Nokia 3500 Classic: základný telefón s dvojmegapixelovým fotoaparátom

Nokia 3500 Classic je telefón, ktorý bude (zrejme) za korunu ponúkať dvojmegapixelový fotoaparát a dokáže nahradiť aj vreckový hudobný prehrávač.

21. nov 2007 o 0:00 Ivan Kahanec

Ak by sme však u neho hľadali pokročilejšie funkcie, neuspeli by sme. Ide o telefón so základnými funkciami vo vcelku príjemnom obale.

Dizajn a klávesnica

Od mobilného telefónu nižšej triedy, akým Nokia 3500 Classic je, nemožno zrejme očakávať, že bude vyzerať ako telefón najvyššej triedy. Na vzhľade 3500 Classic nás zaujali dve veci - strieborná obruba prednej strany telefónu a jeho matná zadná strana. Obruba slúži zrejme na to, aby chránila prednú lesklú stranu pred poškrabaním napríklad o stôl. Je to aj dizajnovo vcelku nezvyčajný prvok vďaka ktorému pôsobí celý telefón, najmä pri pohľade z boku, ako vanička. Zadná matná strana je príjemná na dotyk a takmer na nej neostávajú mastné odtlačky prstov. To sa už nedá povedať o prednej lesklej strane.

video //www.sme.sk/vp/1850/

Rozmery telefónu sú 107 x 45 x 13,1 milimetra a hmotnosť 81 gramov. Na jeho prednej strane je displej a klávesnica s ovládacími prvkami. Okrem toho je v hornej časti mriežka reproduktora. Na pravej bočnej strane je umiestnená dvojica kláves na ovládanie hlasitosti reproduktora a na hornej strane je tlačidlo na zapnutie a vypnutie prístroja. Na spodnej strane sú tri konektory - pre nabíjačku, 2,5 mm jack a krytý miniUSB konektor. Celú zadnú stranu telefónu tvorí odnímateľný kryt batérie. V ňom je otvor pre objektív fotoaparátu a mriežka reproduktora pre hlasitý odposluch.

Ku klávesnica nemáme žiadne výhrady. Jednotlivé klávesy sú dostatočne veľké, ich tuhosť a zdvih sú primerané. Dokonca aj so štvorsmerným tlačidlom sa vzhľadom na jeho šírku dobre pracuje. Je to vďaka tomu, že dostatočne vystupuje nad ostatné klávesy.

Displej

Displej telefónu je adekvátny cene modelu 3500 Classic. Ponúka len rozlíšenie 128 x 160 pixelov pri uhlopriečke 1,8 palca. V praxi to znamená, že je výrazne viditeľný raster displeja, teda jednotlivé obrazové body. Displej zobrazí 262-tisíc farieb, čo je v súčasnosti štandard. Farby teda displej zobrazí verne a je pomerne dobre čitateľný na priamom slnku.

Ovládanie

Hlavným ovládacím prvkom telefónu je štvorsmerné tlačidlo s potvrdzovaním uprostred. Okolo neho sú dva kontextové klávesy a dva klávesy na prijatie a odmietnutie hovoru. Okrem toho sú k dispozícii klávesy na ovládanie hlasitosti reproduktora. Ovládanie je rovnaké, ako pri iných Nokiách Series 40.

Menu a operačný systém telefónu

Operačný systém telefónu je uzatvorený a patrí do Series 40. Hlavné menu tvorí matica jedenástich ikon, pričom menu sa môže zobrazovať aj ako zoznam, keď sa na displeji zobrazujú naraz len štyri položky. V režime matice sa zobrazuje naraz deväť ikon. Ikony sú farebné a neanimujú sa. Ďalšie submenu sú vo forme zoznamu s ikonou na začiatku každého riadku. Menu je vcelku rýchle.

Telefón má k dispozícii aj aktívny pohotovostný režim. Ten tvorí tradične rad ikon (v tomto prípade sú štyri viditeľné), riadok s hudobným prehrávačom a rádiom, kalendár a poznámky.

Funkcie

Nokia 3500 Classic ponúka tradičné funkcie organizéra, ako je kalendár, budík, zoznam úloh, poznámkový blok, kalkulačku, časovač a stopky. Nechýba ani diktafón, ktorý robí maximálne hodinové nahrávky. Počas nahrávania hovoru počuje druhá strana pípnutie pri začatí nahrávania a aj každých pár sekúnd. Na utajené nahrávanie je to teda nepoužiteľné. V telefóne nie je prehliadač dokumentov.

