Sloboda, rovnosť a Kyberia.sk

Kyberia.sk je idealistický komunitný projekt, kde sa ani zakladateľ neodváži zmazať nevhodný diskusný príspevok.

14. nov 2007 o 0:00 Samo Trnka, Lukáš Kodoň

Daniel „Hromi“ Hromada (25) študuje humanitné vedy na Karlovej univerzite v Prahe a lingvistiku vo francúzskom Nice. Je programátorom s dušou filozofa a autorom zrejme najstaršieho slovenského komunitného servera Kyberia.sk.

Kyberia je prevažne diskusným serverom. Ponúka možnosť zapojiť sa do diskusií v existujúcich fórach, vytvárať si vlastné, blogovať, využívať internú poštu či elektronicky publikovať rozsiahlejšie písomné práce. Autori projektu tvrdia, že Kyberia je unikátna najmä skladbou svojich užívateľov, medzi ktorými je množstvo odborníkov, umelcov a publicistov.

„Na začiatku bol len mladý muž, ktorý chcel svetu niečo povedať a možno upútať pár slečien,“ hovorí s úsmevom Daniel Hromada. Prvá verzia Kyberie slúžila len na publikovanie článkov. Pri tvorbe sa „pridali ideály francúzskej revolúcie, sloboda – rovnosť – bratstvo, inšpirácia antickou demokraciou, a najmä viera, že každá ľudská bytosť má určitú hodnotu, a hoci sa líšime vo svojich schopnostiach, nelíšime sa svojou podstatou, svojou ľudskosťou,“ tvrdí Hromada.

Preto neprekvapí, že o Kyberii jej autor nikdy neuvažoval ako o ekonomicky rentabilnom projekte. „Reklám je tam minimum a väčšinou pre neziskové projekty. Jediná platená reklama je tá, ktorou sa platí hosting Kyberie,“ hovorí Marek „Freezy“ Viger, 18-ročný člen administračného tímu Kyberie.

Autori investujú do správy a zlepšovania stránky nemálo času aj vlastných peňazí. „Všet­kých nás vnútorne napĺňa to, že môžeme robiť pre niekoho dobrú vec, najmä na serveri, kde je zaregistrovaných približne 7000 užívateľov,“ hovorí Freezy. „Teší nás, že ľudia sú s tým systémom spokojní, a že tam vznikajú páriky, dokonca manžel­stvá.“

„Nie je to akoby si robil v nejakej firme, programuješ produkt a často nevidíš, komu sa dostane a či sú s ním ľudia spokojní. Tu vidíš, že áno – krásny pocit,“ dodáva Daniel Hromada.

Častou výčitkou voči Kyberii je jej uzavretosť a elitárstvo: s registráciou nového človeka musí súhlasiť najmenej päť starších používateľov. „Myslím si, že každý rozumný človek, ktorý je schopný o sebe napísať pár rozum­ných viet, sa dovnútra dostane,“ tvrdí Hromada.

Paradoxom je, že on sám sa už na Kyberiu pozerá iba zvonka. „Čiastočne som odišiel z praktických dôvodov, pretože mi to žralo čas. Odišiel som však aj preto, že hoci dostávam veľmi veľa pozitívnych ohlasov, stačí trocha ľudskej zloby, pár idiotov a človek je znechutený, tak odí­de,“ konštatuje.

Prečo takýchto užívateľov admin jednoducho nevyhodí? „Je to otázka princípov. Pacifizmus bola jedna z ideológií, ktorá bola pri vzniku Kyberie pre mnoho ľudí určujúca. Pri stretnutí s agresiou nechať zlo, nech sa samo zneguje,“ reaguje Hromada. „Verím, že vďaka tomu, že teraz na Kyberii nie je žiadna autorita, ľudia pochopia, že najväčšou autoritou pre seba sú oni sami, a že si dvakrát rozmyslia, čo pustia do sveta, lebo to, čo napíšu, odzrkadľuje to, akí sú.“