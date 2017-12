Legendary: The Box - Pandorina skrinka otvorená

Spark Unlimited pre nás pripravuje dva zaujímavé tituly, dnes si však predstavíme jeden, o ktorom sa až tak nahlas nehovorilo.

13. nov 2007 o 11:46 Ján Kordoš

Hlavnou postavou je Charles Deckard, bezvýznamný zlodejíček, ktorý zatiaľ toho v živote veľa nedokázal, ale to sa samozrejme čoskoro zmení. Najme si ho neznáma spoločnosť Black Order, pre ktorú má ukradnúť podivný artefakt z múzea v New Yorku. Isteže to nie je najhrdinskejší čin našej postavy, ale to je len začiatok. Keď už má Charles starožitnosť vo svojich rukách, rozhodne sa krabičku otvoriť. Zrejme nikdy nič nepočul Pandorinej skrinke, ktorá sa zásadne nemá otvárať. Či to bola zvedavosť alebo nevedomosť, je v tomto prípade už úplne jedno. Do New Yorku (a nielen múzea) vtrhnú mytologické bytosti a priateľská návšteva to rozhodne nie je. Navyše po otvorení dostal Charles na ruku pekné tetovanie vo forme znamenia. Na okrasu nie je, príjemnú spoločnosť naň nezbalí, ale neskôr v hre mu umožní používať mágiu.

Aj keď je Deckard len obyčajným (a v tomto prípade aj dosť neúspešným) zlodejom, rozhodne sa svoju chybu napraviť a vrátiť svet do stavu, v akom sa nachádzal pred jeho nepodarenou akciou. Nebude to však tak jednoduché, hoci mu v tom pomôže 12 zbraní, rôzne druhy granátov a špeciálne schopnosti, proti nemu nestoja len obrovské mytologické bytosti (pozrite sa na obrázky a uvidíte, aké beštie si na vás budú brúsiť zuby), ale aj vojenské jednotky Black Order pod vedením tajomnej postavy nazývanej LeFey. Rozpútané peklo síce môže ukončiť LeFey, no v okamihu, keď potvory skrotí, stanú sa jeho služobníkmi a nie je ťažké si domyslieť, že by ich začal využívať vo svoj prospech.

video //www.sme.sk/vp/660/

O grafickom spracovaní je zatiaľ zbytočné hovoriť, najlepšie bude počkať si ešte niekoľko týždňov alebo mesiacov, veď Legendary: The Box sa objaví až v druhom kvartáli budúceho roku. Doba hrania je zatiaľ stanovená na približne 8 až 10 hodín, objavili sa hlasy o epizodickom hraní, no na tento systém by sme sa pri slabšom úspechu hry radšej nespoliehali. Multiplayer bude podľa tvorcov skutočným prekvapením, no nič bližšie o ňom nevieme. Legendary: The Box sa plánuje pre PC, Xbox 360 a Playstation 3 – nebude zrejme legendou, no kvalitu pod povrchom zrejme nájdeme.