápovedu nájdete v denníku. Budete aktivovať mechanizmus stláčaním pák v správnom poradí, natáčať symboly v hrobke na otvorenie tajnej cesty alebo sa rovnako zahráte so sochami v tajomnom sídle v knižnici. Sú to pomerne primitívne prekážky, ale ich vyriešenie vás poteší rovnako, akoby ste sa s nimi mordovali niekoľko desiatok minút. Na úplný záver sa dostanú k slovu aj dopravné prostriedky. V džípe budete unikať džungľou nepriateľom a vašou jedinou úlohou je zostreľovať nepriateľov v iných automobiloch. Vodný skúter nielen ovládate, ale i strieľate a na vode si užijete určite dosť radosti a zároveň i starostí. Tu totiž máte na svedomí obe postavy, pričom nemôžete naraz riadiť i strieľať. Výsledok je chvíľu mätúci, ale ide len o silu zvyku.

Týmto pádom máte predstavu o tom, čo vás vlastne všetko čaká, teraz sa pozrieme na to, ako to vlastne celé dopadlo. Dobre, už viete, že na výbornú a hrá sa to skvele, len by bolo lepšie si to trochu rozobrať. Nechceli sme vám prinášať všetky príklady z hrania, bola by ochudobnená atmosféra celej hrateľnosti, ktorú by sme s kľudným svedomím mohli prirovnať k filmovej. Uncharted: Drake´s Fortune je totiž vskutku ako animovaný film, na ktorý sa výborne pozerá.

GRAFIKA 10 / 10

Môžete nám to trieskať o hlavu ešte niekoľko rokov, ale nám pripadá grafické spracovanie Uncharted: Drake´s Fortune doslova božské. Je to hra obmedzená z hľadiska voľnosti pohybu, ktorá tu vlastne ani nie je. Tunel vedúci jedinou možnou cestou vám nedovolí vykročiť tamto za humná nepriepustnej džungle, ani v chrámoch sa nepozriete za vysoké skaly a podobne. Už zo samotných obrázkov však musíte aj vy uznať, že grafika a jej spracovanie na vynikajúcej, málokedy videnej úrovni. Celé je to totiž (aspoň pre nás) o tom, že sa v danom prostredí musíme cítiť príjemne a všetko to musí pôsobiť uveriteľne. V Uncharted je hluchých miest zúfalo málo. Začiatok na lodi vám prvé dojmy nepokazí, z džungle budete uchvátení, chrámy vás dostanú svojou záhadnosťou, staré pevnosti majestátnosťou, pri interiéroch v podzemí cítite to nevysvetliteľné čaro objavovania miest, do ktorých už riadne dlhú dobu nik nevstúpil. Kašleme na fyzikálny model, ktorý rozhodne nie je taký ako v Crysis a nemôžeme zrovnávať krajinu so zemou – postačí nám aj skvelá grafika s precíznym a precíteným dôrazom na detail. Zúrivo dráždiace farby zelenej obalenej do slnečných lúčov páli takmer ako v skutočnosti a kobky sú chladné ako naozaj. Cítili sme sa ako naozaj tam, presne na tom mieste, kde by Nathan bojoval o svoj život, preskakoval cez prekážky.

Použité moderné efekty to len a len znásobujú. Rozmazanie pohľadu je používané často, ale na rozdiel od iných hier nie je na škodu veci, pretože prostredie Uncharted: Drake´s Fortune je pestré. Pri pohybe kamery sa prostredie rozmaže, ostrá zostane iba postava a jej najbližšie okolie. Smrť je indikujúca prechodom do čiernobieleho zobrazenia, takže ťažšie rozoznávate nielen nepriateľov, ale aj dianie okolo seba. Voda je vytvorená taktiež detailne (refrakcia, reflekcia alebo na reálnej fyzike založená simulácia vĺn a čerenia hladiny), neodolali sme pri pohľade na mokré šatstvo hlavného hrdinu (rifle sa sfarbia do tmava, košeľa sa prilepí na telo) a jeho postupné schnutie. Mohli by sme tu na vás vyvaliť kopec pojmov typu Bump Mapping, Blend Shaders, Global Illumination, Texture Streaming, ale to sa jednoducho oplatí vidieť. Tak napríklad reálne prepočítavané tiene sú na mnohých miestach tak verne spracované, až sme nevychádzali z údivu a len sa tak prechádzali popod palmy alebo sa báli v temných miestach, ktoré osvetľovala len naša lampa. Dynamická práca so svetlom jednoducho dokáže divy a detailne zobrazované plochy textúr na jednotlivých objektoch tak budete doslova žrať. Bez príboru.

