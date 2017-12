Únia prijala návrhy opatrení na lepšie a lacnejšie telekomunikačné služby

14. nov 2007 o 8:18 TASR

Bratislava, Brusel. Lepšie a lacnejšie služby pri využívaní mobilných telefónov, rýchleho širokopásmového pripojenia na internet či káblovej televízie občanmi Európskej únie (EÚ) majú zabezpečiť návrhy na reformu predpisov EÚ o telekomunikáciách. Tie dnes prijala Európska komisia (EK).

Na dosiahnutie tohto cieľa navrhuje EK posilnenie práv spotrebiteľov, vďaka čomu by mali väčšiu možnosť výberu medzi telekomunikačnými operátormi. Podporili by sa tiež investície do nových komunikačných infraštruktúr, najmä uvoľnením rádiového spektra pre bezdrôtové širokopásmové služby a komunikačné siete by sa stali spoľahlivejšími a bezpečnejšími, najmä pokiaľ ide o vírusy a iné kybernetické útoky.

Nový európsky úrad pre telekomunikačný trh má podporovať Komisiu a vnútroštátne telekomunikačné regulačné orgány pri zabezpečovaní toho, aby sa pravidlá trhu a regulácie spotrebiteľov uplatňovali dôsledne, nezávisle a bez protekcionizmu vo všetkých 27 členských štátoch EÚ. Predtým než sa stanú právnym predpisom, musí návrhy EK schváliť Európsky parlament (EP) a Rada ministrov EÚ.

"Oddnes už jednotný trh bez hraníc pre európskych telekomunikačných operátorov a spotrebiteľov nie je iba snom," povedal predseda EK José Manuel Barroso. Dodal, že telekomunikácie sú oblasťou, kde jednotný trh môže priniesť veľmi konkrétne výsledky pre každého občana vzhľadom na väčší výber a nižšie ceny za používanie mobilných telefónov, ako aj za širokopásmové pripojenie na internet.

"Balíček reforiem telekomunikácií", ktorý dnes v Štrasburgu predložila EK Európskemu parlamentu, zmení predpisy EÚ o telekomunikáciách z roku 2002. Očakáva sa, že do konca roka 2009 sa tieto reformy stanú právnym predpisom a budú sa týkať hlavne nových práva spotrebiteľa, ako je právo zmeniť telekomunikačného operátora za 1 deň; právo na transparentnú a porovnateľnú cenu informácií; možnosť volať zo zahraničia na bezplatné telefónne čísla a účinnejšie využívanie jednotnej európskej tiesňovej linky 112. Využívanie komunikačných sietí by sa malo stať bezpečnejšími pomocou nových nástrojov na boj proti spamu, vírusom a iným kybernetickým útokom.