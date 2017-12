Vaše auto bude raz jazdiť samo

Prestanú nás raz naše autá potrebovať? V súťaži Urban Challenge amerického ministerstva obrany sa prvýkrát automobily bez vodičov pokúšali zdolať nástrahy mestskej premávky.

14. nov 2007 o 0:01 Milan Gigel

Autá, ktoré jazdia bez vodiča, zatiaľ ešte na prvý pohľad nevyzerajú súce na zaradenie do bežného predaja.(Zdroj: DARPA.MIL)

Robotické automobily bez ľudskej posádky súťažili tento rok v novembri už tretíkrát. Namiesto známej prekážkovej dráhy v púšti, ktorú museli zdolať minulé ročníky, si však tento rok prvýkrát vyskúšali simulovanú premávku v uliciach mesta.

Na 88-kilometrovej trase riešili bez pomoci človeka parkovanie, prejazd úzkymi uličkami, križovatkami s obojsmernou premávkou, odbočovanie cez rušný jazdný pruh a množstvo ďalších nástrah. Aj keď si na túto úlohu trúfalo až 89 tímov, do cieľa sa dostalo iba šesť. V roku 2004 sa však k cieľu nepriblížilo ani jedno vozidlo a pred dvoma rokmi uspeli štyri tímy.

Autá vidia a rozmýšľajú

Počítače umiestnené v robotických autách musia vyhodnocovať tisícky rôznych faktorov. Aj preto je ich rýchlosť zatiaľ nízka – v špičke neprekročila hranicu 48 kilometrov za hodinu a priemerná rýchlosť bola iba polovičná.

Stereovízne kamery a radary v robotickom aute digitalizujú okolité prostredie tak, aby softvér vedel odhadnúť, akú situá­ciu bude musieť riešiť v najbližších desiatkach sekúnd.

Všetko sa točí okolo lidaru. Ide o laserový skener, ktorý v reálnom čase vytvára trojrozmerný model bezprostredného okolia automobilu prostredníctvom 64 laserových lúčov rotujúcich rýchlosťou desať otáčok za sekundu. Tie „ohmatávajú“ bezprostredné okolie, aby odlíšili pohybujúci sa automobil od pevnej prekážky, či oblak prachu od budovy. Získané informácie spracujú výkonné počítače, aby následne ovládali prevodovku, brzdy a riadenie.

Úspech i napriek nehodám

Už pri prvých rozjazdoch sa objavili komplikácie a niektoré automobily nezvládali obchádzanie prekážok a ohrozovali iné automobily na ceste.

Pri prvej úlohe sa jeden z autonómnych automobilov zrazil s vozidlom s ľudskou posádkou. Iný naopak nepredvídateľne zmenil smer jazdy o 180 stupňov a zacielil k sprievodnému automobilu, v ktorom sedel šéf organizátorov. Do semifinále sa bez vážnejších komplikácii prepracovalo iba 11 tímov.

Súťaž vyhral tím z univerzity Carnegie Mellon s vozidlom Boss, na ďalších priečkach sa umiestnila Stanfordská univerzita a tím Virginia Tech. Zaujímavosťou je, že všetkých šesť úspešných vozidiel postavili univerzity. Súkromné firmy neuspeli.

Autá bez šoféra v roku 2015

Organizátori za projektom vidia oveľa viac než tanky bez ľudí. Technológie použité v projekte môžu už v najbližších rokoch zvýšiť bezpečnosť na cestách a ponúknuť novú úroveň komfortu. Larry Burns, viceprezident automobilky General Motors, si myslí, že do roku 2015 by sa prvé autonómne automobily mohli objaviť v mestách i na diaľni­ciach.

„Nasadnete do auta a necháte sa odviesť tam, kam potrebujete. Keď sa budete chcieť vrátiť, zapískate na svoje auto, ako by ste to urobili, keby ste mali koňa a auto k vám príde z parkoviska, “ povedal Burns pre CNN. „Technológia vyvinutá pre robotické autá môže zachrániť životy, znížiť mestskú premávku a ušetriť energiu,“ dodal Burns.

Pre tanky bez vojakov

Za projektom Urban Challenge stojí americké ministerstvo obrany. Do roku 2015 musí na príkaz kongresu prezbrojiť vojenský vozidlový park tak, aby tretina automobilov plnila taktické úlohy samostatne, bez vodiča.

Armáda preto so štedrými dotáciami vyzvala univerzity a súkromné firmy, aby pomohli s vývojom technológií. Tímy mali možnosť získať milión dolárov na vývoj autonómneho automobilu, pre trojicu víťazov vyčlenili 3,5 milióna. Podmienkou je odovzdať kompletné know-how organizátorom.