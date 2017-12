Výrobca BlackBerry súdi LG a Verizon pre používanie slov "black" a "berry"

Spoločnosť RIM, ktorá stojí za firemným e-mailovým riešením BlackBerry súdi výrobcu mobilných telefónov LG pre používanie slov "black" a "berry" v názvoch mobilov.

13. nov 2007 o 15:05 Ivan Kahanec

Spoločnosť RIM, ktorá stojí za firemným e-mailovým riešením BlackBerry súdi výrobcu mobilných telefónov LG a amerického operátora Verizon pre používanie slov "black" a "berry" v názvoch mobilov. Celé to začalo informatívnym listom Verizonu spoločnosti RIM o tom, že by chcel v názvoch niektorých mobilov LG používať slová "Blueberry" a "Black Cherry". RIM s tým nesúhlasil, no Verizon aj napriek tomu použil názvy "Black Cherry" a "Strawberry".

Verizon sa na RIM obrátil s listom preto, že v minulosti hrozil RIM súdom spoločnosti Samsung, ktorá použila v názve modelu i607 slovo "BlackJack". Spoločnosti sa nakoniec dohodli a Samsung mohol toto meno používať naďalej.

Spoločnosť RIM však tentoraz zašla ešte ďalej a žiada zničenie všetkých mobilov LG so slovami "berry", "black" alebo "pearl" v názve. Výsledok sporu zatiaľ nie je známy.

via engadgetmobile.com