Zahrajte si v skvelom akčnom filme

Medzi odborníkmi na scéne počítačovej zábavy sa už dlho vedú debaty o prieniku filmov a hier. Mnohé herné výtvory sa už veľmi priblížili čaru filmu, ale stále niečo chýbalo. Dnes pred nami stojí titul, ktorý stojí doslova na čiare oddeľujúcej tieto dva sv

14. nov 2007 o 0:00 Michal Gardian

ety. Ak ju priamo nezmazáva.

Call of Duty 4 je pokračovaním slávnej série strieľačiek, ktorá sa až doteraz zaoberala výlučne druhou svetovou vojnou. Podtitulok Modern Warfare však dáva tušiť, že to tentoraz bude inak. V koži amerických a britských špeciál­nych vojenských jednotiek sa presuniete na súčasné bojiská a budete riešiť aktuálne problémy terorizmu a prebúdzajúcej sa ruskej medvedice.

Príbeh však nevnímate prostredníctvom pasívneho sledovania, ale každučkým kúskom hry. Pokiaľ máte aspoň trocha radi dynamické a správne povrchné vojnové filmy, Call of Duty 4 vás dostane.

Každá úroveň, každá scéna alebo aj každá správa vo vysielačke je dokonale naaranžovaná a doslova kypí atmosférou. Prostredia a úlohy sa striedajú v takom rýchlom tempe, že na nudu nepomyslíte ani na sekundu. Nepriatelia sa rútia zo všetkých strán a všade dookola umierajú nepriateľskí, ale hlavne vaši vojaci. Nikdy totiž nebojujete „sám proti všetkým“ – to je jedna z hlavných devíz Call of Duty.

Technické a umelecké spracovanie začnime hudbou, o ktorú sa postaral hollywoodsky velikán Harry Gregson-Williams. Podobne ako vo filme aj tu ukazuje, akou extrémne dôležitou súčasťou atmosféry hudba je. Podobne dobre sú na tom aj zvuky. Povedať, že grafika je špičková, nestačí: také dokonalé postavy, uveriteľné prostredia a fantastickú animáciu dnes neuvidíte nikde inde.

Je tu len jediný zádrh. Akokoľvek by sa to mohlo zdať, Call of Duty 4 určite nie je pre všetkých. Náročným bude prekážať príliš veľká lineárnosť alebo výrazne arkádový pocit. Práve v tom je však čaro série Call of Duty a je len na vás, či sa týmto fantastickým divadlom necháte uniesť, alebo ohrniete nos.