video //www.sme.sk/vp/1867/

Isteže, všetko je to vlastne len pre nádherný efekt a očarenie, lenže architektúra úrovní stojí za užívanie si tohto hriechu. Pri neinteraktívnych animáciách už po niekoľkých next-gen projektoch veľa vzdychať nebudeme, len pripomenieme, že v Uncharted sú výborného strihu, dokonalej grafiky a bez jediného hluchého miesta. Mimika tváre sa síce nevyrovná doposiaľ neprekonanému gestikulačnému modelu z Heavenly Sword, ale už podľa pohybu tváre viete vyhodnotiť situáciu. Čo sa týka pohybov, tie sú až na niektoré momenty úplne dokonalé. Nechceme to dávať veľmi na verejnosť, pretože ide o veľmi subjektívne pocity z novinárskej verzie, ktorá sa môže zmeniť. Pri chodení po schodoch (či už nahor alebo nadol) nám pripadal beh neprirodzený, ale tu sa nedokážeme ubrániť pocitu, že je to len a len v nás. Pri behu zo schodov akoby Nathan prepletal nohami zboku a smerom nahor to vôbec nevyzerá na ľudský pohyb. Strieľame do vzduchu – priznávame sa, ale hľadáme dôvod, prečo nedať rovných desať, hoci práve Uncharted je tou vyvolenou kráskou, na ktorú sa dá pozerať za každých okolností. Alebo viete čo, čert to vezmi, desiatka to bude: nie je tam síce dokonalý fyzikálny model (hoci sa kamenné prekážky postupne efektne po streľbe rozpadajú, s kopcom iných predmetov to ani nehne), je to hra bez akýchkoľvek výletov do prostredia, ale nám sa sakramentsky páči nielen tou krásou, ale aj atmosférou, ktorá z nej sála. Keď pôjdete na skusy do jedného nacistického plavidla, určite nám dáte za pravdu. Tam animácie miliardy plus jedného pohybu vynikajú na sto percent.

INTERFACE 9 / 10

Príjemné, prirodzené, jednoduché, nepreplácané zbytočnosťami a prehľadné. Také je ovládanie. Či už ovládate kameru (niekedy vám to v rámci filmovosti nie je umožnené a kamerou pohybovať nebudete, ale to je len v niektorých momentoch, hlavne keď chce „režisér“ oddialiť pohľad do diaľky a ponúknuť vám skvostný pohľad) alebo postavu, všetko je to akoby vyrobené priamo na vašu mieru. Trochu by sme síce mohli odfrknúť nad nie vždy viditeľným kurzorom pri streľbe, takže sme ho pri niektorých bojoch museli doslova hľadať, ale keďže sa pri zapnutom mierení nachádza v strede obrazovky, dali by sa tieto prípady spočítať na jednej ruke a i to bola skôr naša nepozornosť. Pri akčných pasážach, v ktorých nebojujete je ovládanie príjemne zjednodušené, na všetko v konečnom dôsledku používate, jedno, nanajvýš dve tlačidlá a analóg na určovanie pohybu. Keď sa chcete spoza prekážky (hoc aj zavesený na skale) vykloniť, stačí namieriť a ďalším tlačidlom vystreliť. Nabíjanie zbrane je praktické taktiež a nie je dôvod nadávať. Zmena rýchlosti pohybu z chôdze do behu je síce spracovaná len v dvoch fázach (čiže chodím alebo bežím), niektoré záchytné body nie sú až tak viditeľné, respektíve netušíte, že či tam, kam skáčete, aj niečo je.

Na druhú stranu postava sa sama pri okraji spustí a drží rukami, takže padať budete len pri nepodarených skokoch alebo samovražedných behoch do náručia smrti. Ukazovateľ zdravia už klasicky chýba, preto sú vašimi jedinými indikátormi ukazovatele stavu zbrane, čiže munície v nej. V jednom momente môžete mať pri sebe len dve z nich: pištoľ a väčšiu zbraň, pričom ich voľba je navolená na krížový ovládač. Denník vyvoláte len na k tomu potrebných miestach (hra vám to povie) a položky v menu preklikávať určite dokáže každý. Občas sme však mali problémy s pritisnutím sa k niektorej z prekážok a museli sme hrdinu na dané miesto doslova napasovať, pretože sa prilepil k vzdialenejšej stene. Zvalíme to na novinársku verziu? Keby aj, deviatka je to zaslúžená.