Telefónny adresár

Do telefónneho adresára Nokie 3500 Classic vojde 2000 viacpoložkových záznamov. Tento počet je pre danú triedu mobilov nadštandardný. Na druhej strane si však treba uvedomiť, kto potrebuje 2000 kontaktov. Pri vytváraní nového kontaktu sa najprv zobrazí len meno, priezvisko a telefónne číslo. Ďalšie detaily sa potom dajú pridávať cez menu. Vyhľadávanie funguje na princípe filtrovania zodpovedajúcich kontaktov. Ak teda zadáte reťazec znakov, ktorým žiaden kontakt nevyhovuje, nezobrazí sa žiaden kontakt.

Správy

Z Nokie 3500 Classic možno posielať okrem SMS a MMS správ aj e-maily. Editor SMS a MMS správ je rozdelený. Rozpísanú SMS správu však možno cez menu zmeniť na MMS správu. To sa hodí najmä ak používateľ napísal dlhý text, ktorý je výhodnejšie poslať cez MMS. Pri písaní sa odpočítava počet znakov z celkového počtu 1000 a zároveň sa zobrazuje počet správ, do ktorých bude text rozdelený. Jedna MMS správa môže mať maximálne 300 kilobajtov.

V telefóne je k dispozícii slovník prediktívneho písania T9. Ten však pracuje aj s mäkčeňmi a dĺžňami, čo spôsobuje, že sa text rozdeľuje do väčšieho množstva správ, ako keby sa nepoužívali.

Multimédia a Java

V telefóne je vstavaný hudobný a video prehrávač aj FM rádio. Hudobný prehrávač si poradí so štandardnými formátmi ako MP3, MP4, AAC, AAC+. FM rádio je stereo, no nepodporuje dátové funkcie RDS.

V telefóne je podpora pre java aplikácie (MIDP 2.0). Telefón má v sebe nainštalované tri hry - Snake III, Soccer 3D a Sudoku, ktoré je vo flashi. Okrem hier je v telefóne aj niekoľko java aplikácií - katalógy, konvertor jednotiek, opera mini v2.0, svetový čas a Yahoo! Go.

Dáta a pamäť

S telefónom Nokia 3500 Classic sa možno k internetu pripojiť len cez GPRS a EDGE. Chýba podpora sietí tretej generácie, čo je však v tejto kategórii mobilov bežné. Maximálna rýchlosť prenosu dát je teda 236 kilobitov za sekundu. Na prenos dát na kratšiu vzdialenosť poslúži bluetooth vo verzii 2.0, prípadne USB kábel.

Pamäť v telefóne je len 8,5 megabajtu, čo je pomerne málo. Túto pamäť však možno rozšíriť pamäťovými kartami microSD (nie je súčasťou dodávky telefónu).

Fotoaparát

Nokia 3500 Classic ponúka fotoaparát s rozlíšením 2 megapixely, teda 1600 x 1200 pixelov. Fotoaparát však nemá automatické ostrenie ani blesk a ponúka len základné možnosti - nočný režim, samospúšť, fotenie sekvencií, farebné efekty či vyváženie bielej.

Telefón dokáže nahrávať aj video v rozlíšení 176 x 144 pixelov.

Zverejnené fotografie boli zmenšené na 800 x 600 pixelov.

Batéria

V telefóne je batéria typu BL-4C typu Li-Ion s kapacitou 860 mAh. Výrobca sľubuje maximálnu výdrž telefónu na úrovni 300 hodín v pohotovosti a 3 hodiny hovoru. Nám sa podarilo počas testu pri bežnej záťaži dosiahnuť výdrž takmer 4 dni bez vypínania na noc.

Celkové hodnotenie

Nokia 3500 Classic si určite nájde svoju skupinu používateľov. Budú medzi nimi zrejme starší a najmladší používatelia mobilov. Ide totiž len o základný mobil, ktorý poteší dvojmegapixelovým fotoaparátom. Ak si k nemu majiteľ dokúpi microSD kartu s vyššou kapacitou, môže telefón využívať aj ako prenosný hudobný prehrávač. Viac sa od tohto telefónu ani neočakáva.