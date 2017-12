Obedná pauza: ako Robin Hood

Nedávno sme vás lákali na lukostrelecké orgie. Pre tých, ktorým princíp streľby imponoval, no odrádzala ich komplexnosť hry a ďalšie úkony, ktoré bolo treba vykonávať, máme dobrú správu...

14. nov 2007 o 11:30 Slavomír Benko

Tou je flešovka Bowman, v ktorej sa nemusíte koncentrovať na nič iné, iba na odhadovanie smeru a sily streľby. Dokonca bez časového nátlaku, keďže hra prebieha na ťahy. Existuje tu možnosť súperiť s počítačom, odporúčame však zapojiť kolegu či priateľa - vtedy Bowman naberá ešte zábavnejší rozmer.

Ak ste už v hre dostatočne „ostrieľaní", môžete si sťažiť podmienky, a to pridaním steny medzi súperov, čím vzniká potreba precíznejšieho a náročnejšieho mierenia. Keby vám to bolo málo, môžete to ešte zaklincovať aktivovaním vetra.

Ovládanie:

Hocikde v rámci hracieho okna kliknete myšou a ťaháte po obrazovke čiaru, pomocou ktorej sklonu a dĺžky určíte uhol a silu strely. Potom treba prirodzene napnutú tetivu uvoľniť pustením pridržiavaného tlačidla a...

Na obrazovke vidíte aj číselné vyjadrenie parametrov, ktoré je dobré zapamätať si. Pomôžu vám úspešný výstrel zopakovať, prípadne korigovať výstrel nepresný.

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.