HRATEĽNOSŤ 10 / 10

Bez akýchkoľvek výhovoriek, prečo tak vysoké číslo, vám prezradíme, že sme k hre ráno sadli a večer s dobrým pocitom odpadli. Nestáva sa to často, vlastne si na túto situáciu takmer už ani nepamätáme, takže to nejakým spôsobom oceniť rozhodne musíme. Uncharted: Drake´s Fortune je hrou, ktorá je z jednoduchého dôvodu nesmierne chytľavá: ona totiž nie je veľmi náročná, ak si osvojíte herné princípy, ona výborne vyzerá a zvučí po technologickej stránke a navyše to celé dokopy vyzerá ako dobrodružný film. S vami v hlavnej úlohe samozrejme. Tento filmový look je tak príťažlivý, že začnete hre odpúšťať tie najhoršie herné aj filmové klišé. Tak napríklad výbušné barely. Tie sú všade len a len na to, aby ste do nich strieľali. Tu do nich streliť musíte, aby sa vám otvorila cesta vpred. Naládujete do barelu za chlapíkom, ktorý si to do vás pokojne páli z jeepu, hoci vy sa držíte na okraji útesu, pod ktorým je veľmi, ale skutočne veľmi hlboký vodopád. Ak sa vám ho aj podarí dostať, cestu otvorenú nemáte, pretože nedokážete preskočiť na druhý ostrovček na okraji vodopádu. Riešením je streliť do barelu, následne vybuchne aj jeep (a vy len pre tú zábavu resetnete úroveň od najbližšieho checkpointu, aby ste vyhodili do povetria auto aj so zloduchom), zakliesni sa medzi dva nepreskočiteľné ostrovy a cesta je voľná.

video //www.sme.sk/vp/1868/

Podobných príkladov by sme mohli nájsť mnoho, ale je to zbytočné. Cesta je len jedna jediná, ste vedení za ručičku, žiadnej odbočky niet a... a keďže to vyzerá filmovo a má to tie správne grády, vôbec sme neprotestovali. Istotne, hru hneď na druhý deň znovu nespustíte, aby ste si vychutnali tú skvelú atmosféru, ale ten filmový dojem sa jednoducho nedá prehliadať a po prvom zahraní si určite poviete, že to rozhodne stálo za tú niekoľko hodín trvajúcu námahu. Je až obdivuhodné, ako sa tvorcom z Naughty Dog podarilo skĺbiť jednoduché prvky: akcia, skákanie a občas nejaká tá história, chvíľa napätia a niekde v pozadí sa črtá aj hádanka. Jednoducho Indiana Jones – síce v akčnejšej podobe, ale tu sa tvorcovia inšpirovali vyššie uvádzaným projektom na konkurenčnú platformu. Spravili rozhodne dobre, pretože boje sú síce komornejšie, no omnoho viac ich prežívate, pretože ani náš hrdina toho mnoho nevydrží a musí sa neustále skrývať. To býva chyba v posledných IJ hrách, ktoré takisto obsahujú súboje, avšak sú zamerané výrazne na silu, pričom tu to pôsobí omnoho viac ľudsky.

Aj keď je príbeh zložený zo starých známych ingrediencií, nedá sa povedať, že by sme ho nehltali. Možno vám prídeme ako staromódny, ale honba za pokladom nás lákala už len preto, že sú tu všetky tie správne prvky: hrdina rozvážny i vtipný zároveň, krásna spoločníčka, tajomný mentor, nacisti a typickí zloduchovia, nejaké to bu-bu-bu, niektoré skutočne podmanivé scény (Pamätáte ako v Lost našli starý koráb uprostred pralesa? Tu vás čaká niečo podobné!) a hlavne ten poklad, dopredu vás tlačí odhalenie celého tajomstva. Každá, každučká úroveň ponúka zmes všetkého, čo v hre nájdete, ale správne namiešané súčasti tvoria z hrania celistvý blok zábavy. Bojujete, minútku si užijete pri hľadaní cesty ďalej, môže sa objaviť nejaký ten protivník a znovu idete vpred. Aj keď niekedy budú vyzerať niektoré pasáže až príliš herne (skákanie po múroch hradby), ba priam až neuveriteľne, prejdete nimi za pár minút a filmová jazda pokračuje. Uncharted: Drake´s Fortune je vo svojej podstate jednoduchá hra (na strednej obtiažnosti), prejdete ňou ako nôž maslom, no práve to, že vás nič zbytočne nezdržuje a neotravuje v ceste vpred (pričom si nevydýchnete a idete stále ďalej a ďalej, pretože tam za zákrutou už na vás čaká nové miestečko, ktoré sa vám zapáči), zvyšuje hrateľnosť a podtrhuje zážitok. Mohli by sme vám rozprávať mnoho príbehov: prepadajúci sa most, zábava so skútrom na rozbesnenej rieke a vlastne celé to hľadanie miesta ukrytého pokladu je jedna veľmi príjemná jazda. Ako sa to hrá? Vezmite to najlepšie s Tomb Raidera, Gears of War a Indiana Jonesa, zmiešajte a verte nám.

MULTIPLAYER

Hra ho neobsahuje.

ZVUKY8 / 10



Herná postava Herec Nathan Drake Nolan North Elena Fisher Emily Rose Sully Richard McGonagle Navarro Robin Atkin Downes

HUDBA 8 / 10

Sprievodná hudba sa tvári nenápadne, čo jej netreba mať za zlé, pretože svoje kvality ukáže vo vopred daných momentoch, ktoré prichádzajú hlavne v súbojoch, kedy sa rozjarené tóny orchestra dostanú pod kožu každému. Skladby teda znejú vždy len v určitých okamihoch, melódie pri putovaní hustou džungľou nezažijete, ale to v týchto prípadoch vôbec nevadí. Treba totiž povedať, že zvuky a hudba sa vzájomne vynikajúco dopĺňajú a v pralese teda počujete skôr flóru a faunu, zatiaľ čo v podzemí vás privíta tá správna skladba.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10

Ako sme už spomínali, hra je to pomerne ľahká, ale ak sa vám to bude zdať priveľmi primitívne, zvoľte si vyššiu náročnosť. Postupne prituhujúca obtiažnosť dáva o sebe najavo postupne. Je to napríklad aj výberom protivníkov, ktorí sú spočiatku obyčajní pešiaci, neskôr pribudnú tučnejší banditi s brokovnicami či rovno s granátometom a niekoľkými šedinami na hlave sa môžeme pochváliť vďaka vojakom s laserom navádzanými strelami. Ak zbadáte červený pásy prehľadávajúce okolie, istotne po prvýkrát pôjdete za týmto pekným svetielkom, ale budete to praktizovať len do momentu, kedy zistíte, že jedna rana z tejto zbrane sa rovná vašej smrti. A to nepoteší. Systém skrývania sa (tentoraz kvôli laserovým pankhartom) za vhodné prekážky doplňuje fakt, že niektorí nepriatelia sa dokážu premiestňovať. Ak sú v skupine, pokúšajú sa vás dostať z viacerých strán, snažia sa dostať na vás odboku, jednoducho to nevyzerá strojovo. V prípade osamelých nepriateľov je to už biednejšie a vlastne len čakáte na moment, kedy si zapíšete ďalší headshot. Hernú dobu odhadujeme v priemere tak na 10-12 hodín hrania. Nie je to síce extrémne dlhá doba, avšak zábava je to od prvej do poslednej minúty, takže frflanie nikomu nepomôže.

Príjemnou motiváciou v rozohraní dobrodružstva znovu, prípadne len skúšanie nových postupov, je systém odmien. Archievmenty z Xbox 360 pozná určite aj horkokrvný fanúšik PS3. V prvom rade sa priznáme – tento systém odmien považujeme za vynikajúci. To, že Playstation 3 nič také ako všeobecné Gamescore (vaša hodnota bodov ako suma zo všetkých hier), ju síce nerobí menejcennou, ale tento systém hodnotenia má svoje čaro. Naughty Dog to vedia a spravili si vlastný, interný systém pre Uncharted. Celkovo môžete získať tisícku bodov, pričom rozdelenie býva už tradičné: X headshotov, Y zabití tou a tou zbraňou, Z dorazení protivníkov tým a tým úderom (prípadne v rade), nájdenie toľko a toľko pokladov (tradičné secret miesta) a kopec ďalších. Za získané body si postupne odomykáte nielen videá a artworky, ale aj iné špeciality ako rýchlejšie bežanie hry, sépiové zobrazenie a podobne. Je toho mnoho a pre snaživých hráčov je to vynikajúci impulz odomykať si nové bonusy, pretože tie tentoraz skutočne stoja za to.